23:29Calcio: Barzagli, con Napoli non si può mai staccare spina

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Abbiamo rischiato, contro il Napoli non si può mai staccare la spina, c'è sempre da soffrire. Avevamo la partita in mano, abbiamo giocato meglio di domenica, siamo stati bravi". Così Andrea Barzagli, intervistato 'a caldo', commenta la qualificazione della Juventus alla finale di Coppa Italia. Che ne pensa della doppietta di Higuain al San Paolo? "Fa parte del gioco. Sappiamo che è un grande bomber e siamo contenti per lui - risponde il difensore campione del mondo 2006 -, poi che ha segnato al Napoli capita, l'importante è che segni. E' normale che nel calcio si parli e che della Juventus si parli sempre, noi restiamo concentrati, stiamo facendo una grande stagione".

23:23Gibilterra:nuovo sindaco è ex Miss Mondo,’mai via da Londra’

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Gibilterra da adesso può vantare il sindaco più giovane e bello di sempre: Kaiane Lopez, 30 anni, ex Miss Mondo, che è appena diventata primo cittadino del territorio d'oltremare del Regno Unito. Lo rende noto il Telegraph. La Lopez, dopo aver prestato giuramento, ha spiegato di essere "fiera di essere britannica, che Gibilterra è britannica e sempre lo sarà". "Perché dovremmo cambiare la nostra bandiera?", ha sottolineato, riferendosi ad un'eventuale separazione da Londra con la Brexit, per restare nell'Ue. Il neosindaco è il più giovane di sempre a Gibilterra e la terza donna a ricoprire tale ruolo, ma può già vantare diversi anni di esperienza politica come vicesindaco. Prima di dedicarsi alla politica, era salita alla ribalta come modella, vincendo il titolo di Miss Mondo nel 2009.

23:13Calcio: Juventus in finale Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Gonzalo Higuain firma con due reti alla sua ex squadra la qualificazione della Juventus alla finale di Coppa Italia contro la Lazio il 2 giugno all'Olimpico. Al San Paolo, i bianconeri, forti del 3-1 dell'andata, sono andati in vantaggio al 32' col fischiatissimo argentino. Un tiro non forte ma angolato, su cui Reina ha reagito senza la solita prontezza. Il Napoli ha reagito, trovando l'1-1 con un bel gol di Hamsik all'8' della ripresa, ma ancora Higuain ha concretizzato una efficace azione dei suoi al 14'. Con gran cuore, gli azzurri di Sarri sono tornati in avanti e l'appena entrato Mertens ha pareggiato al 16' approfittando di uno stop sbagliato clamorosamente da Neto. Poco dopo il San Paolo si è riacceso per il 3-2 segnato da Insigne al 22', ma nel resto del secondo tempo la Juve ha sventato gli altri pericoli e si è garantito la finale.

23:00Calcio: Germania, Lipsia vince ma il Bayern resta lontano

(ANSA) - BERLINO, 5 APR - Dopo l'inopinata caduta del Bayern Monaco ieri con l'Hoffenheim (ora terzo in classifica), il Lipsia vince 3-2 a Magonza e allontana un po' la scontata conclusione della Bundesliga, oltre a rafforzare il suo posizionamento in zona Champions. Il distacco tra i bavaresi capolista e il team Red Bulls è di dieci punti, a otto giornate dalla fine. Nelle altre partite del turno infrasettimanale, che aveva visto impegnate ieri quasi tutte le migliori, l'Ingolstadt vince 3-2 in casa dell'Augusta e conquista tre punti d'oro per le speranze di salvezza. L'ormai condannato Darmstadt perde 2-0 in casa col Bayer Lekerkusen, mentre il Borussia Monchengladbach batte 1-0 l'Hertha Berlino. Brutta sconfitta interna col Friburgo del Wolfsburg, in piena zona pericolo.

22:17Nuoto: Assoluti, ancora bene Martinenghi, Pellegrini e Detti

(ANSA) - ROMA, 5 APR - I campionati italiani assoluti primaverili di nuoto proseguono a Riccione all'insegna di tempi di rilievo internazionali, con già undici pass conquistati per i Mondiali. Nicolò Martinenghi dopo i 50 stacca il pass iridato anche nei 100. Federica Pellegrini e Silvia Di Pietro che ingaggiano una sfida all'ultima bracciata nei 100sl e prenotano per loro e per la staffetta la carta d'imbarco. Piero Codia e Federico Turrini si confermano nei 100 farfalla e 400 misti, mentre Gabriele Detti chiude la giornata lanciando la staffetta 4x200 stile libero dell'Esercito nuotando la prima frazione con il quarto tempo italiano all time di 1'46"64 (52"74 al passaggio dei 100 metri), nonché migliore prestazione mondiale stagionale e secondo tempo italiano in tessuto.

21:45Calcio: uomo in campo Napoli-Juve, lancia cappello a Higuain

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - Un uomo è entrato sul campo di gioco quando Napoli-Juventus era cominciata da pochi minuti e si è avvicinato a Higuain lanciandogli un berretto del Napoli, che il giocatore ha raccolto per poi darlo a un inserviente. L'uomo, che indossava una maglietta con il simbolo di Superman davanti e la scritta "Juve m...." sulla schiena, è poi uscito dal campo e la partita è ripresa. 'uomo che ha invaso il campo durante Napoli-Juventus di Coppa Italia lanciando un cappello contro Higuain è Mario Ferri, detto "il falco". L'uomo è noto in tutto il mondo del calcio per le sue incursioni sui terreni di gioco vestito con la maglia di Superman, la stessa che indossava questa sera al San Paolo. Dopo il suo gesto, Ferri è stato prelevato dagli steward e portato fuori dal campo tra gli applausi dei 50.000 del San Paolo.

21:24Pallavolo: Champions donne, 0-3 con D.Mosca, Modena è fuori

(ANSA) - MOSCA, 5 APR - La LiuJo Nordmeccanica Modena dice addio alla Champions League donne di pallavolo a un passo dalla Final Four di Treviso. Le bianconere di coach Gaspari sono state sconfitte a Mosca dalla Dinamo per 3-0 (25-20, 25-19, 25-21), ma pesa anche il risultato del match di andata, vinto a Modena dalla formazione russa. La Dinamo Mosca passa quindi alla fase finale del tabellone europeo e, al PalaVerde di Villorba, dovrà vedersela in semifinale contro le padrone di casa dell'Imoco Conegliano. Sempre sabato 22 aprile è in programma l'altra semifinale di Champions League, il derby di Istanbul tra il Vakifbank di Giovanni Guidetti e l'Eczacibasi VitrA di Massimo Barbolini.