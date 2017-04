Ultima ora

09:15Siria: Ue, Mogherini in contatto con Usa e Onu

(ANSA) - BRUXELLES, 7 APR - L'Ue "era stata informata della probabilità di un'imminente svolta degli Stati Uniti". Lo dice una portavoce dell'alto rappresentante per la politica Estera Ue spiegando che Federica Mogherini ha seguito durante la notte gli eventi con i servizi diplomatici dell'Ue al lavoro. "L'Ue sta coordinando gli Stati membri" prosegue la fonte ed "è in contatto con Stati Uniti e Nazioni Unite".

09:08Siria: Putin, grave colpo a rapporti Russia-Usa

(ANSA) - MOSCA, 7 APR - "Questo passo di Washington arreca un danno notevole ai rapporti russo-americani, che si trovano già adesso in uno stato deplorevole": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando l'attacco americano in Siria. "La cosa più importante secondo Putin - ha aggiunto Peskov - è che questo passo non ci avvicina all'obiettivo finale della lotta contro il terrorismo internazionale e crea invece un ostacolo serio alla creazione di una coalizione internazionale per lottare contro di esso in modo efficace".

07:42Siria, Mosca: attacco Usa è atto aggressione

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "La Russia prima di tutto chiederà una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Questo può essere considerato come un atto di aggressione da parte degli Stati Uniti contro uno Stato dell'Onu", ha detto ai media russi Viktor Ozerov, presidente del comitato di Difesa e sicurezza del Consiglio federale (parlamento) russo. Il Comitato di Difesa della Duma di Stato (la Camera bassa) russa afferma che l'attacco missilistico degli Stati Uniti contro la Siria potrebbe peggiorare i rapporti tra Mosca e Washington, nonché portare a un ampliamento dei conflitti armati in Medio Oriente.

04:37Siria, Trump: nessun bambino deve soffrire come quelli

(ANSA) - NEW YORK, 7 APR - "Nessun bambino dovrebbe soffrire" come hanno sofferto quelli siriani: lo afferma il presidente americano Donald Trump, che ha lanciato 60 missili contro una base aerea della Siria in risposta alla strage chimica di Idlib. E ha aggiunto: il bombardamento americano in Siria e' nel "vitale interesse della sicurezza" degli Stati Uniti. La Siria ha ignorato gli avvertimenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha sottolineato Trump. E ha chiesto al mondo di unirsi agli Usa "per mettere fine al flagello del terrorismo".

04:09Siria, Usa lanciano attacco con 60 missili

(ANSA) - WASHINGTON, 7 APR - Gli Stati Uniti hanno lanciato circa 60 missili cruise verso una base aerea siriana, dopo l'attacco con armi chimiche nella provincia di Idlib. Si tratta di missili 'Tomahawk', lanciati da due navi americane di stanza nel Mediterraneo. E' il primo attacco diretto Usa alla Siria dall'insediamento del presidente Donald Trump. Quest'ultimo non aveva preannunciato l'operazione, sebbene in giornata il suo messaggio sulla crisi siriana fosse stato più netto che nei giorni precedenti.

00:04Argentina: sciopero generale anti-Macri

(ANSA) - BUENOS AIRES, 6 APR - La capitale argentina ha vissuto oggi una giornata di contrasti quasi paradossali: mentre il presidente Mauricio Macri inaugurava l'edizione regionale del Foro di Davos nel quartiere trendy di Puerto Madero, infatti, intorno a lui la megalopoli di Buenos Aires appariva deserta e silenziosa, a causa dello sciopero generale convocato contro la sua politica economica dalla centrale sindacale Cgt. "Fa piacere ritrovarsi qui, al lavoro", ha detto Macri nell'apertura del Foro, difendendo a spada tratta la sua linea politica. "Quello che sta avvenendo nel mio paese da 15 mesi è molto più di un cambiamento di politica economica, è un cambiamento culturale, scaturito da anni e anni in cui abbiamo visto quale era l'effetto di scelte sbagliate", ha detto. Gli applausi con i quali è stato ricevuto stonavano con il silenzio della città vuota, e ancor di più con il rumore delle cariche della polizia che ha sgomberato con la forza vari posti di blocco eretti all'alba da picchetti di manifestanti.

23:55Calcio: finale Coppa Italia Primavera, Entella-Roma 1-1

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 6 APR - Pareggio per 1-1 nell'andata della finale di Coppa Italia Primavera che si è' disputata a Chiavari tra Entella e Roma: il ritorno si giocherà il 21 aprile. I liguri vanno subito in avanti con Zaniolo, poi al 18' è bravo il portiere di casa Siaulys che neutralizza su Keba. Ancora Roma in avanti con Anocic, mentre la risposta dell'Entella con Mota Carvalho ma Ciavattini salva a portiere battuto. Al 45' rigore per i giallorossi: intervento in ritardo di Joao che atterra Tumminello in area. Dagli undici metri non sbaglia Marchizza. Nella ripresa ci prova ancora la Roma con Anocic, mentre l'Entella sfiora il pareggio con Cleur, Di Paola e Mota Carvalho. Poi al 97' il pareggio di Semprini di testa che fa impazzire di gioia il Comunale.