Ultima ora

21:42Meningite: uomo di 41 anni ricoverato a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 APR - "Un uomo di 41 anni, impiegato e residente a Milano, è stato ricoverato ieri sera all'ospedale San Paolo di Milano con febbre alta e altri sintomi riconducibili a meningite che, questa mattina, dopo il prelievo del liquor, è stata confermata. L'uomo ora si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive, in condizioni non critiche. Già avviata la profilassi per i contatti stretti per 5 familiari e 40 colleghi di lavoro. Al momento sono in corso ulteriori esami per l'identificazione del ceppo". Lo ha comunicato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. L'uomo si è sentito male martedì scorso, 4 aprile, accusando febbre alta e brividi, ha spiegato l'assessore. "Ieri i sintomi si sono acuiti con la comparsa di vomito e rash cutaneo che lo hanno spinto a chiamare la guardia medica, la quale ha immediatamente disposto il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo".

21:25Calcio: Atalanta, col Sassuolo terzo tempo di solidarietà

(ANSA) - BERGAMO, 6 APR - Un terzo tempo nel piazzale dello stadio "Atleti Azzurri d'Italia", fra intrattenimento musicale della M. Street Band e testimonial come Antonio Rossi, Costantino Rocca ed Emiliano Mondonico, all'insegna della solidarietà e della promozione di iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo dedicate agli adolescenti. Dal fischio finale dell'anticipo di campionato del sabato contro il Sassuolo fin dopo le dieci di sera, l'Atalanta si stringe alla onlus "La passione di Yara", nata nel maggio di due anni fa in memoria di Yara Gambirasio, la ginnasta tredicenne di Brembate Sopra sequestrata e uccisa il 26 novembre del 2010. Tutto avrà comunque inizio in campo, prima della partita, coi giocatori accompagnati dai bambini con la maglia dell'associazione addosso. "Bergamo e l'Atalanta abbracciano la passione", questo il nome dell'iniziativa: La nostra intenzione è stabilire un contatto fisico ed emotivo fra Bergamo, che vogliamo capofila della proposta sul territorio nazionale, l'Atalanta e la solidarietà.

21:20Calcio: Pioli,rumors panchina? Apro porta e non vedo nessuno

(ANSA) - MILANO, 06 APR - "Apro la porta ma non vedo nessuno". Con questa battuta il tecnico dell'Inter Stefano Pioli commenta, a Top Calcio 24, i rumors riguardo i tanti allenatori affiancati alla panchina dell'Inter per la prossima stagione. "Io sono molto concentrato, motivato e sereno. Stiamo lavorando bene - aggiunge - mi piace lo spirito e l'ambiente. Nella mia carriera ho dovuto sempre conquistare e sudare ogni passo ed è così che sto facendo e che farò in futuro. Mi sento un allenatore da Inter. E' un punto di partenza che può diventare un punto d'arrivo". Pioli, inoltre, afferma di aver già parlato con la società per programmare la prossima stagione: "Ho la fortuna di condividere Appiano con la società, si parla del presente e anche del futuro".

21:17Nuoto: assoluti, Detti batte Paltrinieri sugli 800 stile

(ANSA) - RICCIONE, 6 APR - Gabriele Detti batte Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, e la copertina della terza giornata degli assoluti primaverili di nuoto va a Matteo Restivo. A Riccione i pass individuali per i Mondiali salgono a 14 con Ilaria Bianchi che vince i 100 ad un centesimo dal tempo limite iridato, ma quanto basta per la staffetta mista. La gara più attesa, gli 800 sl, è firmata da Detti che in 7'41"64, secondo tempo europeo all time e mondiale stagionale, batte Paltrinieri (7'48"89). "E' una lotta costante - sorride Detti - Gli ultimi 200 metri non finivano mai. La sfida è rimanda ai prossimi mesi: Gregorio non era al top dopo la 10 chilometri di fondo ad Eilat in coppa del mondo". La sorpresa è Matteo Restivo, che nuota con la Fiorentina e studia medicina con specializzazione in cardiologia. Nei 200 dorso fa tripletta: conquista il primo titolo in carriera, stabilisce il record italiano in 1'56"55 (cancellato il precedente di Damiano Lestingi, 1'56"51) e si qualifica ai Mondiali di Budapest.

21:12Stadio Flaminio:sopralluogo Frongia,”ora degrado ma rivivrà”

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Il capolavoro ancora c'è, coperto da detriti e incuria e violentato anche dagli ultimi lavori. Ora sarà ancora più oneroso intervenire. Il percorso è già avviato e attendiamo giugno, luglio per l'esito del bando". Lo ha detto l'assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia dopo un sopralluogo allo Stadio Flaminio e riferendosi al bando della Getty Foundation per ottenere i finanziamenti per l'impianto. "Parallelamente siamo attivati per ricevere molti progetti, alcuni dei quali sono interessanti, sia da soggetti pubblici sia da privati. Ci sarà un tavolo dove confrontarsi. Di questi l'unico progetto pubblico è quello della polisportiva Lazio, gli altri chiedono di rimanere riservati. Ho sentito varie volte Lotito che ha confermato il suo non interesse per questa struttura", ha aggiunto l'assessore dopo la visita all'impianto. Per Frongia il Flaminio "deve rimanere a principale vocazione sportiva ma non possiamo non prevedere un'area con vocazione culturale vista la collocazione" accanto all'Auditorium.

21:09Calcio:Ventura a Elkann,juventini?Rimbocco coperte a Buffon

(ANSA) - TORINO, 6 APR - "Le parole di Elkann? Sto già facendo attenzione ai giocatori della Juventus". Giampiero Ventura commenta con un sorriso le parole di John Elkann che aveva chiesto al ct di "preservare i giocatori della Juventus": "L'ho già fatto, fossi stato presente l'avrei detto - ha sorriso Ventura - i calciatori della Juventus sono già inseriti nella Nazionale". Il ct azzurro ha poi puntualizzato sulle premure richieste nei confronti dei calciatori da società e non solo: "Ilaria d'Amico mi ha telefona dicendomi 'rimbocca le coperte a Buffon' - è stato il commento scherzoso di Ventura, ritornato serio subito dopo - Facciamo del nostro meglio, nei limiti dell'umano siamo disponibili".

21:07Thailandia: re firma la nuova Costituzione

(ANSA-AP) - BANGKOK, 6 APR - Il re della Thailandia ha firmato la nuova costituzione, con cui la giunta militare avrà il potere di indire nuove elezioni e di limitare l'autorità della classe politica. I militari, che hanno preso il potere tre anni fa con un colpo di Stato, hanno reso noto che la Costituzione apre la strada a elezioni entro novembre 2018, anche se la data del voto è già stata posticipata diverse volte. Una precedente versione della costituzione era stata approvata in un referendum lo scorso anno, ma i comitati a favore del no erano stati messi fuorilegge dalla giunta, che ha ridotto anche la libertà di parola e di riunione. I critici della nuova Costituzione sottolineano che è antidemocratica e che permetterà ai militari di limitare l'azione dei politici eletti. Per la giunta, invece, la costituzione consentirà di mettere fine ad oltre un decennio di disordini, divisioni sociali e violenze di piazza nel Paese del sud-est asiatico.