Ultima ora

11:06Gip Trieste a Serracchiani, niente politica nel mio post

(ANSA) - TRIESTE, 6 APR - "Non era mia volontà quella di interagire e/o interferire nella dialettica politico-partitica": lo scrive il gip di Trieste, Giorgio Nicoli, in una lettera aperta alla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, alla quale esprime "personale stima" e "rispetto per il ruolo istituzionale". Nella lettera, pubblicata stamani dal quotidiano Il Piccolo, Nicoli esprime il suo "dispiacere per le ricadute derivate dalla diffusione di un mio commento scritto 'di getto', in calce a un post pubblico di un amico di Facebook" nel quale aveva definito Serracchiani "supponente e inconsistente" e "un errore della Storia e basta". Nella lettera aperta pubblicata oggi, Nicoli ricorda di aver chiesto scusa "la mattina stessa della pubblicazione della notizia". "Io - aggiunge - non volevo assolutamente che quel mio commento diventasse oggetto di discussione pubblica, nè, credo sottovalutando per un attimo la potenziale diffusività delle esternazioni sul web, avevo pensato a ciò". (ANSA).

10:54F1: Cina, Vettel “Mercedes è la favorita”

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Credo che la Mercedes debba essere considerata ancora favorita. Prendiamo una gara per volta. Sappiamo di avere un bel pacchetto che ci mette in una buona posizione": lo ha detto il pilota della Ferrari Sebastian Vettel durante la conferenza stampa alla vigilia delle prove libere per il gran premio di Cina in programma domenica a Shangai. Il pilota della rossa ha aggiunto "spero di restituire ancora qualcosa a chi lavora in fabbrica fino a tarda notte per migliorare l'auto". (ANSA).

10:48F1: Cina, Vettel “la rossa? la vettura più veloce mai avuta”

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Il GP di Cina è sempre pieno di sorprese. Ricordo il GP del 2007 con la Toro Rosso: partii 18° e arrivai 4°. E' una pista con condizioni davvero imprevedibili. Impossibile fare previsioni": così Sebastian Vettel, in vista del gran premio di Cina in programma domenica prossima sul circuito di Shangai. Il pilota ha sottolineato che le rosse "sono molto più veloci. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo molto più carburante in serbatoio. Le gomme durano più a lungo e le macchine sono più pesanti. Se guardiamo la velocità sono le vetture molto più veloci che abbiamo mai avuto". (ANSA).

10:41F1: Cina, Vettel “vittoria Australia ha significato molto”

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "La vittoria in Australia ha significato molto per il team. E' stata una giornata molto speciale, i tifosi a Melbourne ci hanno regalato una giornata incredibile. Anche per chi è rimasto in Italia è stato grandioso avere una piccola ricompensa per il tantissimo lavoro in inverno. E' solo la prima gara ma è il miglior modo per cominciare": così il pilota della Ferrari Sebastian Vettel nella conferenza stampa dopo il suo arrivo a Shangai in vista del gran premio di Cina di F1 che si corre domenica. Vettel salva la stagione passata: "non è stata così negativa, ci sono state tante gare in cui non è girata per il verso giusto, ricordo un anno migliore di ciò che viene descritto. Molte cose però sono cambiate rispetto all'anno scorso, il team è cresciuto, ci sentiamo più a nostro agio. Il lavoro sta procedendo nel modo migliore. Speriamo di poter manifestare questa tendenza positiva in pista". (ANSA).

10:39Portò pistola a festa rielezione: assolto sindaco Taranto

(ANSA)- TARANTO, 6 APR - Confermata in appello la sentenza di assoluzione del sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, accusato di porto d'arma da fuoco in luogo pubblico in relazione a un episodio avvenuto il 21 maggio del 2012. La sentenza è stata emessa dalla sezione distaccata di Taranto della Corte d'Appello di Lecce con la formula più ampia, 'perché il fatto non sussiste'. Stefano, in possesso di regolare porto d'armi, fu fotografato mentre brindava alla sua rielezione a sindaco per il centrosinistra in un comitato elettorale: dalla cintola dei pantaloni spuntava una pistola calibro 38 special. La foto, pubblicata dai media, provocò polemiche. Era stato lo stesso il sostituto pg Mario Barruffa a chiedere l'assoluzione dell'imputato, assistito dagli avvocati Carlo e Claudio Petrone, ai sensi,però, del secondo comma dell'articolo 530 del Codice di procedura penale,ovvero perché mancava la prova della responsabilità del primo cittadino. Il sindaco ha sempre detto di aver portato la pistola con sé perché aveva subito numerose minacce.

10:37Terremoto: scossa magnitudo 3 tra Marche e Umbria

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 5:30 tra Marche ed Umbria, in provincia di Macerata. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 2 km da Monte Cavallo (Macerata) e 14 da Sellano (Perugia). Il terremoto è stato preceduto da altre due scosse di minore intensità: 2.6 alle 5:22 e 2.3 alle 4:53. Non si segnalano danni a persone o cose.

10:19Fiamme in capannone rifiuti Torino,proseguono operazioni vvf

(ANSA) - TORINO, 6 APR - Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del fuoco per spegnere l'incendio che, nel tardo pomeriggio di ieri, è divampato a La Loggia, in un capannone industriale della ditta Cmt, che si occupa di stoccaggio di rifiuti. Sul posto sono state impegnate una quindicina di squadre che, nella notte, hanno incontrato alcune difficoltà ad approvvigionarsi d'acqua. I tecnici Arpa hanno eseguito campionamenti dell'aria anche nei comuni limitrofi e nella zona sud di Torino, ma i valori delle prime analisi non sembrano preoccupanti. Le fiamme erano visibili in tutta Torino e l'odore della plastica bruciata si percepiva sino in centro città. Sulle cause indagano i carabinieri e, tra le ipotesi, c'è anche quella del corto circuito di un macchinario che sposta i rifiuti, il 'ragno'. Un grosso incendio era già divampato nello stesso stabilimento nel giugno del 2015. (ANSA).