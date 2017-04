Ultima ora

17:58Fraccaro, via assicurazione deputati, vittoria M5s

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "È una vittoria dei cittadini, è una vittoria a 5 Stelle. Possiamo cambiarlo questo Paese, lo stiamo già facendo. Pensate quando saremo al governo". Così il deputato M5s Riccardo Fraccaro commenta sul blog di Grillo la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera sulla cancellazione dell'assicurazione ai deputati. "Si tratta di 350mila euro ogni anno che verranno risparmiati grazie al M5s e ai cittadini che non si sono arresi di fronte al sistema partitocratico" afferma il deputato che racconta: "i cittadini non dovranno pagare più la scandalosa assicurazione dei deputati! La polizza che copre gli onorevoli per i danni subiti in stato di ebbrezza, le punture di insetto e le sommosse popolari. Più volte abbiamo proposto di eliminare questo scandaloso privilegio a spese della collettività, trovando sempre la strenua opposizione del Pd e di tutti gli altri partiti".

17:54Stalking a un’insegnante, arrestata una mamma

(ANSA) - COMO, 6 APR - I carabinieri di Erba hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, chieste dalla Procura di Como, al termine di un'indagine per stalking e lesioni personali aggravate maturata ai danni di un'insegnante all'interno dell'istituto comprensivo di Pusiano (Como). Agli arresti sono finite due donne, entrambe quarantenni: la mamma di un ragazzino che frequenta la scuola media e una insegnante dello stesso istituto, sua amica. Le due donne sarebbero responsabili di una serie di atti persecutori nei confronti dell'insegnante, ritenuta non all'altezza del suo ruolo e per questo fatta oggetto di varie denunce indirizzate al provveditorato e alla direzione della scuola, allo scopo di farla trasferire. Il 9 dicembre scorso, secondo le accuse, la professoressa arrestata offrì alla collega un caffè, al quale era stato aggiunto un farmaco a base di benzodiazepine. L'intenzione era quella di mettere in cattiva luce l'insegnante, facendola apparire come assuntrice di psicofarmaci.

17:20Moro: Fioroni, è record, prima volta unanimità per relazione

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Per la prima volta nella storia repubblicana il Parlamento approva all'unanimità la relazione di una commissione di inchiesta. E'il frutto di un lavoro corale e costante che dimostra una diffusa capacita' di tutte le forze politiche oggi rappresentate alle Camere di fare i conti con i luoghi oscuri della storia del nostro Paese. I significativi passi in avanti per la conoscenza della verità rendono ormai evidente che non tutto era stato scoperto e non tutto era chiaro". A segnalare la novità e' il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro e relatore dei provvedimenti Giuseppe Fioroni "Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro, ai colleghi parlamentari ed in particolare ai magistrati consulenti ed alle forze dell'ordine che a titolo gratuito hanno lavorato al raggiungimento di questo risultato".

17:15Giovani uccisi in Sardegna: 20 anni a ex minorenne

(ANSA) - SASSARI, 6 APR - Il tribunale dei minori di Sassari ha condannato a 20 anni Paolo Enrico Pinna, il giovane di Nule - minorenne all'epoca dei fatti - accusato dell'omicidio di Gianluca Monni, 19 anni di Orune (Nuoro) e del 28enne Stefano Masala, compaesano di Pinna. I giudici si erano ritirati in camera di consiglio questa mattina alle 9.30. La sentenza ricalca totalmente le richieste del pm, che aveva chiesto il massimo della pena per un processo celebrato con queste modalità. E' la prima condanna per i fatti di sangue avvenuti nel 2015. Insieme a Pinna è accusato dei due omicidi anche il cugino, Alberto Cubeddu di Ozieri. La Procura di Nuoro ha chiuso l'indagine a suo carico e lo indica come esecutore materiale dell'uccisione di Monni, lo studente freddato con tre fucilate la mattina dell'8 maggio 2015 a Orune (Nuoro) mentre aspettava il pullman per andare a scuola. Presto il gip dovrà decidere della sua sorte processuale. Con la sentenza dei giudici sassaresi si è arrivati oggi ad accertare un primo colpevole per la morte spietata di due ragazzi: il corpo di Masala non è mai stato trovato ma per gli inquirenti non ci sono dubbi, anche lui è stato ammazzato. (ANSA).

17:14Senato: Alfano, Torrisi ha scelto sua strada, fuori da Ap

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Prendo atto della scelta del senatore Torrisi. Amen. Ha scelto la sua strada. La nostra è diversa: il senatore Torrisi non rappresenta Ap al vertice della commissione Affari costituzionali". Lo dice il presidente di Alternativa popolare Angelino Alfano.

17:12Calcio: Busacca, la tecnologia non sostituirà arbitri

(ANSA) - FIRENZE, 6 APR - "La tecnologia non arriva a sostituire gli arbitri: almeno sarà così finché ci saremo io e Collina, chi lo pensa sbaglia di grosso, a maggior ragione se sarà un direttore di gara". Lo ha detto il capo degli arbitri della Fifa, Massimo Busacca, da Coverciano dove è in corso lo stage che vede impegnati 61 arbitri internazionali. "Praticamente i migliori al mondo", ha sottolineato il responsabile arbitrale della Uefa, Pierluigi Collina. Da questo gruppo, sarà poi selezionato quello per il mondiale 2018. Al centro del seminario lo studio e l'applicazione della Var, per l'uso della quale al mondiale 2018 ci sarà un gruppo di arbitri specializzati. "Siamo qui per mettere tutti gli arbitri nella condizione di utilizzare il meno possibile la tecnologia - hanno ribadito Busacca e Collina - certo nel calcio di oggi non mancano situazioni molto difficili da vedere, quindi è importante ricorrere ad uno strumento che aiuti a fare chiarezza".

17:12Siria: Putin, accuse “inaccettabili” senza indagini

(ANSA) - MOSCA, 6 APR - "E' inaccettabile accusare qualcuno" per il presunto attacco chimico nella regione siriana di Idlib in cui sono morte diverse decine di persone "finché non viene condotta una indagine internazionale completa e imparziale": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione telefonica con il premier israeliano Benyamin Netanyahu.