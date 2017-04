Ultima ora

15:12Calcio: Pioli, ci giochiamo tutti il futuro

(ANSA) - MILANO, 07 APR - "Tutti ci giochiamo il futuro da me ai giocatori. Dobbiamo fare del nostro meglio": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli nella conferenza stampa della partita contro il Crotone di domenica. "Essere all'Inter è importante - aggiunge - ma bisogna dimostrare di poter essere a certi livelli, innanzitutto con la testa. E' in questi momenti che bisogna dimostrare di essere da Inter ma abbiamo le qualità per reagire e ripartire". Pioli poi ammette che l'Inter "ha rallentato e questa è una colpa. Non siamo perfetti ma siamo forti ne sono convinto". (ANSA)

15:03Welfare: Fvg apripista, 48 milioni anno per sostegno reddito

(ANSA) - TRIESTE, 7 APR - Ha coinvolto 14mila nuclei familiari, per un totale di 38mila persone e un sostegno complessivo di 48 milioni di euro, la 'Misura di inclusione attiva' (Mia), la prima del genere in Italia, varata un anno fa dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, guidata da Debora Serracchiani, per sostenere il reddito dei residenti in regione. Il 33% dei nuclei familiari coinvolti - hanno reso noto oggi gli assessori regionali Maria Sandra Telesca (Politiche sociali) Loredana Panariti (Lavoro) - conta un solo componente e questa - hanno sottolineato - è la prima differenza rispetto al Sostegno per l'inclusione attiva (Sia) nazionale, pensata invece per le famiglie con figli. Per il 57,5% dei nuclei beneficiari della Mia c'è almeno un figlio al proprio interno. Il secondo elemento di diversità sta nelle fasce di reddito coinvolte: la Sia - è stato spiegato - riguarda nuclei familiari fino a tremila euro di Isee, mentre la Mia coinvolge la fascia entro i seimila euro, erogando aiuti fino a 550 euro mensili.

15:00Doping: positiva a Epo keniana Sumgong, oro maratona a Rio

(ANSA) - MONTECARLO, 7 APR - La campionessa olimpica di maratona Jemima Sumgong, oro a Rio 2016, è risultato positiva per Epo a un controllo antidoping a sorpresa. Lo ha annunciato la Iaaf: "è risultata positiva per eritropoietina a un nostro test senza preavviso effettuato in Kenya". "Il controllo antidoping in questione - spiega la Iaaf - fa parte del programma di controlli a sorpresa che stiamo facendo su tutti gli specialisti di primo piano della maratona". L'anno scorso in terra carioca la Sumgong è diventata la prima donna del Kenya a vincere l'oro olimpico nella maratona ed è anche la campionessa in carica della maratona di Londra, oltre a essere leader nella classifica delle 'World Marathon Majors series'. Il nome dell'olimpionica di Rio è l'ultimo di una serie di corridori keniani rimasti coinvolti in scandali del doping da Londra 2012 a oggi. Tra i positivi, in tutto una quarantina, c'è stata anche colei che all'epoca era considerata la miglior specialista in assoluto, Rita Jeptoo, fermata nel 2014 anche lei per Epo.

14:30Scuola: da cdm ok a decreti attuativi riforma

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Nuove modalità per la maturità (dal 2019) e per diventare insegnanti. Il consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva gli otto decreti attuativi della legge 107 (Buona scuola). I provvedimenti ridisegnano anche l'istruzione professionale, prevedono nuove risorse per il diritto allo studio e introducono novità per l'educazione della fascia d'età 0-6 anni, per le scuole all'estero e per l'inclusione degli alunni disabili. I provvedimenti approvati oggi in Consiglio dei Ministri "qualificano ulteriormente il sistema di Istruzione del nostro Paese", ha detto la Ministra Valeria Fedeli ricordando che "sono il frutto di un lungo lavoro di consultazione" e di un "ampio confronto che è servito a migliorare e arricchire i testi". "I provvedimenti approvati ha aggiunto la ministra - sono tutti collegati da un filo rosso: migliorare la qualità del sistema nazionale di istruzione".

14:30Francia: Sarkozy esce allo scoperto e invita a votare Fillon

(ANSA) - PARIGI, 7 APR - "Non c'è più posto per le esitazioni o per i rancori", scrive l'ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, in un commento pubblicato sulla sua pagina Facebook, invitando tutti a votare per il candidato dei Républicains, Francois Fillon. Il gesto era molto atteso dai seguaci di Fillon, e il candidato - suo ex premier - l'ha ringraziato. La presa di posizione giunge mentre i sondaggi dicono che si stanno riducendo gli scarti nelle intenzioni di voto per i candidati in testa, Le Pen, Macron, Fillon e Melenchon. "Francois Fillon - scrive Sarkozy, sconfitto alle primarie dall'attuale candidato - è l'unico che permetterà di realizzare ed avere successo nell'alternanza di cui la Francia ha tanto bisogno". "Esorto quindi tutti i francesi - scrive ancora Sarkozy - a mobilitarsi per la vittoria delle idee della destra repubblicana e del centro, le uniche in grado di risanare la Francia".

14:28Schengen: Ue, al via controlli per tutti a frontiere esterne

(ANSA) - BRUXELLES, 7 APR - Al via da oggi i controlli sistematici alle frontiere esterne dell'Unione, su tutti i cittadini, compresi quelli Ue, in entrata ed in uscita. I documenti saranno confrontati con le informazioni contenute sulle banche dati di polizia. Si tratta di una delle misure adottate dall'Unione per la lotta al terrorismo, ed in particolare per far fronte al fenomeno dei 'foreign fighter' i combattenti europei di ritorno dai teatri di crisi in Siria e Iraq.

14:24Siria: Assad, azione Usa spericolata e irresponsabile

(ANSA) - BEIRUT, 7 VEN - Il comportamento degli Usa è stato "spericolato e irresponsabile". Lo denuncia lo staff del presidente siriano Bashar al Assad dopo l'attacco americano.