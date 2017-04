Ultima ora

18:38‘Moschea’ Mestre sarà chiusa, problemi edilizi

(ANSA) - VENEZIA, 5 APR - Sarà chiusa, per problemi edilizi e di destinazione d'uso dei locali, la 'moschea' ricavata al pianoterra di un condominio vicino alla stazione di Mestre, al centro in questi giorni delle proteste dei residenti e assurta alle cronache perché frequentata anche da uno dei giovani kosovari coinvolti nell'inchiesta su una presunta cellula vicina all'Isis a Venezia. Saranno individuati spazi alternativi da destinare alla preghiera. La questione è stata affrontata nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine il sindaco Luigi Brugnaro.

18:29Siria:medico a ANSA,sintomi vittime indicano uso Sarin

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 APR - La sostanza tossica usata nell'attacco contro civili nella Siria centro-settentrionale è "probabilmente il Sarin", secondo quanto detto da uno dei medici che per primi hanno accolto in ospedale le vittime del raid su Khan Shaykhun. Interpellato dall'ANSA, Ahmad Dbays ha affermato: "In base ai sintomi riscontrati sulle vittime, e secondo il parere di altri medici intervenuti, credo che si tratti di Sarin. Ma al momento non posso avere la certezza piena". Il medico ha anche precisato che tra i feriti, alcuni gravi, ci sono una decina di soccorritori esposti alla sostanza tossica.

18:23Siria: medico all’ANSA, uccisi 25 minori e 16 donne

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 APR - Ci sono 25 minori e 16 donne tra i 74 civili morti per soffocamento, documentati con nome e cognome, nell'attacco compiuto ieri con presunte sostanze chimiche nella Siria centro-settentrionale. Lo ha detto all'ANSA uno dei medici che hanno accolto i primi feriti nella zona di Idlib subito dopo l'attacco. Interpellato telefonicamente, il dottor Ahmad Dbays ha detto di aver documentato la morte di 74 persone e che il bilancio è destinato a salire - "forse oltre 100 morti" - a causa della gravità delle condizioni di salute di decine di feriti.

18:09Terremoto: Blakey, non solo ricostruire ma riposizionare

(ANSA) - MACERATA, 5 APR - "I danni sono estensivi e molto gravi e sarà molto difficile riuscire a recuperare la situazione". Lo ha detto il prof. Edward James Blakely, commissario straordinario per la ricostruzione di New Orleans dopo l'uragano Katrina, ospite dell'Università di Macerata, dopo aver compiuto un sopralluogo nelle zone terremotate dell'alto Maceratese. Per Blakely "è molto presto per parlare di ricostruzione. E non si può evidentemente ricostruire come abbiamo fatto in passato. Serve una ricostruzione nuova". "A New Orleans - ha esemplificato - abbiamo fatto una ricostruzione a settori, parte per parte. Le più pericolose avevano la priorità, per evitare un pericolo continuo". Ma a differenza di New Orleans, nel centro Italia c'è stato un terremoto, "e quindi i danni sono anche nel sottosuolo. Di conseguenza occorre una ricostruzione più significativa: almeno una decina d'anni, rispetto ai 5 che ci sono voluti da noi".

18:07Trump: Bannon rimosso da Consiglio sicurezza nazionale

(ANSA) - NEW YORK, 5 APR - Steve Bannon e' stato rimosso dal Consiglio nazionale per la sicurezza. Lo riportano alcuni media americani citando fonti della Casa Bianca. La decisione dopo le critiche sul ruolo assegnato al controverso stratega del presidente americano Donald Trump.

18:06Siria: Onu, è il peggior attacco dal 2013

(ANSA) - NEW YORK, 5 APR - "Se le informazioni arrivate sull'attacco in Siria saranno confermate, si tratta del peggiore attacco dal 2013": lo ha detto Kim Won-Soo, Alto Rappresentante Onu per il disarmo, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu sulla Siria, sottolineando che l'Onu "si aspetta piena cooperazione da parte degli Stati membri per identificare i responsabili".

17:50L.elettorale: Pd chiederà incontro Gentiloni-Mattarella

(ANSA) - ROMA, 5 APR - I vertici del Pd chiederanno, a quanto si apprende da fonti Dem, un incontro con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per valutazioni su quanto successo in commissione al Senato dove alla Presidenza è stato eletto a sorpresa l'Ap Salvatore Torrisi invece del capogruppo Pd. A votare Torrisi tutte le opposizioni.