21:44Francia: Mélenchon raggiunge Fillon nei sondaggi

(ANSA) - PARIGI, 07 APR - Spettacolare rimonta nei sondaggi di Jean-Luc Mélenchon, il candidato della sinistra alternativa (La France Insoumise) alle elezioni presidenziali francesi. Secondo un studio realizzato BVA/Salesforce Mélenchon è ormai gomito a gomito con Francois Fillon, il candidato della destra travolto dal PenelopeGate. Entrambi raccolgono il 19% delle intenzioni di voto nel primo turno del 23 aprile. Per Mélenchon si tratta di un salto in avanti di quattro punti, in seguito al confronto degli undici candidati in tv. Perfetta eguaglianza anche tra i due favoriti Marine Le Pen (Front National) e Emmanuel Macron (En Marche), entrambi al 23%. Per il candidato socialista, Benoit Hamon, è profondo rosso, con appena l'8,5% dei favori.

21:41Siria: Ondus, nuovi raid Damasco da base colpita dagli Usa

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Due aerei militari sarebbero decollati dalla base siriana colpita la notte scorsa dagli Stati Uniti, per "colpire obiettivi vicino a Palmira". Lo afferma l'Osservatorio siriano dei diritti umani. I velivoli "sono decollati dalla base di al Chaayrate, che è tornata parzialmente in servizio", specifica l'ong basata a Londra, come riporta il sito libanese L'Orient Le Jour.

21:40Stoccolma: polizia, un arresto

(ANSA) - ROMA, 7 APR - La polizia svedese ha confermato l'arresto di una persona in relazione all'attacco compiuto oggi a Stoccolma con un camion lanciato sulla folla. In precedenza, fonti della polizia citate dai media locali avevano detto che l'uomo arrestato aveva rivendicato l'attacco. Il quotidiano Aftonbladet, in particolare, riferisce che l'uomo, leggermente ferito, avrebbe confessato ai poliziotti di essere l'attentatore che nel pomeriggio ha lanciato il camion contro la folla nel centro di Stoccolma. Quanto al bilancio delle vittime, sono quattro i morti.

20:50Tennis: Davis, anche Seppi Ko, Belgio conduce 2-0 su Italia

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Anche David Seppi non ce l'ha fatta. L'azzurro è stato sconfitto in tre set (6-4 6-3 6-3) da David Goffin nel secondo incontro singolare di oggi del confronto di Coppa Davis tra Italia e Belgio a Charleroi, valido per i quarti di finale della Coppa Davis. Al termine della prima giornata gli azzurri sono quindi sotto per 2-0. In precedenza Paolo Lorenzi aveva perso contro Steve Darcis.

20:49Trovato carbonizzato evaso da carcere di Avellino

(ANSA) - AVELLINO, 7 APR - Il corpo di un uomo è stato trovato carbonizzato all'interno di un'auto in una zona di montagna del comune di Contrada, in provincia di Avellino. Secondo le prime indiscrezioni investigative, potrebbe trattarsi di un uomo 56 anni, evaso due giorni fa dal carcere di Avellino. L'uomo, che godeva del permesso di lavorare all'esterno, non aveva fatto ritorno presso la casa circondariale. L'auto a bordo della quale è stato trovato, una Nissan, si trova parcheggiata in una zona di montagna circondata da alcune discariche abusive. Sul posto sono giunti i carabinieri del Comando provinciale di Avellino.

20:48Moto:Argentina,Fp2,Vinales davanti a Marquez,Rossi solo 16/o

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Dopo aver dominato le prime libere, Maverick Vinales ha chiuso in testa anche la seconda sessione in vista della Gran Premio d'Argentina classe Moto Gp. Il pilota della Yamaha, in 1'39''477, ha preceduto la Honda di Marc Marquez (+0''301) e le Ducati non ufficiali di Karel Abraham e Alvaro Bautista. Indietro diversi big compreso Valentino Rossi solo sedicesimo a oltre un secondo di distacco dal compagno di squadra: decimo Iannone su Suzuki, mentre sono fuori dalla Top 10 Pedrosa su Honda (13/o) e le Ducati di Dovizioso (14/o) e Lorenzo (18/o).

20:36Calcio: Zanetti, Inter vuole trasmettere valori positivi

(ANSA) - MILANO, 7 APR - "Attraverso la 'Winners Cup' possiamo trasmettere valori positivi. Faremo in modo che questo evento sia un grandissimo successo per dare più visibilità possibile a questa lodevole iniziativa". Con queste parole il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha presentato oggi ad Appiano Gentile la 'Winners Cup', torneo di calcio che coinvolgerà molti giovani in cura in centri di onco-ematologia pediatrica. L'iniziativa, sostenuta da Pirelli, coordinata dal CSI Comitato di Milano e patrocinata dal Coni, si svolgerà sabato 22 aprile 2017 ad Appiano Gentile. Parteciperanno 12 squadre appartenenti a diverse oncologie pediatriche italiane perché attraverso il calcio si può avere una marcia in più per superare le difficoltà della vita.