Ultima ora

07:43Melania riceve Rania di Giordania, ‘guerra di stile’

(ANSA) - NEW YORK, 5 APR - Melania Trump riceve la regina Rania di Giordania. Ed è subito 'guerra di stile' per conquistare la scena. Rania è conosciuta per la sua eleganza e rinomata per la sua bellezza. Melania si sta affermando in tutti e due i campi. La First Lady sceglie il colore verde per l'occasione, il colore dei soldi come dicono i maligni. Capelli sciolti, scarpe nere e un grande sorriso, forse un po' meno impacciato che in altre occasioni. Rania, capelli raccolti, e' in nero con una sciarpa bianca e scarpe con tacco bianche. Completa il look della Regina una borsa piccola nera. A sfidarle e' Ivanka Trump, la figlia assistente del presidente, che tutta di bianco siede in prima fila durante la conferenza di Donald Trump e il Re di Giordania. Le due si scambiano sorrisi, partecipano alle foto ufficiali in compagnia dei mariti e alla conferenza stampa. Poi si 'allontanano' dai rispettivi mariti per sedersi insieme a pranzo e, accompagnate dal segretario all'istruzione Betsy DeVos, visitano una scuola della capitale.

07:38Colloquio Trump-Merkel, ‘impegno per stretta collaborazione’

(ANSA) - NEW YORK, 6 APR - Il presidente americano Donald Trump ha parlato al telefono con la cancelliera tedesca Angela Merkel, all'indomani dell'attacco chimico in Siria e dell'ennesima provocazione della Corea del Nord. Al centro dei colloqui - riferisce in particolare la Casa Bianca - anche gli sviluppi del conflitto in Ucraina e la situazione in Afganistan. I due leader hanno rinnovato l'impegno a una stretta cooperazione e a uno stretto coordinamento su queste e altre questioni.

07:35Siria: Tillerson, è ora che Mosca ripensi sostegno a Assad

(ANSA) - NEW YORK, 6 APR - E' ora che la Russia ripensi il suo sostegno al governo di Assad: lo afferma il segretario di stato Rex Tillerson. Il capo della diplomazia Usa ha ribadito come "non c'e' dubbio" che sia il regime di Assad responsabile per l'attacco chimico.

01:06Sisma L’Aquila: in 4 mila alla fiaccolata

(ANSA) - L'AQUILA, 5 APR - Sono in circa 4 mila alla silenziosa fiaccolata partita da via XX settembre, davanti al tribunale, per commemorare le 309 vittime del terremoto dell' Aquila nell'ottavo anniversario. A guidare il lungo serpentone i familiari delle vittime con striscioni e molte foto dei loro cari scomparsi alle 3 e 32 del 6 aprile 2009. Alla fiaccolata è presente un gruppo di terremotati di Amatrice, Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), gli sfollati di Campotosto (L'Aquila), il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti e il sottosegretario con delega alla Ricostruzione, Paola De Micheli. Per la fiaccolata sosta davanti alla Casa dello studente e arrivo in piazza Duomo. Qui la lettura dei 309 nomi, poi la messa celebrata da mons. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, e la veglia di preghiera. Le 3:32 sono scandite dai rintocchi della campana del Suffragio.

00:12Calcio: Premier, City ko, Chelsea e Conte verso il titolo

(ANSA) - LONDRA, 5 APR - Turno infrasettimanale in Premier League favorevole ad Antonio Conte ed al suo Chelsea, ormai in vista del titolo. I Blues hanno battuto 2-1 il City nella partita clou della 30/a giornata, tenendo sette punti di distanza il Tottenham che negli ultimi minuti è riuscito a evitare la sconfitta a Swansea, imponendosi 3-1. Sempre in zona Cesarini il Liverpool si è fatto raggiungere sul 2-2 dal Bournemouth e scivola a -12 dalla vetta. Il City invece è staccato di ben 14 punti, e deve guardare il proprio posto nei preliminari di Champions dal ritorno dell'Arsenal, vittorioso 3-0 nel derby londinese contro il West Ham. La partita più attesa della serata, la sfida tra Conte e Guardiola, si è decisa nel primo tempo. Al vantaggio di Hazard al 10' ha risposto il Kun Aguero al 26'. Il belga nove minuti dopo ha siglato il 2-1 su rigore, anche se è stato fortunato a trovarsi tra i piedi la palla respinta da Caballero sul tiro dal dischetto.

00:09Calcio: Spagna, super Barca con Messi, ma vince anche Real

(ANSA) - MADRID, 5 APR - Successo del Barcellona nel match della 30/a giornata della Liga contro il Siviglia. Al Camp Nou la squadra di Luis Enrique chiude la pratica dopo il primo tempo, grazie alla rete di Suarez e la doppietta di Messi, al ritorno in campionato dopo la squalifica e ora in cima alla classifica della Scarpa d'oro con 27 centri in campionato. L'argentino, al di là dei gol autore di una prova maiuscola, si conferma bestia nera della formazione andalusa, visto che con le due di oggi ha segnato 29 reti in 30 partite contro il Siviglia. Le prodezze della Pulce e dei suoi compagni, prossimi rivali della Juventus nei quarti di Champions League sono però state vanificate dal successo, peraltro previsto, del Real Madrid per 4-2 sul campo del Leganes. Travolgente l'avvio 'merengue' con la rete di James e la doppietta di Morata, poi la squadra di Zidane si rilassa ma sfrutta al meglio un'autorete di Mantovani. Così il Real va a 71 punti in classifica e mantiene il +2 sul Barcellona, con una partita in meno rispetto ai rivali.

23:52Calcio:Fratello Higuain,mi piace faccia ADL dopo gol Gonzalo

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - "Come mi piace vedere la faccia di Aurelio (De Laurentiis n.d.r.) ogni volta che segna mio fratello. Alla prossima pres. Hahaha!!!". Questo il tweet postato da Nicola Higuain, fratello e manager dell'attaccante argentino subito dopo la fine della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus.