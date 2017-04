Ultima ora

12:47Siria: Papa,ferma deplorazione,inaccettabile strage

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 5 APR - "Assistiamo inorriditi agli ultimi eventi in Siria", "faccio appello - ha detto il Papa circa la strage di Idlib - alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche, a livello locale e internazionale, affinché cessi questa tragedia e si rechi sollievo a quella cara popolazione da troppo tempo stremata dalla guerra". Ha espresso "ferma deplorazione per l'inaccettabile strage avvenuta ieri nella provincia di Idlib, dove sono state uccise decine di persone inermi, tra cui tanti bambini". Inoltre "il mio pensiero - ha detto il Papa in un 'appello' alla fine dell'udienza generale - va in questo momento al grave attentato dei giorni scorsi nella metropolitana di San Pietroburgo, che ha provocato vittime e smarrimento nella popolazione. Mentre affido alla misericordia di Dio quanti sono tragicamente scomparsi, esprimo la mia spirituale vicinanza ai loro familiari e a tutti coloro che soffrono a causa di questo drammatico evento.

12:26Calcio: Ceferin a Leghe europee, no ricatti su Champions

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Non cederemo al ricatto di alcune leghe europee che pensano di poter manipolare le associazioni più deboli, sentendosi onnipotenti". E' il duro attacco del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, che aprendo il Congresso della confederazione europea del calcio ad Helsinki, ha risposto alle critiche alla riforma Champions che prevede quattro squadre per i campionati maggiori dalla stagione 2018-'19. Nei giorni scorsi la critica era arrivata dalla Epfl, l'associazione delle leghe calcio europee: Ceferin è evidentemente convinto che l'opposizione nasca dalle leghe maggiori. "Con chiarezza e fermezza diciamo 'no' a qualsiasi ipotesi di superlega - ha detto il presidente Uefa - il denaro non governa e la piramide del football deve essere rispettata e lo sarà. Certe leghe non possono manipolare i più deboli in forza degli introiti astronomici che esse generano".

12:21Grandi eventi: confiscati beni per 9 milioni a Balducci

(ANSA) - ROMA, 5 APR - I finanzieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo la confisca di beni per circa 9 milioni di euro nei confronti di Angelo Balducci, ex provveditore alle opere pubbliche e già presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Ventisette tra ville, appartamenti di pregio e terreni a Roma, San Giorgio di Pesaro (PU), Montepulciano (SI) e Sappada (BL); due auto ed una moto; rapporti bancari e titoli obbligazionari; quote societarie e disponibilità finanziarie per oltre 3 milioni di euro detenute in Lussemburgo per il tramite di una società fiduciaria. Ad emettere il provvedimento è stata la sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Roma che, accogliendo le argomentazioni della procura, ha ritenuto Balducci soggetto "socialmente pericoloso" in quanto "dedito a reiterate condotte corruttive".

12:14Furti in ospedale Infantile Torino, Cc Nas in ospedale

(ANSA) - TORINO, 5 APR - I carabinieri del Nas di Torino stanno effettuando alcune perquisizioni all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. L'operazione, sulla quale al momento i militari dell'Arma mantengono il massimo riserbo, sarebbe scattata in seguito a una segnalazione dell'azienda ospedaliera per alcuni eventi sospetti, forse alcuni furti subiti negli ultimi mesi.(ANSA).

12:12Riciclaggio:Riesame,no a dissequestro beni Tulliani

(ANSA) - ROMA, 5 APR - No al dissequestro di beni per cinque milioni di euro di Sergio, Giancarlo e Elisabetta Tulliani, accusati a vario titolo dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio posti in essere dal 2008. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Roma. Nell'inchiesta del pm Barbara Sargenti, e' indagato anche l'ex vicepremier Gianfranco Fini, compagno di Elisabetta Tulliani. Il sequestro fu eseguito il 14 febbraio scorso nel quadro degli accertamenti su una presunta attività di riciclaggio riconducibile a Francesco Corallo, il "Re delle slot". Nell'ambito della stessa inchiesta e' stata emessa anche un'ordinanza di custodia cautelare, non eseguita, nei confronti di Giancarlo Tulliani, residente a Dubai.

11:29Migrante trovato morto in treno merci da Serbia

(ANSA) - PORTOGRUARO (VENEZIA), 5 APR - Un uomo è stato trovato privo di vita la notte scorsa all'interno di un vagone merci che era giunto dalla Serbia in un'azienda di Portogruaro (Venezia). Si tratterebbe di un migrante che aveva cercato di entrare in Italia dalla rotta balcanica. Indagini in corso da parte della Procura di Pordenone per stabilire le cause del decesso ed eventuali responsabilità di terzi. L'uomo si trovava all'interno di un carro che trasportava cereali.(ANSA).

11:22Siria: Johnson, prove di barbaro attacco del regime di Assad

(ANSA) - BRUXELLES, 5 APR - "Non ho visto assolutamente nulla che non suggerisca la responsabilità del regime" per l'attacco con i gas di ieri in Siria. "Tutte le prove che ho visto suggeriscono che è stato il regime di Assad, nella piena consapevolezza di usare armi illegali in un attacco barbaro contro il suo stesso popolo". Così il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson. "Vorrei vedere che i colpevoli paghino un prezzo per questo. E certamente non vedo come un governo di questo genere possa continuare ad avere alcun tipo di legittima amministrazione sul popolo di Siria". "Se è confermato che è stato un altro attacco chimico del regime di Assad, con o senza la complicità dei russi, mostra che questo è un governo che non ha alcuna compassione per il suo popolo" ha detto ancora Jonson, definendo "appropriata" l'idea di una messa sotto accusa davanti ad una corte internazionale. L'attacco, ha concluso, "conferma che è un regime barbaro che è impossibile continui ad avere autorità sulla Siria dopo il conflitto".