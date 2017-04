Ultima ora

14:57Siria: Cremlino su parole Trump, serve equilibrio

(ANSA) - MOSCA, 6 APR - Il Cremlino ritiene che "sia necessario un approccio più bilanciato" e non crede che sia possibile "saltar fuori con valutazioni affrettate su cosa è avvenuto in Siria, nella provincia di Idlib": così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha risposto alle parole di Donald Trump, che ha definito l'attacco chimico in Siria "un terribile affronto all'umanità" che ha cambiato il suo "atteggiamento verso la Siria e Assad".

14:55Tlc: arriva EmiliaRomagnaWifi, rete libera e gratis

(ANSA) - BOLOGNA, 6 APR - Libera, gratuita e veloce: è la rete regionale di accesso a internet 'EmiliaRomagnaWiFi', presentata in Regione dall'assessore alla Programmazione territoriale e agenda digitale Raffaele Donini. Da Piacenza a Rimini verranno installati 1.103 nuovi punti di accesso al web, che troveranno spazio anche in piazze, stazioni, ospedali e biblioteche. Tra le novità principali della rete, che sfrutterà la banda ultralarga dell'infrastruttura Lepida, ci sarà la possibilità di connettersi senza bisogno di autenticarsi, 24 ore al giorno e tutti i giorni. Il valore economico dell'operazione è di 1,4 milioni di euro e prevede l'installazione di 218 punti di accesso nella provincia di Bologna, 190 a Forlì-Cesena, 184 a Modena, 168 a Reggio Emilia, 92 a Ravenna, 86 a Rimini, 58 a Ferrara e Parma e 49 a Piacenza. "Entro il 2017 arriveremo a circa 3.000 punti di accesso wi-fi su tutto il territorio e puntiamo ad averne almeno 4.000 entro il 2019", ha dichiarato Donini. (ANSA).

14:49Aggredisce e violenta ex moglie e poi si impicca

(ANSA) - UDINE, 6 APR - Un cittadino romeno di 50 anni si è impiccato dopo una violenta lite con la ex moglie, aggredita e violentata nell'abitazione familiare, alle porte di Udine. Dopo l'aggressione, avvenuta nei giorni scorsi - si apprende da fonti di Polizia e Carabinieri - la donna è stata ricoverata in ospedale, con una prognosi di 22 giorni, e sono scattate le indagini. Quando gli investigatori sono andati a casa, hanno scoperto che l'uomo si era suicidato. Non è stato trovato alcun biglietto di spiegazione del gesto.

14:41Governo: D’Alema, ricette Renzi sul lavoro non funzionano

(ANSA) - CAGLIARI, 6 APR - "Le persone hanno perduto la speranza di trovare lavoro: le ricette che ha proposto Renzi non hanno funzionato e credo che questa sia la spiegazione del malcontento che c'è e della crescita della spinta elettorale verso il movimento Cinquestelle. Anche per questo noi crediamo serva una correzione". Così Massimo D'Alema (Mdp) durante la sua prima tappa in Sardegna, a Selargius. "Purtroppo il Governo Renzi, e poi quello Gentiloni che ne continua l'azione, sin qui non sono riusciti a far decollare il Paese - ha sottolineato - La crescita economica è stentata, il mercato del lavoro è stagnante, malgrado trionfalismi di cui sentiamo dire, il Jobs Act è sostanzialmente fallito e anche gli ultimi dati dell'Istat sono impressionanti. E' vero - ha spiegato D'Alema - che c'è stato un calo della disoccupazione, ma non c'è stato un aumento di occupati, mentre si è assistito ad un fenomeno molto preoccupante, cioè le persone si cancellano anche dalle liste di collocamento".

14:40Papa: farà lavanda dei piedi in carcere Paliano

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 6 APR - Il Papa nel pomeriggio di giovedì 13 aprile si recherà nella Casa di Reclusione di Paliano (in provincia di Frosinone e diocesi di Palestrina) per celebrare la messa in Coena Domini, con il rito della lavanda dei piedi ad alcuni detenuti. La visita avrà un carattere strettamente privato. Nelle sue precedenti messe "in Coena Domini" da papa, il Pontefice si è recato nel 2013 nel carcere minorile di Casal del Marmo, nel 2014 nella Fondazione Don Gnocchi - Centro Santa Maria della Provvidenza, che ospita persone disabili e non autosufficienti, nel 2015 nel carcere di Rebibbia e nel 2016 nel C.A.R.A. di Castel Novo di Porto, che accoglie rifugiati e richiedenti asilo.

14:30Tennis: Davis, Lorenzi-Darcis apre la sfida Belgio-Italia

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Saranno Paolo Lorenzi e Steve Darcis ad aprire, domani a Charleroi, la sfida di quarti di finale di Coppa Davis tra Belgio e Italia. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi nella sede del confronto, lo Spiroudome, lo stesso dove l'Italia femminile di Fed Cup conquistò nel 2006 il primo titolo mondiale. Nel secondo singolare, scenderanno in campo Andreas Seppi e David Goffin. Sabato in programma il doppio tra le coppie Simone Bolelli/Alessandro Giannessi e Ruben Bemelmans/Joris De Loore. Domenica gli ultimi due singolari: Lorenzi-Goffin e Seppi-Darcis. La squadra italiana si presenta in Belgio senza Fabio Fognini, il cui forfait per problemi fisici era stato annunciato ieri dal capitano azzurro, Corrado Barazzutti. Al suo posto è schierato Alessandro Giannessi.

14:15Bruciò viva la moglie, “lascio tutto ai miei figli”

(ANSA) - SASSARI, 6 APR - Nicola Amadu, il pensionato sassarese di 65 anni che la sera del 10 novembre pestò e arse viva la moglie, Angela Doppiu, sull'uscio della villetta in cui i due vivevano a Piandanna, donerà tutto ciò che possiede ai propri figli. L'ha annunciato lo stesso uxoricida reo-confesso nel corso dell'udienza di oggi di fronte al gip di Sassari, Michele Contini. Il suo legale, Letizia Doppiu Anfossi, ha presentato una perizia psichiatrica dalla quale emergono gravi disturbi della personalità di Amadu. Il gip ha disposto la nomina di un consulente che accerti quanto asserito dai medici cui si è rivolta la difesa. Il prossimo 28 aprile sarà conferito l'incarico al luminare Pietro Pietrini. Intanto i figli della coppia hanno fatto sapere di non volersi costituire parte civile contro il padre. Dopo averla colpita con pugni e calci, Nicola Amadu cosparse Angela Doppio con la benzina recuperata dal capanno degli attrezzi da giardino e le diede fuoco, mentre si trovava a terra all'ingresso dell'abitazione. Subito dopo l'uomo confessò il reato alla figlia, e nelle ore immediatamente successive all'efferato delitto ammise davanti agli inquirenti di avere agito perché non sopportava l'idea che la moglie si volesse separare da lui. (ANSA).