11:01Spagna: Bbc, Eta consegnerà tutte le armi domani

(ANSA) - ROMA, 7 APR - L'Eta, il gruppo separatista basco in Spagna, consegnerà a rappresentanti della società civile del Paese Basco tutte le sue armi ed esplosivi domani sabato diventando "una organizzazione disarmata". Lo rende noto una lettera della stessa Eta ottenuta in esclusiva dalla Bbc, precisando che al momento attuale "il processo non è completato" e "il giorno del disarmo è domani". Nel testo, in inglese e in spagnolo, l'Eta aggiunge: "vogliamo avvertire che il processo è ancora in corso e può essere attaccato dai nemici della pace. L'unica garanzia di un successo sono le migliaia di persone attese domani a Bayonne (nel Paese Basco francese, ndr.) per appoggiare il disarmo". L'Eta ha dichiarato un cessate il fuoco nel 2011 ma ha conservato le armi. La Spagna rifiuta di negoziare con un gruppo armato. Secondo la Bbc, l'Eta ha ucciso oltre 800 persone e ne ha ferite migliaia in oltre 40 anni di violenze che puntavano all'indipendenza dei baschi.

10:54Perseguita ex moglie e accoltella suocero, arrestato dai Cc

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 APR - Appostato sotto casa ed armato di coltello, si è avvicinato all'auto condotta dall'ex suocero con a bordo l'ex moglie e il figlio minore. Davanti a loro ha colpito, con una coltellata diretta al volto, l'ex suocero che è riuscito in parte a schivare il fendente coprendosi con una mano. L'intervento della figlia, che ha spruzzato spray al peperoncino all'uomo, lo ha messo in fuga prima dell'arrivo dei carabinieri. E' solo l'ultimo episodio, in ordine cronologico, di cui si è macchiato un 35enne napoletano residente a Cavriago (Reggio Emilia), arrestato per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. Tutto ha avuto inizio nel febbraio 2016, dopo la separazione dei coniugi. Lui ha cominciato a maltrattare la donna: minacce di morte, schiaffi, mani al collo. Le ha distrutto gli abiti, le ha impedito di entrare a casa per prendere il figlio o di uscire, salvo per andare a lavorare. Anche l'assegnazione della casa familiare alla donna non aveva posto fine alle persecuzioni. (ANSA).

10:51Serracchiani a Gip,da persona sentito peso critiche giudice

(ANSA) - TRIESTE, 7 APR - "Non da pubblico amministratore, ma proprio da persona e da cittadina, ho sentito addosso a me quanto possano essere pesanti le parole di un giudice". Lo scrive la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, in una lettera aperta di risposta a quella nella quale ieri il gip di Trieste, Giorgio Nicoli, spiegava che nelle critiche che aveva espresso su di lei non era sua volontà "interagire e/o interferire nella dialettica politico-partitica". Nella lettera, pubblicata stamani dal quotidiano Il Piccolo, Serracchiani fa riferimento al post di Nicoli (nel quale il magistrato l'aveva definita "supponente e inconsistente" e "un errore della Storia e basta") e ricorda "l'importanza fondamentale della terzietà e imparzialità della magistratura", principio - aggiunge Serracchiani rivolgendosi a Nicoli - che "si rivolge ai molti che possono ritenere più attendibili di altri i giudizi da lei formulati, in quanto scanditi da un'autorità che, quando parla, si esprime per sentenze".

10:48Hollande-Merkel, tutta responsabilità pesa su Assad

(ANSA) - PARIGI, 7 APR - Su "Assad pesa l'intera responsabilità". Lo scrivono il presidente francese, Francois Hollande e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in una nota congiunta dopo il bombardamento Usa in Siria. "La Francia e la Germania - prosegue il comunicato dell'Eliseo - proseguiranno gli sforzi con i loro partner nel quadro dell'Onu per sanzionare in modo più appropriato gli atti criminali e l'uso di armi chimiche vietate dai trattati".

10:35Calcio: false cittadinanze, 300 persone coinvolte

(ANSA) - NAPOLI, 7 APR - Sono complessivamente trecento i brasiliani che, rivolgendosi alle due persone arrestate oggi dai carabinieri - il dipendente comunale di Brusciano e il titolare di un'agenzia di pratiche amministrative di Terni - sono riuscite ad ottenere illecitamente, in cambio di denaro, la cittadinanza italiana. Alcuni sono calciatori, che militano nel Palermo (Serie A), Monaco (League 1 francese), Atletico Mineiro e Sporting Club Internacional (Serie A brasiliana) e Red Bull Brasil (serie B brasiliana). Molti altri, invece, giocano in squadra di diverse serie dei campionati di calcio a cinque. (ANSA).

10:32Giustizia: ok commissione Csm per Serpi Procuratore Pescara

(ANSA) - BOLOGNA, 7 APR - La commissione incarichi direttivi del Csm ha indicato all'unanimità il nome del procuratore aggiunto di Bologna Massimiliano Serpi per il posto di procuratore capo a Pescara. Solitamente, quando la proposta ha l'unanimità in commissione, dopo un parere del ministro della Giustizia, il plenum del Csm si esprime di fatto ratificando la nomina. A Pescara prenderà il posto di Cristina Tedeschini, che passerà a dirigere la Procura di Pesaro. Serpi, 65 anni, è nato a Imola (Bologna). Nominato giudice penale e poi civile a Modena, dal 1985 è stato alla Procura di Bologna. Dal 1996 al 2004 ha lavorato alla Procura per i Minorenni e dal 2004 è tornato in Procura, dove dal 2009 è procuratore aggiunto. Tra i casi giudiziari più importanti che ha seguito, il disastro aereo all'istituto Salvemini di Casalecchio di Reno (1990) e il processo a carico di Luigi Ciavardini per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Tra le prime indagini che dovrà affrontare in Abruzzo, quella aperta sull'hotel Rigopiano.(ANSA).

10:29Fisco: evade imposte per 3,5 mln, denunciato professionista

(ANSA) - COSENZA, 7 APR - Dal 2010 al 2016 ha omesso di dichiarare al fisco compensi per oltre 5 milioni di euro non pagando imposte per oltre 3,5 milioni. Un professionista, risultato evasore totale, è stato denunciato dalla Guardia di finanza di Cosenza per omessa dichiarazione. I finanzieri esaminando i flussi finanziari del professionista hanno ricostruito l'ammontare dei redditi annui conseguiti, relativi prevalentemente a prestazioni professionali documentate con parcelle o semplici preventivi di spesa, denominati "parcelle pro forma", che non venivano registrate in contabilità né confluivano nelle dichiarazioni fiscali. Diversi clienti sentiti hanno confermato di aver fruito dei servizi del professionista e di averlo regolarmente pagato senza ricevere alcuna fattura. Il professionista, che conduceva un elevato tenore di vita, è risultato proprietario di 17 immobili per i quali non ha versato né le imposte sui redditi di fabbricati né i tributi locali (Imu) per oltre ventimila euro.(ANSA).