Ultima ora

20:20Senato: M5s, in casa Pd volano stracci, partito allo sbando

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "In casa PD volano stracci, perché ormai è chiaro che è un partito allo sbando, che non riesce nemmeno a far eleggere il proprio candidato alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali pur avendo la maggioranza. Fa solo sorridere il tentativo di Zanda, diretto responsabile di una fallimentare gestione dei suoi parlamentari in questa vicenda, di addossare ad altri la responsabilità". Lo affermano i parlamentari M5S delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato. "Menomale - continuano - che a smentire Zanda sia stato lo stesso PD attraverso la voce di Rosato e Guerini che hanno parlato, esplicitamente, di un fatto politico grave e tradimento all'interno della maggioranza, confermando, dunque, ove ve ne fosse ancora bisogno, la più totale confusione che regna all'interno del PD".

20:06Ciclismo: Giro Paesi Baschi, a De la Cruz 3/a tappa e maglia

(ANSA) - SAN SEBASTIAN (SPAGNA), 5 APR - Il 27enne spagnolo della Quick Step David de la Cruz ha vinto la terza tappa del giro dei Paesi Baschi, da Vitoria a San Sebastian lungo 160,5 chilometri. Sul lungomare della Concha, ha preceduto di 3'' il polacco ex campione del mondo Michael Kwiatowski, secondo, e l'australiano Jay McCarthy, terzo. Al quarto posto, staccato anche lui di tre secondi, l'altro spagnolo Alejandro Valverde. Quinto, e primo degli italiani, Giovanni Visconti. Con la vittoria di oggi de la Cruz ha conquistato anche il primato nella classifica generale, in cui ha 3'' di vantaggio su McCarthy e Valverde.

20:02Trump, orrori regime Assad non saranno più tollerati

(ANSA) - NEW YORK, 5 APR - "Le terribili azioni del regime di Assad non saranno più tollerate": lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso della conferenza stampa congiunta col re di Giordania. Quando con i gas vengono uccisi bambini, neonati, per me sono sono state superate diverse linee, siamo ben oltre la linea rossa", ha aggiunto, ribadendo come l'amministrazione Obama ha perso una grande opportunità per risolvere la crisi siriana.

20:01Loris: appello, chiesta nuova perizia psichiatrica su madre

(ANSA) - RAGUSA, 5 APR - "Disporre una nuova perizia psichiatrica" sull'imputata e "riaprire l'istruttoria dibattimentale" per "effettuare il confronto tra lei e il suocero, Andrea Stival". Sono le richieste "preliminari" dell' avvocato Francesco Villardita nell'atto di appello contro la sentenza del Gup di Ragusa, Andrea Reale, che il 17 ottobre 2016 ha condannato a 30 anni di reclusione Veronica Panarello per l' uccisione del figlio Loris, di 8 anni, il 29 novembre 2014 nella loro casa di Santa Croce Camerina. Il legale, nel "merito", chiede di "assolvere" la donna "per non avere commesso il fatto", e in subordine di "ritenere la sussistenza del concorso anomalo" nell'omicidio, commesso da altri. E in ogni caso chiede di "riconoscere il vizio parziale di mente" e di "rideterminare la pena" anche "concedendo le attenuanti generiche" che in primo grado non le sono state riconosciute. Il processo si terrà, a data da destinare, davanti la Corte d'assise d'appello di Catania. (ANSA).

19:58Caso Juve: Spataro, da pm nessuna interpretazione

(ANSA) - TORINO, 5 APR - "Il nostro ufficio si è limitato alla trasmissione degli atti richiesti dalla procura federale, senza esprimere alcuna interpretazione al riguardo". Lo afferma Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in replica a quanto riportato dall'ANSA in merito a una dichiarazione del procuratore Figc ("probabilmente era del pm quella frase") Giuseppe Pecoraro in commissione Antimafia. Spataro dichiara che "la Procura smentisce" le affermazioni attribuite a Pecoraro "circa una asserita interpretazione fornita dal pubblico ministero ad intercettazioni in atti, evidenziando che l'ufficio si è limitato alla trasmissione degli atti richiesti dalla Procura Federale, senza esprimere alcuna interpretazione al riguardo, ciò in particolare rispetto alle conversazioni intercettate nell'estate del 2016, dunque dopo la esecuzione della ordinanza cautelare avvenuta in data 1/o luglio 2016". "Le sole valutazioni attribuibili all'ufficio di Torino - conclude Spataro - sono quelle espresse dai pm nelle sedi istituzionali".

19:57Senato: Alfano chiede a Torrisi di dimettersi da incarico

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Le modalità della elezione del senatore Torrisi, espressione in larga misura del voto delle opposizioni, ci inducono a chiedere all'interessato la rinuncia all'incarico. L'elezione di Torrisi a presidente della commissione Affari Costituzionali è senz'altro un segno di stima da parte dei colleghi per il lavoro svolto in questi anni. A questa elezione, però, noi di Alternativa Popolare non abbiamo contribuito perché leali agli accordi di maggioranza cui abbiamo sempre corrisposto". Lo afferma il leader di Ap Alfano.

19:51Calcio: Chape batte Atletico 2-1 in partita forti emozioni

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 05 APR - Si è conclusa con la vittoria per 2-1 della Chapecoense sull'Atletico Nacional di Medellin la partita di andata della Recopa Sudamericana: la gara, giocata ieri sera in casa della 'Chape', nello stato brasiliano di Santa Catarina, ha visto le due squadre ritrovarsi in campo per la prima volta dopo il tragico incidente aereo del 29 novembre scorso, in cui sono morte 71 persone, tra cui 19 calciatori del club verde-oro. Prima dell'incontro, molta emozione per i discorsi dei sopravvissuti Jackson Follman, Neto e Alan Ruschel. Chapecoense in vantaggio al 23' del primo tempo con Reinaldo. Gli ospiti pareggiano al 13' della ripresa con Macnelly Torres, ma il team di casa chiude i conti al 28' con Luiz Otavio. Alla fine, altra cerimonia in omaggio ai due club e festa per tutti i presenti tra applausi e fuochi di artificio.