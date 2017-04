Ultima ora

21:45Calcio: uomo in campo Napoli-Juve, lancia cappello a Higuain

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - Un uomo è entrato sul campo di gioco quando Napoli-Juventus era cominciata da pochi minuti e si è avvicinato a Higuain lanciandogli un berretto del Napoli, che il giocatore ha raccolto per poi darlo a un inserviente. L'uomo, che indossava una maglietta con il simbolo di Superman davanti e la scritta "Juve m...." sulla schiena, è poi uscito dal campo e la partita è ripresa. 'uomo che ha invaso il campo durante Napoli-Juventus di Coppa Italia lanciando un cappello contro Higuain è Mario Ferri, detto "il falco". L'uomo è noto in tutto il mondo del calcio per le sue incursioni sui terreni di gioco vestito con la maglia di Superman, la stessa che indossava questa sera al San Paolo. Dopo il suo gesto, Ferri è stato prelevato dagli steward e portato fuori dal campo tra gli applausi dei 50.000 del San Paolo.

21:24Pallavolo: Champions donne, 0-3 con D.Mosca, Modena è fuori

(ANSA) - MOSCA, 5 APR - La LiuJo Nordmeccanica Modena dice addio alla Champions League donne di pallavolo a un passo dalla Final Four di Treviso. Le bianconere di coach Gaspari sono state sconfitte a Mosca dalla Dinamo per 3-0 (25-20, 25-19, 25-21), ma pesa anche il risultato del match di andata, vinto a Modena dalla formazione russa. La Dinamo Mosca passa quindi alla fase finale del tabellone europeo e, al PalaVerde di Villorba, dovrà vedersela in semifinale contro le padrone di casa dell'Imoco Conegliano. Sempre sabato 22 aprile è in programma l'altra semifinale di Champions League, il derby di Istanbul tra il Vakifbank di Giovanni Guidetti e l'Eczacibasi VitrA di Massimo Barbolini.

21:22Calcio: Higuain coperto di fischi indica tribuna vip

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - Gonzalo Higuain è uscito dal campo del San Paolo coperto di fischi e ha risposto ai tifosi del Napoli indicando la tribuna autorità, dove tra gli altri sono seduti il presidente de Laurentiis e gli altri dirigenti azzurri. Higuain era in campo per il riscaldamento insieme ai compagni della Juventus prima della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, ed è stato più volte preso di mira dalle urla dei tifosi azzurri fino al momento dell'uscita dal campo, quando è stato nuovamente ricoperto di fischi e ha reagito.

21:08Gentiloni, impegno per la coesione della maggioranza

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Il premier Paolo Gentiloni ha ricevuto il presidente del Pd Matteo Orfini e il vicesegretario uscente Lorenzo Guerini, che - riferiscono fonti di Palazzo Chigi - gli hanno rappresentato le loro preoccupazioni per il grave episodio di oggi in Senato. Preoccupazioni che Gentiloni ha "condiviso, assicurando da parte sua l'impegno per contribuire al rafforzamento della coesione della maggioranza".

20:56Calcio: Lazio, Hoedt “mai vista la curva piena, che bella”

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Io non avevo mai visto la curva piena, è stato bellissimo". Wesley Hoedt ha ancora negli occhi lo spettacolo della Nord finalmente affollata per la semifinale di Coppa Italia contro la Roma. "La Curva ci dà sempre qualcosa in più e ci ha aiutato molto in questa sfida" ha detto il difensore olandese. "Abbiamo festeggiato molto nello spogliatoio, ma ora è finita e dobbiamo subito concentrarci per la sfida contro il Napoli. La società e i tifosi meritano questa finale dopo la brutta stagione dell'anno scorso - ha aggiunto Hoedt - Qui c'è un grande gruppo, merito anche del mister. Chi vorrei in finale (tra Napoli e Juventus che si affrontano questa sera, ndr)? Non cambia niente, sono due squadre molto forti. Dobbiamo solo pensare a noi stessi, al campionato e poi vedremo chi ci sarà". Della stagione biancoceleste ha parlato anche il club manager, Angelo Peruzzi: "Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro. Stiamo ottenendo dei risultati che lo scorso luglio nessuno si sarebbe aspettato".

20:40Sport: Pancalli, Comitato paralimpico è ente pubblico

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Il Comitato italiano paralimpico è stato riconosciuto come Ente pubblico. Lo rende noto il presidente del Cip, Luca Pancalli, informando che e' stato pubblicato oggi, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo n.43 del 27 febbraio 2017 che riguarda la 'riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto del 2015, n. 124'". "Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si conclude l'iter di un provvedimento che dà una nuova prospettiva al movimento paralimpico italiano - afferma il presidente Pancalli -. In questo modo si riconosce la funzione di pubblica utilità dello sport per le persone disabili. Oggi si chiude un percorso ma si apre una nuova strada. Un obiettivo raggiunto grazie anche all'impegno del Governo e del Parlamento che hanno mostrato, in questi anni, grande interesse e apprezzamento nei confronti del lavoro che abbiamo svolto".

20:34Cadavere in casolare abbandonato, cc indagano per omicidio

(ANSA) - NOVARA, 5 APR - Il cadavere di un uomo, dall' apparente età tra i trenta e i quarant'anni, è stato trovato in un casolare abbandonato di Pombia, ad una ventina di chilometri da Novara. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato ucciso con un colpo di pistola. I carabinieri, che sulla vicenda mantengono il massimo riserbo, indagano per omicidio. Al momento si sa soltanto che la vittima sarebbe un italiano e che non risiedeva in provincia di Novara. La sua morte potrebbe risalire ad un paio di giorni fa. La zona del ritrovamento è la stessa in cui un mese fa si era svolto un rave party con la partecipazione di centinaia di persone.