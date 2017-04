Ultima ora

23:23Abusi su tre minori in sagrestia e al bar, arrestato operaio

(ANSA) - CASERTA, 6 APR - Un operaio di 35 anni è finito agli arresti domiciliari, su disposizione del gip di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), perché sospettato di abusi sessuali su tre minori di Pietramelara (Caserta), di età compresa tra 14 e 16 anni. I uno dei tre episodi si sarebbe verificato nella sagrestia della chiesa di San Rocco, gli altri due in un bar. Le indagini sono partite dopo le denunce presentate dai ragazzi.(ANSA).

22:58Fuggì da carcere Alessandria, evaso arrestato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 6 APR - E' finita in un campo nomadi dell'hinterland milanese la fuga di Mirra Besnic, l'albanese di 35 anni evaso lo scorso 17 marzo dal carcere San Michele. L'uomo è stato catturato dalla Squadra Mobile di Alessandria, che ha condotto le ricerche, in collaborazione con i colleghi del capoluogo lombardo. Top secret, al momento, i dettagli dell'operazione, tuttora in corso, che potrebbe portare anche all'arresto di eventuali complici. In carcere da dieci anni, l'albanese stava scontando una condanna definitiva, fine pena maggio 2024, per una lunga serie di reati, tra cui rapina impropria, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni. Addetto alla pulizia delle aree esterne dell'istituto di pena, ha approfittato di un guasto tecnico alle telecamere della videosorveglianza per allontanarsi. Per tre settimane, l'albanese è riuscito a far perdere le proprie tracce, evitando i controlli e i posti di blocco che erano scattati subito dopo l'ennesima evasione.

22:32Pugilato: Wsb, per l’ Italia Thunder c’è sfida con Marocco

(ANSA) - ROMA, 6 APR - La penultima giornata del gruppo Euro-Africano delle World Series of Boxing prevede una trasferta importante per l'Italia Thunder, che domani può blindare il terzo posto o alimentare le speranze di rimonta degli Atlas Lions. Il team marocchino, in cerca di rivincita dopo la sconfitta della seconda giornata a Roma, avrà la spinta del pubblico e si presenta alla sfida con soli 2 punti: uno conquistato in Italia e l'altro nella trasferta francese contro i Fighting Roosters). Le speranze di qualificazione sono ridotte al lumicino, ma non è una trasferta facile per il team azzurro. A rappresentare l'Italia Thunder ad Oujda ci saranno: Federico Serra (49 kg); Riccardo d'Andrea (56 kg); l'esordiente Sebastian Mendizabal (64 kg); Raffaele Munno (75 kg); Kristiyan Stefanov Dimitrov (91 kg), anche lui al debutto. I marocchini schiereranno: Said Bounkoult (49 kg); Redouane Khachfen (56 kg); Youness Baati (64 kg); Dmytro Mytrofanov (75 kg); Abdeljalil Abouhamda (91).

22:24Calcio: Handanovic, tutti abbiamo dei doveri

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Ognuno è fatto a modo suo e sente a modo suo la partita. Io cerco di non interferire nei momenti pre partita con i compagni. Tutti abbiamo dei doveri, dobbiamo sempre crescere: in allenamento non devono esserci atteggiamenti sbagliati, altrimenti si portano in partita. Qualcuno sente poco le partite, qualcuno di più". Il portiere dell'Inter Samir Handanovic si racconta a Inter Channel. Un leader silenzioso che vuole continuare a giocare a lungo: "In futuro non mi piacerebbe fare il preparatore, preferirei il ruolo di allenatore. Ma è una cosa a cui ancora non penso, l'obiettivo è giocare fino a 40 anni".

22:23Taekwondo: Europei under 21, subito 2 medaglie per l’Italia

(ANSA) - SOFIA, 6 APR - Comincia bene l'avventura della nazionale italiana Under 21 di Taekwondo agli Europei che si disputano a Sofia: arrivano subito due medaglie. A conquistarle sono stati il pugliese Vito Dell'Aquila, oro nella categoria -54 kg. dopo il successo in finale per 12-6 sul turco Dagdelen, e la marchigiana Sarah Al Halwani, argento nella categoria -46 kg. dopo la sconfitta (9-6) contro la francese Randrianisa. Gli altri due azzurri in gara, Gabriele Caulo (-58 kg) e Martina Corelli (-46 kg) si sono fermati rispettivamente ai quarti e agli ottavi di finale. Altri 8 azzurri saranno impegnati nei prossimi giorni.

21:42Meningite: uomo di 41 anni ricoverato a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 APR - "Un uomo di 41 anni, impiegato e residente a Milano, è stato ricoverato ieri sera all'ospedale San Paolo di Milano con febbre alta e altri sintomi riconducibili a meningite che, questa mattina, dopo il prelievo del liquor, è stata confermata. L'uomo ora si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive, in condizioni non critiche. Già avviata la profilassi per i contatti stretti per 5 familiari e 40 colleghi di lavoro. Al momento sono in corso ulteriori esami per l'identificazione del ceppo". Lo ha comunicato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. L'uomo si è sentito male martedì scorso, 4 aprile, accusando febbre alta e brividi, ha spiegato l'assessore. "Ieri i sintomi si sono acuiti con la comparsa di vomito e rash cutaneo che lo hanno spinto a chiamare la guardia medica, la quale ha immediatamente disposto il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo".

21:25Calcio: Atalanta, col Sassuolo terzo tempo di solidarietà

(ANSA) - BERGAMO, 6 APR - Un terzo tempo nel piazzale dello stadio "Atleti Azzurri d'Italia", fra intrattenimento musicale della M. Street Band e testimonial come Antonio Rossi, Costantino Rocca ed Emiliano Mondonico, all'insegna della solidarietà e della promozione di iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo dedicate agli adolescenti. Dal fischio finale dell'anticipo di campionato del sabato contro il Sassuolo fin dopo le dieci di sera, l'Atalanta si stringe alla onlus "La passione di Yara", nata nel maggio di due anni fa in memoria di Yara Gambirasio, la ginnasta tredicenne di Brembate Sopra sequestrata e uccisa il 26 novembre del 2010. Tutto avrà comunque inizio in campo, prima della partita, coi giocatori accompagnati dai bambini con la maglia dell'associazione addosso. "Bergamo e l'Atalanta abbracciano la passione", questo il nome dell'iniziativa: La nostra intenzione è stabilire un contatto fisico ed emotivo fra Bergamo, che vogliamo capofila della proposta sul territorio nazionale, l'Atalanta e la solidarietà.