16:48Cassimatis, io allontanata per dei like di attivisti M5s

(ANSA) - GENOVA, 7 APR - "Sono state chiarite diverse cose. Abbiamo visto alcune documentazioni, finalmente, dovrebbero essere quelle in parte contestate a suo tempo. Si tratta di like a post di ex attivisti che al momento erano perfettamente attivisti e portavoce perfettamente inseriti nel movimento, totalmente estrapolati dal contesto". Lo ha detto Marika Cassimatis al termine dell'udienza del ricorso contro la sua estromissione dalle elezioni da parte di Beppe Grillo. "I like contestati non si riferivano proprio a Pizzarotti ma alle sue politiche. Non c'erano contestazioni alla Salvatore ma c'era un like a un post di Putti in cui faceva delle considerazioni sulla Salvatore".

16:47Calcio: Sampdoria,Giampaolo ha rinnovato,rimane fino al 2020

(ANSA) - GENOVA, 7 APR - Marco Giampaolo ha firmato il rinnovo del contratto con la Sampdoria fino al 2020. Il precedente accordo sarebbe andato in scadenza nel 2018. La notizia era attesa, mancava solo la firma che porta a Giampaolo anche un importante ritocco all'ingaggio. "Sono davvero contento perché è stata un'iniziativa del presidente Ferrero, questo mi responsabilizza ma non mi spaventa il lavoro: dobbiamo continuare a lavorare senza fermarci mai".

16:38Siria: Corbyn condanna attacco, ‘ora rischio escalation’

(ANSA) - LONDRA, 7 APR - Reazioni molto diverse delle opposizioni britanniche all'attacco missilistico Usa in Siria. Il leader laburista Jeremy Corbyn, noto pacifista, condanna l'azione militare e lancia un monito sul rischio di escalation nel Paese del Medio Oriente con un confronto tra superpotenze. In tutt'altro senso vanno invece le dichiarazioni del leader libdem Tim Farron, che non solo approva il lancio dei missili ma afferma che anche la Gran Bretagna dovrebbe prepararsi a un coinvolgimento militare.

16:31Siria: Trudeau, supporto a Usa, ‘attacco limitato e mirato’

(ANSA) - BEIRUT, 7 APR - Il Canada appoggia l'attacco americano alla base militare siriana e sottolinea il proprio supporto agli Usa. Lo ha detto il primo ministro, Justin Trudeau, parlando di un attacco "limitato e mirato". L'uso da parte del regime di Assad di armi chimiche - ha proseguito Trudeau - non può essere ignorato e l'attacco dei giorni scorsi a Idlib va considerato come un crimine di guerra.

16:21Tiro a volo: ancora un trionfo azzurro, stavolta ad Al Ain

(ANSA) - AL AIN (EMIRATI ARABI), 7 APR - Ancora un successo per il tiro a volo italiano, questa volta nella gara di Trap donne intitolata a Sua Altezza Fatima Bint Mubarak, moglie del fondatore e primo presidente degli Emirati Arabi Uniti e ultimo Emiro di Abu Dhabi. Il primo e secondo posto sono andati a due azzurre, Alessia Iezzi e l'olimpionica di Londra Jessica Rossi, mentre Silvana Stanco si è piazzata al quarto posto. La carabiniera Iezzi è entrata in finale con il punteggio di 72/75, il migliore delle qualificazioni, e poi ha ben figurato anche nell'eliminazione diretta, centrando l'oro con 43/50 e +4 nello spareggio contro la compagna Jessica Rossi. Terza la statunitense Ashley Carrol, con 34/40. Lontana dai giochi per le medaglie la 'figlia d'arte' Fiammetta Rossi, poliziotta umbra di Montefalco, 15/a con 63 su 75.

16:12Mafia: Grasso, ora preferisce corruzione a violenza

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 APR - "Oggi la mafia non spara più perché ha ritenuto sia più facile inserirsi e mimetizzarsi nei circuiti economici: per questo preferisce la corruzione alla violenza, perché la corruzione non è visibile ma lega ugualmente il corrotto al corruttore. Occorre reagire a questa grave crisi di legalità che c'è nel Paese". Lo ha detto a Reggio Emilia il presidente del Senato Pietro Grasso, nel corso di un incontro con gli studenti delle scuole superiori. "Occorre reagire - ha sottolineato - perché il silenzio a volte è peggio del male. La cura è la cultura della legalità, che cerchiamo di far conoscere e praticare ai ragazzi. La cultura della legalità è un baluardo dietro cui si difendono i diritti dei più deboli. Per questo serve una rivolta etica contro la corruzione, contro i finanziamenti illegali alla politica e chi sfregia l'ambiente".

16:06Emiliano, non mollo, campagna per primarie Pd continua

(ANSA) - ROMA, 7 APR -"Noi non molliamo mai, la campagna per le #primariePd continua! Come avevo anticipato, scriverò insieme a tutti voi il discorso politico da presentare domenica prossima al confronto con Renzi e Orlando. Oggi pomeriggio sarò collegato in diretta Facebook per condividere le vostre idee e proposte, ne sono già arrivate tantissime. Vi aspetto tutti connessi alle 18.30 (orario visite!). #noisiamopartito". Con queste parole, sulla sua pagina Facebook, Michele Emiliano, ancora ricoverato per l'infortunio al piede, ha annunciato una diretta Fb, alle 18.30, per un confronto con i suoi sostenitori.