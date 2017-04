Ultima ora

12:34Russia: ministero Giustizia chiede bandire Testimoni Geova

(ANSA) - MOSCA, 6 APR - La Corte suprema russa sta valutando la richiesta del ministero della Giustizia di vietare l'attività dei Testimoni di Geova definendo la loro organizzazione religiosa come "estremista". I Testimoni di Geova hanno presentato ricorso alla corte denunciando di essere vittime di repressione politica, ma ieri la loro istanza è stata respinta. L'iniziativa del governo russo è stata definita "estremamente preoccupante" dagli esperti per i diritti umani delle Nazioni Unite, secondo cui "questo processo è una minaccia non solo ai Testimoni di Geova, ma alla libertà individuale in generale nella Federazione russa".

12:18Calcio: Elkann “belli due gol di Higuain, spero tanti altri”

(ANSA) - TORINO, 6 APR - "Sono partite sempre difficili quelle degli ex, è bello che Higuain abbia segnato due gol. Ha mostrato le sue capacità". Il presidente di Fca e di Exor, John Elkann, promuove così la prestazione dell'attaccante argentino contro il Napoli. "Quello che è passato è passato - dice a proposito degli screzi con il presidente partenopeo De Laurentiis - bisogna guardare avanti. Mi auguro che Higuain faccia tanti gol con la Juve, ieri abbiamo giocato bene e ottenuto un grande risultato". L'eliminazione del Napoli, che per la Juve significa la terza finale consecutiva di Coppa Italia, lascia aperte le porte del triplete ai bianconeri, che sono in piena corsa anche per il sesto scudetto consecutivo e per la Champions League. "Questa è una grande Juve, che l'hanno scorso ha vinto il suo quinto scudetto consecutivo, un risultato incredibile, legato alla capacità di mio cugino (il presidente Andrea Agnelli, ndr) e delle persone che lavorano con lui. C'è un fantastico team e questo si vede anche sul campo".

12:18San Pietroburgo: trovati contatti presunto autore strage

(ANSA) - MOSCA, 6 APR - "Nel quadro dell'attività" degli investigatori russi "sono stati identificati alcuni cittadini delle repubbliche dell'Asia centrale che avevano avuto contatti" con il presunto autore dell'attentato di tre giorni fa a San Pietroburgo, Akbarzhon Jalilov: lo riferisce il Comitato investigativo russo, secondo cui "nel corso delle perquisizioni nell'appartamento dove vivevano queste persone sono stati trovati oggetti che hanno importanza per le indagini che sono stati sequestrati e mandati a un esame".

12:15Belgio: allarme bomba ad Anversa

(ANSA) - BRUXELLES, 6 APR - Il grattacielo nel centro di Anversa che ospita la sede centrale della banca belga Kbc è stato evacuato per un allarme bomba. La polizia è giunta sul posto e sta effettuando i necessari controlli.

12:10F1: Cina, Raikkonen fiducioso “team ha fatto lavoro solido”

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "A Melbourne abbiamo imparato molte cose, le abbiamo capite però troppo tardi. Rispetto agli ultimi anni non è un disastro. Il team ha fatto un lavoro molto solido. Abbiamo portato molti punti": è fiducioso e carico il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen della conferenza stampa alla vigilia delle prove libere per il gran premio di Cina che si corre sul circuito di Shangai domenica. "Non so chi sarà migliore perché non abbiamo fatto neanche un giro su questo circuito, ha aggiunto il finlandese. Ho un buon feeling sulla nuova auto, ma domenica avremo idee più chiare". Raikkonen si sofferma anche sulle nuove monoposto: "sono auto molto più difficili da guidare rispetto a quelle degli anni 2000. Finora abbiamo potuto spingere di più ma dobbiamo abituarci di più, fare più gare. Al primo test c'è l'effetto sorpresa, poi quando inizi la stagione è diverso...". (ANSA).

12:02Brexit: incontro May e Tusk a Downing Street

(ANSA) - LONDRA, 6 APR - La premier britannica Theresa May e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si incontrano oggi a Downing Street per discutere "la via da seguire" per la Brexit. Ne dà notizia l'agenzia britannica Pa. I media sottolineano che la riunione arriva dopo l'offerta di una apertura nei negoziati sul divorzio da Bruxelles da parte del primo ministro rispetto a una estensione dopo il 2019 della libera circolazione fra il Regno Unito e i Paesi Ue.

11:59Siria: Ankara, autopsie vittime provano l’uso dei gas

(ANSAmed) - ISTANBUL, 6 APR - I risultati delle autopsie di 3 vittime dell'attacco di martedì a Idlib, morte dopo il ricovero in Turchia, provano l'uso di armi chimiche nel raid. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag. Agli esami effettuati nella provincia meridionale di Adana, secondo Anadolu, hanno partecipato su invito di Ankara anche esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità.(ANSAmed).