Ultima ora

13:23Siria: i disegni dei bambini tra orrore e speranza

(ANSA) - ROMA, 7 APR - I bambini hanno pagato il prezzo più alto durante i sei anni di guerra in Siria, ma continuano a sognare un futuro più luminoso. Lo dice l'Unicef, che continua a denunciare la situazione dei più piccoli nel Paese dilaniato dalla guerra. "Nessun bambino è stato risparmiato dall'orrore della guerra in Siria, in cui i bambini subiscono attacchi ogni giorno. Oltre 1,7 milioni di bambini non stanno andando a scuola". Fra gli orrori e le sofferenze, però, i bambini colpiti dalla crisi in Siria continuano a sognare un futuro più luminoso: lo dimostrano questi disegni, realizzati a fine 2016 dai bambini nei programmi di supporto psicosociale sostenuti dall'Unicef. Disegni che mostrano i loro dolori e le loro gioie, ma anche le loro speranze.

13:19Siria: D’Alema, c’è rischio escalation militare superpotenze

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Certamente Trump ha colto l'occasione, offerta dal barbaro attacco chimico del regime di Assad, che non può avere nessuna giustificazione, per riportare gli Usa sullo scenario siriano e in una posizione di forza. Questo apre una situazione carica di incertezze: se da una parte è vero, come ha detto il presidente del Consiglio, che l'uso di armi chimiche non ha giustificazione (e che colpire le basi militari da cui è partito l'attacco contro i civili è cosa comprensibile agli occhi dell'opinione pubblica) è anche vero che c'è il rischio di un'escalation militare. Non dimentichiamo che in Siria a fianco di Assad combattono i russi, e quindi c'è perfino il rischio di scontro fra superpotenze". Lo dice Massimo D'Alema a Tgcom24, auspicando che "l'escalation si fermi e che si apra un negoziato sotto l'egida Onu, che si imponga cessate fuoco, e creino le condizioni per assistere i civili".

13:18Juve: Allegri, decisive qualità morali dei ragazzi

(ANSA) - TORINO, 7 APR - "Ringrazio l'ingegner John Elkann per le belle parole sul lavoro fatto dalla squadra e dalla società , sono motivo di orgoglio e soddisfazione. I ragazzi stanno facendo cose veramente straordinarie: hanno qualità tecniche, e di questo non ho mai dubitato, e soprattutto qualità morali che li portano a fare risultato anche nei momenti di difficoltà". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. "Dobbiamo cercare di vincere tutte le tre competizioni, questo momento va vissuto con grandi energie ed entusiasmo ed avere la consapevolezza di potere alzare l'asticella - aggiunge -. Il pensare di poterlo fare farà la differenza".

13:16Calcio: Allegri, ‘con Juve ok, nessun motivo di separazione’

(ANSA) - TORINO, 7 APR - "In questo momento sono al 100% l'allenatore della Juventus, ho un contratto fino al 2018. Poi con la società ci incontreremo, ma se le cose vanno bene non capisco perché ci debba essere una separazione". Così Massimiliano Allegri sul suo futuro. "Siamo in un periodo cruciale della stagione - ha ribadito - e il problema allenatore non sussiste. Tra me e la società non ci sono mai stati problemi, viaggiamo di comune accordo. Adesso dobbiamo restare concentrati, non abbiamo ancora vinto niente".

13:15Calcio: Allegri, già giocato bonus, vietato sbagliare

(ANSA) - TORINO, 7 APR - "Ci siamo già giocati un bonus con il pareggio di Napoli, domani non abbiamo possibilità di sbagliare: dobbiamo vincere". Così Massimiliano Alllegri, alla vigilia dell'anticipo di campionato col Chievo, tre giorni prima di Juve-Barcellona: "Mancano otto partite, ognuna diventa sempre più importante. Al Barcellona ci penseremo da domenica, ma non ci vuole tanto a preparare una sfida così bella e affascinante. Domani è partita a rischio, veniamo da due gare impegnative e difficili sotto l'aspetto fisico e mentale".

13:08Siria: Sana, 15 i morti tra cui 9 civili

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 APR - Oltre a sei militari della base ci sono anche 9 civili, tra cui anche quattro bambini, tra le vittime dell'attacco americano sulla base militare governativa nella Siria centrale, secondo quanto riferisce l'agenzia Sana controllata dal governo, che parla così di un bilancio di 15 vittime. Secondo la Sana, i missili statunitensi non hanno colpito solo la base militare di Shayrat ma anche abitazioni civili nei villaggi circostanti.

13:07Calcio: false cittadinanze, c’è anche Henrique del Palermo

(ANSA) - NAPOLI, 7 APR - C'è anche Corsini Bruno Henrique, del Palermo, tra i calciatori che hanno ottenuto illecitamente il passaporto italiano. Gli altri sono: Gabriel Boschilia, del Monaco (Ligue 1 francese), impegnato in Champions League; Silva Eduardo Henrique, dell'Atletico Mineiro (Serie A Brasile); Colcenti Antunes Eduardo e Ferrareis Gustavo Henrique dello Sporting Club Internacional (Serie A Brasile); Dos Reis Lazaroni Guilherme Henrique, del Red Bull (serie B Brasile) e Vancan Daniel, del Gil vicente FC (Serie B portoghese).