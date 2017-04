Ultima ora

16:34Città d’arte: Matera star, in 7 anni presenze +152%

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Matera diventa "star" ben prima della sua incoronazione a Capitale europea della cultura 2019 con una crescita delle presenze del 152,4% negli ultimi 7 anni: emerge dai dati sul turismo nelle città d'arte in Italia, elaborati dal Centro Studi Turistici di Firenze e presentati in occasione del lancio della 21/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte che si terrà a Bologna dal 19 al 21 maggio. Fra le altre, dopo Matera, spiccano Padova (+44,9%), Verona (+44,7%), Roma (+30,6%), Bologna (+26,5%), Firenze (+25,2%) e Venezia (+22,3%). Negli ultimi 20 anni il turismo nelle città d'arte d'Italia è cresciuto a un ritmo del +3,4% annuo, generando un fatturato annuo stimato in oltre 11 miliardi di euro, di cui il 70% generato da domanda straniera. Nel 2016 gli arrivi nelle città di interesse storico e artistico sono stati 41,5 milioni, pari al 36,2% del totale degli arrivi in Italia, mentre le presenze si sono attestate su 110,8 milioni, pari al 27,6% del totale.

16:34Trump: si ritira capo commissione inchiesta Russiagate

(ANSA) - WASHINGTON, 6 APR - Devin Nunes, presidente della commissione inchiesta alla Camera Usa responsabile dell'indagine al Congresso sui contatti tra l'entourage di Donald Trump e rappresentanti russi, si fa da parte e lascia temporaneamente l'incarico. Nunes era stato travolto dalle critiche dopo che aveva in parte modificato la sua posizione circa le informazioni d'intelligence relative a presunte intercettazioni presso la Trump Tower durante la campagna elettorale e su cui aveva informato di persona la Casa Bianca.

16:24Torrisi, inconcepibile richiesta mie dimissioni

(ANSA) - ROMA, 6 APR -"Mi sembra inconcepibile, assolutamente irrituale. Sono preoccupato per Alfano". Il neo presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato Salvatore Torrisi, commenta così con i cronisti la richiesta di dimissioni che gli ha rivolto Alfano. "Manco il partito comunista sovietico faceva queste cose - aggiunge - Se mi fossi dimesso ieri, oggi non saremmo riusciti a chiudere la discussione generale sul decreto sicurezza e a fissare il termine per gli emendamenti. Io lavoro per le istituzioni".

16:18Assalto a portavalori nel Pavese, cinque arresti

(ANSA) - PAVIA, 6 APR - I carabinieri della compagnia di Stradella (Pavia) hanno arrestato 5 persone accusate di aver fatto parte della banda che la mattina del 14 novembre 2014 assaltò e rapinò un furgone portavalori a Bressana Bottarone (Pavia). Sotto la minaccia di armi, i rapinatori costrinsero una guardia giurata ad aprire il vano posteriore del mezzo, dal quale portarono via due borse contenenti in tutto 280mila euro. Il denaro era destinato agli uffici postali della zona. Le due auto utilizzate per l'assalto, vennero poi ritrovate a Bastida Pancarana (Pavia). I cinque uomini arrestati, di età compresa tra i 45 e i 67 anni, sono tutti residenti o domiciliati a Milano.

16:17Tap: comandante polizia locale, abbattuto muro millenario

(ANSA) - BARI, 6 APR - "Indignato, amareggiato e profondamente ferito invito tutti gli attivisti e salentini in genere ad esternare il loro dissenso e disapprovazione su quanto accaduto questa notte presso il cantiere Tap. Personaggi giunti da varie parti d'Italia hanno dissacrato il nostro territorio, martoriato la culla dei nostri avi, San Basilio, dove un muro millenario è stato abbattuto per farne una sorta di barricata e impedirne ogni transito veicolare". Lo scrive su Fb il comandante della polizia locale di Melendugno, Antonio Nahi, che posta una foto. "Noi - scrive - non abbiamo bisogno di questa gente che si è appropriata in maniera inqualificabile di una lotta civile - su cui non posso e non voglio entrare in merito - condotta fino ad oggi con dignità e identità. Questi comportamenti estremi hanno strappato le radici dei nostri Padri. Disertate quel presidio dove sembrano tornate le masnade saracene. Rientra nei miei doveri denunciare penalmente alle Autorità i danneggiamenti stradali e gli scempi perpetrati".

16:16‘Stato non c’è, giro armato’, Csm convoca giudice

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Si aggrava al Csm la posizione del giudice di Treviso Angelo Mascolo che prima in una lettera ad alcuni quotidiani veneti e poi in più interviste ha sostenuto che lo Stato "non è più in condizioni di garantire la sicurezza dei cittadini, anzi semplicemente non c'è più. D'ora in poi faccio da me: quando esco di casa mi metto in tasca la pistola". La Prima Commissione, presieduta dal laico del Pd Giuseppe Fanfani (vice presidente è il togato di Unicost Luca Palamara), gli ha aperto la procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità e ha disposto non solo la sua convocazione, perché si possa difendere, ma anche quella del presidente del tribunale Aurelio Gatto e del prefetto di Treviso Laura Lega. Le audizioni di Gatto e Treviso sono state fissate per la prossima settimana. La data dell'interrogatorio di Mascolo invece non sarebbe stata ancora decisa.

16:09Esplosione a San Pietroburgo, ma è un incidente

(ANSA) - MOSCA, 6 APR - Non terrorismo ma un incidente legato a "lavori edilizi". Così spiega l'esplosione avvenuta in un palazzo di San Pietroburgo il capo dell'amministrazione distrettuale Konstantin Serov a Interfax. I detriti hanno danneggiato alcune macchine parcheggiate nell'area ma si conferma l'assenza di feriti.