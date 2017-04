Ultima ora

19:32Terremoto: Marini, ridare fiducia a turisti e cittadini

(ANSA) - MILANO, 6 APR - "Dobbiamo intervenire per la continuità delle presenze di turisti, perché il turismo è una forte caratterizzazione della nostra economia. Abbiamo bisogno di restituire fiducia ai visitatori: c'è un parte di Umbria che è in piedi e, d'altra parte, dobbiamo evitare una ricostruzione senza le persone". Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, a margine di un incontro per Fuorisalone di Milano sulla ricostruzione post terremoto. Per la ricostruzione, Marini ha parlato di "un modello specifico che aumenti il grado di sicurezza, aumenti la fiducia dei cittadini, ci aiuti nella prevenzione del nostro patrimonio storico-artistico". (ANSA).

19:19Suicida militare coinvolto in inchiesta blindati Afghanistan

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Un ufficiale di 50 anni è stato trovato stamani senza vita in un ufficio del Comando Truppe alpine di Bolzano: l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un suicidio. Nei confronti del militare, un colonnello originario di Foggia, è stato di recente chiesto il rinvio a giudizio insieme ad altri 5 ufficiali per truffa militare aggravata in relazione al nolo di alcuni mezzi destinati al contingente italiano a Kabul la cui blindatura è risultata più leggera (e meno cara) di quella pattuita: circostanza che avrebbe anche potuto mettere a serio rischio, sostengono gli inquirenti, il personale cui erano destinati. L'udienza preliminare è fissata per il 20 aprile. L'inchiesta, coordinata dal procuratore militare di Roma Marco De Paolis, prese le mosse dalla morte di un altro ufficiale, il capitano Marco Callegaro, 37 anni, originario di Rovigo e residente a Bologna. Il corpo di Callegaro fu trovato nel luglio 2010 nel suo ufficio all' aeroporto di Kabul. Il caso fu archiviato come suicidio.

19:14Trump: con 55 voti a 45 Senato blocca conferma Gorsuch

(ANSA) - WASHINGTON, 6 APR - A conclusione delle votazioni al Senato, con 55 voti favorevoli e 45 contrari, i democratici bloccano la conferma del giudice Neil Gorsuch proposto dal presidente Donald Trump per la Corte Suprema. Le regole vigenti prevedono che la conferma sia approvata con una soglia di 60 voti favorevoli sui 100 in aula. I repubblicani al Senato hanno votato il cambiamento di regole sul voto per la conferma del giudice Neil Gorsuch alla Corte Suprema, attivando la cosiddetta 'opzione nucleare' per superare l'ostruzionismo dei democratici volto a bloccare la scelta di Trump per la massima corte.

19:11Giovani uccisi: padre del condannato, e ora chi glielo dice?

(ANSA) - SASSARI, 6 APR - "Gli abbiamo detto: 'per Pasqua ti portiamo l'uovo'. Ma lui ha risposto: 'mamma che dici? Io a Pasqua sono a casa, con voi'. E adesso chi glielo dice a questo ragazzino?". Roberto Pinna, il padre di Paolo Enrico, condannato dal tribunale dei minori a vent'anni per l'omicidio di Gianluca Monni e Stefano Masala, questa volta si sfoga. Aspetta che vadano via tutti. Anche i due legali che assistono il ragazzo, Agostinangelo Marras e Angelo Merlini. "Aspettiamo le motivazioni, voglio proprio vedere cosa scrive questo giudice", dice l'uomo. "Non siamo noi a dirlo, ma le carte che ci sono state messe a disposizione - afferma - oggi è stato sconfessato il lavoro dei carabinieri". Perché secondo Roberto Pinna "sono loro che hanno detto che Stefano Masala era a Orune, in quella macchina, e sono loro che hanno detto che i cani molecolari l'hanno individuato anche dopo quell'omicidio, anche in paese". Glaciale, fiero, si rivolge ai giornalisti. "Scrivetele queste cose". E ancora. "Questa sentenza ce l'aspettavamo, d'altronde se non l'avessero condannato sarebbe crollato anche il processo di Nuoro, dovete scrivere anche questo", dice il babbo del condannato. Insieme a Paolo Enrico Pinna, minorenne all'epoca dei fatti, è accusato il cugino Alberto Cubeddu, di Ozieri. La Procura di Nuoro ha chiuso l'indagine a suo carico e lo indica come esecutore materiale dell'uccisione di Monni. Presto il gip dovrà decidere se rinviarlo o meno a giudizio. "Per un anno e mezzo hanno pressato questi ragazzi sperando che dicessero qualcosa, ma non possono dire niente perché non sanno niente, mio figlio non c'entra - è la sua convinzione - cercano di utilizzare i litigi e le discussioni che il ragazzo ha avuto con me e con la mamma, ma è normale, da bravi genitori quali siamo ci preoccupavamo della situazione, di quello che la gente diceva, volevamo venirne a capo prima di finire qui". (ANSA).

19:03Abusi edilizi, condannati titolari bar litorale Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 6 APR - Sono stati tutti condannati i titolari dei quindici chioschi-bar del Poetto, la spiaggia di Cagliari, sequestrati nel 2012 dalla Procura per violazioni urbanistiche e paesaggistiche. Tre mesi d'arresto e 18 mila euro di ammenda per i 17 imputati, anche se le violazioni paesaggistiche sono state dichiarate estinte per l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Questa la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Cagliari, Stefania Selis, che ha accolto solo in parte le richieste di condanna del pubblico ministero Gaetano Porcu, titolare delle numerose inchieste che avevano riguardato le attività presenti nel lungomare cagliaritano che operavano su concessione demaniale. Chioschi che, secondo l'accusa, avevano occupato più spazio di quanto autorizzato con le concessioni stagionali. Cinque anni fa, la Procura aveva ottenuto il sequestro preventivo di 15 baretti del Poetto e - terminata l'inchiesta - erano scattate le contestazioni. Oggi il giudice ha condannato i diciassette titolari dell'epoca solo per le violazioni urbanistiche al Codice della Navigazione. Sia i tre mesi d'arresto che i 18 mila euro di ammenda sono comunque stati sospesi per effetto della condizionale. (ANSA).

18:48Calcio: Moratti, l’Inter il prossimo anno sarà l’anti-Juve

(ANSA) - MILANO, 06 APR - "Con Suning i tifosi dell'Inter possono senza dubbio sognare. Suning è il vero, grande acquisto. Parliamo di un gruppo con grandissime potenzialità, nonostante il compito non sia così semplice perché la strada non è priva di ostacoli": lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a Tuttomercatoweb. Moratti è certo che il futuro dell'Inter sarà molto positivo tanto da annunciare che, nella prossima stagione, la squadra nerazzurra potrà "diventare l'anti-Juventus. Le possibilità per riuscirci ci sono". "Mi piace ma non credo sia il caso di cambiare ancora una volta allenatore", ha poi aggiunto l'ex presidente dell'Inter sull'ipotizzata candidatura di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. "Dobbiamo essere sinceri, la situazione che ha trovato Pioli al momento del suo arrivo era molto complicata. Sarebbe stato un vero e proprio miracolo arrivare al terzo posto. Il mio giudizio è positivo", ha concluso Moratti.

18:42Siria: Cnn, Trump sta considerando l’azione militare

(ANSA) - WASHINGTON, 6 APR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta considerando la possibilità di un'azione militare in Siria, come rappresaglia per l'attacco con armi chimiche. Lo ha detto lo stesso presidente a membri del Congresso, stando a quanto riferisce la Cnn citando fonti.