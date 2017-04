Ultima ora

14:47Francia: 6,3 mln di telespettatori per dibattito Eliseo

(ANSA) - PARIGI, 5 APR - 6,3 milioni di telespettatori hanno guardato ieri sera il dibattito televisivo tra gli undici candidati alle elezioni presidenziali francesi del 23 aprile e del 7 maggio. E' quanto riferisce BFM-TV, precisando che la quota di share ha toccato il 32%. Secondo un sondaggio Elabe, il candidato più convincente, è stato quello della sinistra alternativa, Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), seguito da Emmanuel Macron (En Marche) e Francois Fillon (Les Républicains).

14:43Berlusconi, closing Milan confermato 13 o 14 aprile

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Per il closing del Milan "è tutto come prima, il 13, il 14" aprile. Lo ha confermato Silvio Berlusconi, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto, a margine della sua visita al Salone del Mobile, se ci sono novità sull'operazione di cessione della squadra.

14:42Siria: Cremlino, continuiamo a sostenere Assad

(ANSA) - MOSCA, 5 APR - "La Russia e le sue forze armate continuano l'operazione per sostenere la campagna antiterroristica per la liberazione del Paese svolta dalle forze armate della Repubblica araba siriana": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se Mosca continuerà a sostenere il regime di Damasco dopo il presunto attacco chimico in Siria centrale di cui viene accusata l'aviazione siriana.

14:39++ Siria: Onu, bozza Usa, Assad collabori con inchiesta ++

(ANSA) - NEW YORK, 5 APR - Il presidente siriano Bashar al Assad deve "cooperare pienamente con il meccanismo di inchiesta e con Onu e Opac. Deve fornire i dati dei voli militari del giorno dell'attacco, i nomi degli individui al comando di squadre ed elicotteri, e accesso alle basi aeree da cui si crede siano state lanciate le armi chimiche". E' quanto chiede la bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu elaborata da Usa, Francia e Gran Bretagna, di cui l'ANSA ha avuto copia, che "condanna" l'attacco chimico di ieri.

14:35Evasi Sollicciano: uno catturato in Svizzera

(ANSA) - FIRENZE, 5 APR - Uno dei tre romeni evaso il 20 febbraio scorso dal carcere fiorentino di Sollicciano è stato individuato e catturato in Svizzera. Lo si apprende alla procura di Firenze da cui è stato diramato un ordine di esecuzione della cattura alle autorità svizzere. L'evaso si chiama Danut Ciocan, 25 anni. La procura di Firenze lo ha individuato nel paese elvetico al confine franco-svizzero grazie ad un vecchio fascicolo da cui emergono contatti del romeno all'estero. La procura generale, su richiesta della procura di Firenze, ha già chiesto al Ministero di fare domanda di estradizione alla Svizzera, chiedendo di consegnare Danut Ciocan, che deve ancora espiare in carcere una pena di un anno, 9 mesi e 12 giorni. Al momento le autorità svizzere non si sono ancora pronunciate sulla consegna. Rimangono ricercati ovviamente gli altri due romeni che evasero da Sollicciano il 20 febbraio con una fuga rocambolesca e spettacolare.

14:35Calcio: aggressione portiere Barletta, denunciato ultrà

(ANSA) - BARLETTA, 5 APR - E' accusato di essere stato uno degli aggressori del portiere della squadra di calcio del Barletta e per questo la polizia lo ha denunciato in stato di libertà. Si tratta di un 41enne del posto, un ultrà, con precedenti penali. Secondo gli agenti del commissariato di Barletta, sarebbe stato lui, la sera del 28 marzo scorso, a colpire alle spalle sotto casa Luigi Moschetto, mentre in auto lo attendevano alcuni complici che la polizia sta cercando di identificare. L'indagato nel 2016 era già stato destinatario di un provvedimento di Daspo, emesso dal questore di Bari dopo una gara contro l'Altamura. L'episodio dell'aggressione di Moschetto, dopo che per due gare consecutive il Barletta aveva perso in malo modo, ha spinto ieri sera la dirigenza a dimettersi.

14:28Emiliano, Pd ha perduto connessione sentimentale con Paese

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 5 APR - "In questo momento il centrosinistra è in una grave difficoltà, stiamo indietro nel sondaggi e abbiamo perso la connessione sentimentale con il Paese. E' questo uno dei motivi per cui mi sono candidato alla segreteria. Non posso immaginare che una grande forza politica come il Pd perda il suo ruolo in un'Italia che ha bisogno di una forza organizzata di centrosinistra che ci consenta di essere un grande Paese". Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano arrivando al Salone del Mobile di Milano per un'iniziativa della sua Regione.