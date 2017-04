Ultima ora

00:04Argentina: sciopero generale anti-Macri

(ANSA) - BUENOS AIRES, 6 APR - La capitale argentina ha vissuto oggi una giornata di contrasti quasi paradossali: mentre il presidente Mauricio Macri inaugurava l'edizione regionale del Foro di Davos nel quartiere trendy di Puerto Madero, infatti, intorno a lui la megalopoli di Buenos Aires appariva deserta e silenziosa, a causa dello sciopero generale convocato contro la sua politica economica dalla centrale sindacale Cgt. "Fa piacere ritrovarsi qui, al lavoro", ha detto Macri nell'apertura del Foro, difendendo a spada tratta la sua linea politica. "Quello che sta avvenendo nel mio paese da 15 mesi è molto più di un cambiamento di politica economica, è un cambiamento culturale, scaturito da anni e anni in cui abbiamo visto quale era l'effetto di scelte sbagliate", ha detto. Gli applausi con i quali è stato ricevuto stonavano con il silenzio della città vuota, e ancor di più con il rumore delle cariche della polizia che ha sgomberato con la forza vari posti di blocco eretti all'alba da picchetti di manifestanti.

23:55Calcio: finale Coppa Italia Primavera, Entella-Roma 1-1

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 6 APR - Pareggio per 1-1 nell'andata della finale di Coppa Italia Primavera che si è' disputata a Chiavari tra Entella e Roma: il ritorno si giocherà il 21 aprile. I liguri vanno subito in avanti con Zaniolo, poi al 18' è bravo il portiere di casa Siaulys che neutralizza su Keba. Ancora Roma in avanti con Anocic, mentre la risposta dell'Entella con Mota Carvalho ma Ciavattini salva a portiere battuto. Al 45' rigore per i giallorossi: intervento in ritardo di Joao che atterra Tumminello in area. Dagli undici metri non sbaglia Marchizza. Nella ripresa ci prova ancora la Roma con Anocic, mentre l'Entella sfiora il pareggio con Cleur, Di Paola e Mota Carvalho. Poi al 97' il pareggio di Semprini di testa che fa impazzire di gioia il Comunale.

23:38Ciclismo: Giro Paesi Baschi, sloveno Roglic vince 4/a tappa

(ANSA) - BILBAO, 6 APR - Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la quarta tappa della 'Vuelta al Pais Vasco', da San Sebastian a Bilbao lungo 174,1 km. Il portacolori del Team LottoNL-Jumbo ha attaccato a meno di tre chilometri dal traguardo, sorprendendo il gruppetto nel quale si trovava e staccando i rivali in un tratto pianeggiante, dopo che in precedenza aveva già procatoi ad andarsene in un tratto in salita, il Gpm di Vivero. Roglic ha chiuso in 4h23:26, con tre secondi di vantaggio su Michael Matthews e Giovanni Visconti. Grazie alla sua brillante azione, Roglic è risalito al secondo posto in classifica generale in 16h38:43, stesso tempo del leader David De La Cruz. Il suo compagno di squadra George Bennett è settimo nella generale a soli 3" dallo spagnolo. Quello ottenuto a Bilbao è il secondo successo stagionale di Roglic, che aveva già vinto la classifica generale della Volta ao Algarve, in Portogallo.

23:36Anziana uccide marito a colpi di lampada e si suicida

(ANSA) - PORDENONE, 6 APR - Un'anziana, di 79 anni, ha ucciso il marito, di 86 anni, nella loro abitazione di Roveredo in Piano (Pordenone) utilizzando la lampada del comodino con la quale ha ripetutamente colpito il coniuge alla testa. E' poi uscita dalla camera da letto e si è lasciata soffocare da un sacchetto di plastica che si era calata sul capo. La scoperta dei due cadaveri l'ha fatta la figlia stasera, aveva ripetutamente provato a contattare i genitori. Alla base del gesto ci sarebbe la disperazione della donna per le condizioni di salute del marito e per alcune patologie che affliggevano anche lei da tempo. I decessi risalirebbero almeno al pomeriggio di oggi.

23:23Abusi su tre minori in sagrestia e al bar, arrestato operaio

(ANSA) - CASERTA, 6 APR - Un operaio di 35 anni è finito agli arresti domiciliari, su disposizione del gip di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), perché sospettato di abusi sessuali su tre minori di Pietramelara (Caserta), di età compresa tra 14 e 16 anni. I uno dei tre episodi si sarebbe verificato nella sagrestia della chiesa di San Rocco, gli altri due in un bar. Le indagini sono partite dopo le denunce presentate dai ragazzi.(ANSA).

22:58Fuggì da carcere Alessandria, evaso arrestato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 6 APR - E' finita in un campo nomadi dell'hinterland milanese la fuga di Mirra Besnic, l'albanese di 35 anni evaso lo scorso 17 marzo dal carcere San Michele. L'uomo è stato catturato dalla Squadra Mobile di Alessandria, che ha condotto le ricerche, in collaborazione con i colleghi del capoluogo lombardo. Top secret, al momento, i dettagli dell'operazione, tuttora in corso, che potrebbe portare anche all'arresto di eventuali complici. In carcere da dieci anni, l'albanese stava scontando una condanna definitiva, fine pena maggio 2024, per una lunga serie di reati, tra cui rapina impropria, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni. Addetto alla pulizia delle aree esterne dell'istituto di pena, ha approfittato di un guasto tecnico alle telecamere della videosorveglianza per allontanarsi. Per tre settimane, l'albanese è riuscito a far perdere le proprie tracce, evitando i controlli e i posti di blocco che erano scattati subito dopo l'ennesima evasione.

22:32Pugilato: Wsb, per l’ Italia Thunder c’è sfida con Marocco

(ANSA) - ROMA, 6 APR - La penultima giornata del gruppo Euro-Africano delle World Series of Boxing prevede una trasferta importante per l'Italia Thunder, che domani può blindare il terzo posto o alimentare le speranze di rimonta degli Atlas Lions. Il team marocchino, in cerca di rivincita dopo la sconfitta della seconda giornata a Roma, avrà la spinta del pubblico e si presenta alla sfida con soli 2 punti: uno conquistato in Italia e l'altro nella trasferta francese contro i Fighting Roosters). Le speranze di qualificazione sono ridotte al lumicino, ma non è una trasferta facile per il team azzurro. A rappresentare l'Italia Thunder ad Oujda ci saranno: Federico Serra (49 kg); Riccardo d'Andrea (56 kg); l'esordiente Sebastian Mendizabal (64 kg); Raffaele Munno (75 kg); Kristiyan Stefanov Dimitrov (91 kg), anche lui al debutto. I marocchini schiereranno: Said Bounkoult (49 kg); Redouane Khachfen (56 kg); Youness Baati (64 kg); Dmytro Mytrofanov (75 kg); Abdeljalil Abouhamda (91).