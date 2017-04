Ultima ora

16:46Delitto Alatri, tutti gli indagati sono accusati di omicidio

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Ora sono tutti accusati di omicidio per la morte di Emanuele Morganti a seguito del pestaggio ad Alatri (Frosinone): anche gli altri indagati devono rispondere di questo reato, non solo i due giovani in carcere dal 27 marzo, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci. Gli altri, finora indagati solo per rissa, sono il padre di Mario, Franco Castagnacci, e i quattro buttafuori del locale nel quale iniziò la lite: Manuel Capoccetta, Michael Ciotoli, Damiano Bruno e l'albanese Xhemal Pjetri. E' quanto si apprende dal legale di uno dei nuovi indagati per omicidio dalla procura di Frosinone.

16:42Calcio: Ferrero decade da presidenza, Samp a Figc “ingiusto”

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Una decisione ingiusta e non corretta, difettando il presupposto di una sentenza di condanna". Cosi' la Sampdoria, in una dichiarazione all'Ansa, definisce la scelta della Federcalcio di dichiarare la decadenza, solo ai fini sportivi, di Massimo Ferrero dalla carica di presidente della società blucerchiata. "Fermo il massimo rispetto del ruolo degli organi istituzionali della Federazione - fa sapere il club -, U.C. Sampdoria e il suo presidente proporranno ogni iniziativa a tutela dei rispettivi interessi, diritti e ragioni". "In ogni caso - prosegue la nota del club - la decisione della Figc non incide in alcuna misura sul regolare andamento e sulla prosecuzione delle attività societarie e sportive della Sampdoria, anzi ci rafforza, essendo del tutto fantasiose e prive di ogni fondamento le illazioni concernenti presunte ipotesi riguardanti l'assetto societario".

16:42Migranti: ministro Vienna, avvieremo ‘relocation’

(ANSA) - BOLZANO, 5 APR - Il ministro degli interni austriaco Wolfgang Sobotka (popolari) intende avviare il programma di ricollocamento di 1.900 profughi dall'Italia e dalla Grecia. "Siamo giuridicamente vincolati a rispettare l'accordo europeo e lo faremo", ha detto un portavoce del ministro all'agenzia Apa. Lo staff del cancelliere Christian Kern (socialdemocratici) vede invece ancora "margini di manovra", facendo riferimento a un'applicazione "graduale", alla quale la lettera di Juncker fa accenno.

16:32Siria: Msf, almeno due agenti chimici in attacco Idlib

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Le vittime dell'attacco su Khan Sheikhun "sono state esposte ad almeno due agenti chimici" e i loro sintomi "erano compatibili con sostanze neurotossiche come il Sarin": lo afferma Medici senza frontiere (Msf), i cui medici si sono recati nell'ospedale di Idlib dove erano ricoverate le vittime, quello di Bab Al Hawa, circa 100 km a nord dal luogo della strage. Msf precisa di aver fornito ai medici della struttura "antidoti e abiti di protezione" per soccorrere i pazienti in questo tipo di attacchi.

16:30Di Maio lascia ospedale Gemelli, non mollo di un millimetro

(ANSA) - ROMA, 5 APR -"Sono appena uscito dal Policlinico Gemelli, dove medici, infermieri e operatori socio sanitari mi hanno rimesso a posto. Li ringrazio di cuore. Quando non ti prendi cura della tua salute rinviando sempre controlli e riposo, prima o poi il tuo corpo ti costringe a fare quello che serve. Senza l'affetto di tutti voi non mi sarei mai rimesso così in fretta. Quindi un abbraccio a tutti coloro che hanno fatto il tifo per me". Lo annuncia su Facebook il vice presidente della Camera Luigi Di Maio. "Abbiamo un Paese da cambiare, con un programma che guarda al futuro dell'Italia per i prossimi 20 anni. Io non ho nessuna intenzione di mollare, neanche di un millimetro: cambiamo tutto, adesso o mai più. Sabato sarò ad Ivrea, all'evento SUM, per ricordare Gianroberto Casaleggio parlando di futuro"

16:29L. elettorale: renziani, patto M5s-Fi-Mdp-Ap per stop

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Un inedito patto della conservazione". Così parlamentari renziani, parlando in transatlantico, commentano la votazione in commissione Affari Costituzionali al Senato, che ha bocciato il candidato Pd. "Un patto, che mette insieme tutti gli altri, dal M5S a Forza Italia, da Mdp ad Ap. Non vogliono muovere foglia sulla legge elettorale. Oggi in Senato sono nate le larghe intese, il loro obiettivo è non fare nulla sulla legge elettorale e continuare a vivacchiare nella palude", sottolineano le stesse fonti.

16:19Siria: ‘intossicati anche i primi soccorritori’

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Anche i primi soccorritori e 'cittadini-giornalisti' arrivati sul luogo della strage di Khan Sheikhun sono "rimasti intossicati e ricoverati". Lo riferiscono gli attivisti locali anti-governativi di Idlib. Un testimone racconta di essere arrivato 3 ore dopo l'attacco: "I corpi erano ovunque, non credo l'ospedale fosse preparato per una situazione del genere. Sono andato via, nessuno poteva rimanere, i caccia sorvolavano ancora l'aerea e avevamo paura arrivasse un altro bombardamento", ha raccontato il giovane Ibrahim, citato dai media arabi.