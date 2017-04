Ultima ora

01:06Sisma L’Aquila: in 4 mila alla fiaccolata

(ANSA) - L'AQUILA, 5 APR - Sono in circa 4 mila alla silenziosa fiaccolata partita da via XX settembre, davanti al tribunale, per commemorare le 309 vittime del terremoto dell' Aquila nell'ottavo anniversario. A guidare il lungo serpentone i familiari delle vittime con striscioni e molte foto dei loro cari scomparsi alle 3 e 32 del 6 aprile 2009. Alla fiaccolata è presente un gruppo di terremotati di Amatrice, Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), gli sfollati di Campotosto (L'Aquila), il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti e il sottosegretario con delega alla Ricostruzione, Paola De Micheli. Per la fiaccolata sosta davanti alla Casa dello studente e arrivo in piazza Duomo. Qui la lettura dei 309 nomi, poi la messa celebrata da mons. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, e la veglia di preghiera. Le 3:32 sono scandite dai rintocchi della campana del Suffragio.

00:12Calcio: Premier, City ko, Chelsea e Conte verso il titolo

(ANSA) - LONDRA, 5 APR - Turno infrasettimanale in Premier League favorevole ad Antonio Conte ed al suo Chelsea, ormai in vista del titolo. I Blues hanno battuto 2-1 il City nella partita clou della 30/a giornata, tenendo sette punti di distanza il Tottenham che negli ultimi minuti è riuscito a evitare la sconfitta a Swansea, imponendosi 3-1. Sempre in zona Cesarini il Liverpool si è fatto raggiungere sul 2-2 dal Bournemouth e scivola a -12 dalla vetta. Il City invece è staccato di ben 14 punti, e deve guardare il proprio posto nei preliminari di Champions dal ritorno dell'Arsenal, vittorioso 3-0 nel derby londinese contro il West Ham. La partita più attesa della serata, la sfida tra Conte e Guardiola, si è decisa nel primo tempo. Al vantaggio di Hazard al 10' ha risposto il Kun Aguero al 26'. Il belga nove minuti dopo ha siglato il 2-1 su rigore, anche se è stato fortunato a trovarsi tra i piedi la palla respinta da Caballero sul tiro dal dischetto.

00:09Calcio: Spagna, super Barca con Messi, ma vince anche Real

(ANSA) - MADRID, 5 APR - Successo del Barcellona nel match della 30/a giornata della Liga contro il Siviglia. Al Camp Nou la squadra di Luis Enrique chiude la pratica dopo il primo tempo, grazie alla rete di Suarez e la doppietta di Messi, al ritorno in campionato dopo la squalifica e ora in cima alla classifica della Scarpa d'oro con 27 centri in campionato. L'argentino, al di là dei gol autore di una prova maiuscola, si conferma bestia nera della formazione andalusa, visto che con le due di oggi ha segnato 29 reti in 30 partite contro il Siviglia. Le prodezze della Pulce e dei suoi compagni, prossimi rivali della Juventus nei quarti di Champions League sono però state vanificate dal successo, peraltro previsto, del Real Madrid per 4-2 sul campo del Leganes. Travolgente l'avvio 'merengue' con la rete di James e la doppietta di Morata, poi la squadra di Zidane si rilassa ma sfrutta al meglio un'autorete di Mantovani. Così il Real va a 71 punti in classifica e mantiene il +2 sul Barcellona, con una partita in meno rispetto ai rivali.

23:52Calcio:Fratello Higuain,mi piace faccia ADL dopo gol Gonzalo

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - "Come mi piace vedere la faccia di Aurelio (De Laurentiis n.d.r.) ogni volta che segna mio fratello. Alla prossima pres. Hahaha!!!". Questo il tweet postato da Nicola Higuain, fratello e manager dell'attaccante argentino subito dopo la fine della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus.

23:50Calcio: Allegri “bene terza finale Coppa,ora triplice sfida

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "E' importante aver centrato la terza finale di Coppa Italia consecutiva. Abbiamo ottenuto un bel risultato, e giocato molto bene rispetto a domenica scorsa. Ora la grande sfida è cercare di vincere tutte le tre competizioni che ci vedono ancora impegnate e per farlo dobbiamo anche battere il Barcellona". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. "L'incidente che ha portato al 2-2 può capitare, poi abbiano cercato di gestire anche se eravamo stanchi - ha proseguito il tecnico livornese -, ma si sa che le partite non sono mai finite. Però dopo il 3-2 abbiamo rischiato poco o niente. Higuain? Sta bene, è in condizione e lucido sottoporta".

23:29Calcio: Barzagli, con Napoli non si può mai staccare spina

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Abbiamo rischiato, contro il Napoli non si può mai staccare la spina, c'è sempre da soffrire. Avevamo la partita in mano, abbiamo giocato meglio di domenica, siamo stati bravi". Così Andrea Barzagli, intervistato 'a caldo', commenta la qualificazione della Juventus alla finale di Coppa Italia. Che ne pensa della doppietta di Higuain al San Paolo? "Fa parte del gioco. Sappiamo che è un grande bomber e siamo contenti per lui - risponde il difensore campione del mondo 2006 -, poi che ha segnato al Napoli capita, l'importante è che segni. E' normale che nel calcio si parli e che della Juventus si parli sempre, noi restiamo concentrati, stiamo facendo una grande stagione".

23:23Gibilterra:nuovo sindaco è ex Miss Mondo,’mai via da Londra’

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Gibilterra da adesso può vantare il sindaco più giovane e bello di sempre: Kaiane Lopez, 30 anni, ex Miss Mondo, che è appena diventata primo cittadino del territorio d'oltremare del Regno Unito. Lo rende noto il Telegraph. La Lopez, dopo aver prestato giuramento, ha spiegato di essere "fiera di essere britannica, che Gibilterra è britannica e sempre lo sarà". "Perché dovremmo cambiare la nostra bandiera?", ha sottolineato, riferendosi ad un'eventuale separazione da Londra con la Brexit, per restare nell'Ue. Il neosindaco è il più giovane di sempre a Gibilterra e la terza donna a ricoprire tale ruolo, ma può già vantare diversi anni di esperienza politica come vicesindaco. Prima di dedicarsi alla politica, era salita alla ribalta come modella, vincendo il titolo di Miss Mondo nel 2009.