COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano)

Conducono Benedetta Rinaldi e Alessio Aversa.

Il programma dedicato alle comunità italiane all’estero: attività, eventi, storie individuali e familiari. I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 10 Aprile

Ospiti: il vicesindaco di Campinas, Brasile, Henrique Magalhaes Teixeira insieme a Caroline Trimboli, presidente di Vivi Brasile e organizzatrice della rassegna cinematografica della prima Mostra del cinema italiano, che fino al 13 di aprile sarà di scena a Campinas in Brasile; il giornalista Giovanni Tizian, cronista giovane e coraggioso, per rivelare il giro d’affari di alcune organizzazioni criminose dell’Emilia Romagna; il duo Blindur (Massimo De Vita e Michelangelo Bencivenga) con l’esibizione live del brano “Vanny”.

A Belo Horizonte, in Brasile, per conoscere un’associazione culturale italo-brasiliana che organizza eventi destinati a favorire l’integrazione dei tanti italiani che vivono nello Stato del Minas Gerais.

A Chicago, dove si è svolta la Fiera Mondiale dei macchinari e le aziende italiane, pur piccoline, hanno fatto un figurone grazie alla loro competitività.

• Martedì 11 Aprile

Ospiti: la scrittrice Catena Fiorello, autrice e conduttrice televisiva italiana, presenta i suoi ultimi due libri: “L’amore a due passi” e “Picciridda”; Matteo Achilli, giovanissimo start upper di Egomnia, società italiana che opera nel settore dell’informatica, che si è già costruito un suo percorso così interessante da diventare un film, “The start up”, realizzato dal regista Alessandro D’Alatri;

A Melbourne, Australia per una mostra sulle isole Eolie, allestita da un’associazione di immigrati eoliani, fondata nel lontano 1925.

Da Osaka, Giappone, l’incontro con Marco Ferrari da Reggio Emilia, un agente di viaggi che fa tutto, ma proprio tutto, sul web.

Infocommunity: Renata Coppola, giornalista italiana che vive a Ottawa da 58 anni e che assieme a suo padre e a suo marito fondò, 49 anni fa, il primo periodico dedicato alla comunità italiana in Canada, L’ora di Ottawa.

• Mercoledì 12 Aprile

Ospiti: il giovane regista siciliano, Vincenzo Cosentino, presenta il suo film insolito e fantasioso “Handy”; Paola De Polo, Amministratore Delegato della più antica azienda di fotografia del mondo: la Società Alinari, che custodisce nei suoi archivi 5 milioni e mezzo di immagini, un pezzo straordinario della storia e della cultura italiana.

In Argentina, per conoscere Roberto Pennisi, un imprenditore del settore ittico che ha voluto realizzare un libro per celebrare l’attività dei tanti pescatori italiani di Mar del Plata.

Da Miami, l’incontro con il fotografo Peppe Cavalieri che ha fatto parte della celebre Factory di Andy Warhol.

Infocommunity: Consigliere Lucia Pasqualini, Responsabile della Promozione della lingua italiana all’estero, presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per parlare di borse di studio destinate a giovani stranieri che vogliano fare un’esperienza formativa in Italia.

• Giovedì 13 Aprile

Ospiti: Paolo Simoni e Mirco Santi, fondatori di Home Video, associazione che gestisce un interessante archivio dedicato alla storia scritta, o meglio, “filmata”, dalle famiglie; l’esperta di panificazione Sara Papa, che con i suoi libri e le sue apparizioni televisive è divenuta un punto di riferimento per tutti quelli che hanno ormai rinunciato ad andare dal panettiere.

A Mina Clavero, Argentina, per incontrare Claudia Polo, che in questa splendida località in provincia di Cordoba fa l’albergatrice, ma insegna anche l’italiano… E in più, canta.

A Melbourne, per conoscere Andrea Cozzolino, giovane pizzaiolo che ha seguito la vocazione di famiglia e si è affermato fino al punto da essere premiato a Napoli, patria della pizza Doc.

Infocommunity: la scrittrice siciliana Susanna Tesoriero, che con le sue pubblicazioni si è occupata dei tanti Eoliani che sono espatriati in Argentina.

• Venerdì 14 Aprile

Ospiti: Monsignor Massimo Palombella, che in Vaticano ricopre un ruolo particolare, quello del Kappelmeister, cioè il direttore del Coro della Cappella Sistina; il gruppo musicale pugliese Mezzotono, un fantastico quintetto di cantanti a Cappella, con l’esibizione in studio del brano “Maledetta primavera”.

Una storia un po’ istituzionale, perché si è tenuta recentemente a Roma la riunione del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, il “Cgie”. Le telecamere di Rai Italia erano presenti.

Infocommunity: la scrittrice siciliana Susanna Tesoriero, per scoprire le tradizioni che gli eoliani hanno portato in tutto il mondo.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana con il linguista Fabio Poròli e la dottoressa Beatrice Palazzoni.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.45

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.45

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.45

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h15.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h17.45

CINEMA ITALIA (Film)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il suo pubblico e presentati da un nuovo volto di Rai Italia, il giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

LA PASSIONE

Commedia (2010)

Regia Carlo Mazzacurati

Cast Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Corrado Guzzanti, Cristiana Capotondi, Stefania Sandrelli, Kasia Smutniak

Trama

Gianni Dubois (Silvio Orlando), un regista emergente di 50 anni, che da molto tempo non fa un film, ha finalmente la possibilità di dirigere una giovane stella della tv ma non riesce a farsi venire in mente una storia. Si ritrova, dopo varie vicissitudini, a trascorrere una settimana in Toscana nel tentativo di mettere in piedi la rappresentazione di una Via Crucis vivente. Questo lo porterà a perdere un’occasione molto importante ma nello stesso tempo capirà se stesso e gli altri e grazie ad un ultimo colpo di scena riuscirà per una volta a combinare qualcosa di buono.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 14 Aprile h19.30

BUENOS AIRES Venerdì 14 Aprile h20.30

SAN PAOLO Venerdì 14 Aprile h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Sabato 15 Aprile h16.45

SYDNEY Sabato 15 Aprile h18.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 12 Aprile h20.30

Per i 50 anni dalla scomparsa di Totò, Rai Italia propone un omaggio all’attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato ‘il principe della risata’.

LA LEGGE È LEGGE (Film)

Commedia (1958)

Regia Christian Jaque

Cast Totò, Fernandel, Nino Besozzi, Leda Gloria

Trama

Nel paesino di Assola, letteralmente diviso a metà dal confine italo-francese, vivono il contrabbandiere napoletano Giuseppe La Paglia (Totò) ed il doganiere francese Ferdinand Pastorelli (Fernandel).

Presentato al Festival di Berlino, è una “riedizione corretta, più moderna e più leggera” di Guardie e ladri (1951), Ennio Bìspuri.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 12 Aprile h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 12 Aprile h20.30

SAN PAOLO Mercoledì 12 Aprile h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 13 Aprile h17.00

SYDNEY Giovedì 13 Aprile h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 10 Aprile h20.30

DESTINAZIONE PIOVAROLO (Film)

Commedia (1955)

Regia Domenico Paolella

Cast Totò, Marisa Merlini, Tina Pica, Paolo Stoppa

Trama

Antonio La Quaglia (Totò) vince un concorso per il posto di capostazione, ma viene destinato a Piovarolo. Riuscirà a farsi trasferire a una stazione più importante?

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 14 Aprile h23.15

BUENOS AIRES Sabato 15 Aprile h00.15

SAN PAOLO Sabato 15 Aprile h00.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 15 Aprile h09.45

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 10 Aprile

Arte. L’archeologo Darius Arya conclude il suo avventuroso viaggio nei sotterranei di Todi. Scenderà alla scoperta delle cisterne romane nascoste proprio sotto il centro della cittadina umbra.

Per il Territorio, Edoardo Camurri e la sua divertente truppa sono ad Alba, la capitale delle Langhe, cuore di una provincia dove alla povertà estrema di un tempo si è sostituita oggi la realtà di uno dei territori più prosperi della penisola. Un percorso anche nella memoria di Beppe Fenoglio e delle lotte partigiane.

A Made in Italy con Frigo continua la storia Giorgenzo, studente padovano di economia e commercio, serio e determinato ma un disastro in cucina. La sua tutor Gianna gli insegnerà a mettere ordine nella spesa e gli preparerà un ottimo risotto al radicchio.

• Martedì 11 Aprile

Arte. Etruschi: una grande civiltà del passato che ancora oggi conserva molti segreti. Ne svelerà alcuni l’avventuroso archeologo Darius Arya scendendo nei sotterranei di Tarquinia.

Territorio. Ultima fermata nella città di Alba, la capitale delle Langhe. Edoardo Camurri racconta le tante facce della provincia italiana tra piatti tipici, misteriose tradizioni e personaggi famosi. In questa puntata si prepareranno gli speciali agnolotti del plin, e si parlerà di fotografia con Guido Harari, il celebre fotografo delle star.

Il Made in Italy in Frigo ovvero lo stile alimentare dei giovani studenti italiani fuori sede. Cosa c’è nel frigorifero di Alba Chiara, calabrese che studia Lettere Classiche a Roma, e della sua coinquilina Giusy ? Perennemente a dieta, le due ragazze corrono il rischio di nutrirsi male ma con l’aiuto di Tinto scopriranno un mondo fatto non solo di yogurt!

• Mercoledì 12 Aprile

Arte. Le meraviglie sotterranee dell’Italia sono ancora le protagoniste di Italian Beauty. L’archeologo Darius Arya questa volta va nella splendida Napoli, città d’antica gloria dove il folclore è dietro ogni angolo e i tesori d’arte impreziosiscono anche il suo sottosuolo. La prima tappa di questo viaggio sotterraneo è la metropolitana: insignita di premi importanti e costellata di opere d’arte.

Territorio. Edoardo Camurri arriva a Vigevano, città leonardesca e rinascimentale, ora uno tra i più importanti centri industriali dell’intera Lombardia. Si parte da piazza Ducale, voluta da Ludovico il Moro e impressa nella memoria collettiva grazie alla sigla di Carosello.

Made in Italy e il frigo delle studentesse italiane. Continuano le avventure in cucina dell’universitaria Alba Chiara, arrivata a Roma dalla provincia di Reggio Calabria e ben contenta di imparare un nuovo modo di fare la spesa. Al mercato di San Lorenzo la giovane tutor Maria Cristina le insegna ad acquistare i prodotti giusti. Dalla cipolla di Tropea alla lattuga fresca, la sfida è uscire dalla vecchia abitudine del preconfezionato.

• Giovedì 13 Aprile

Arte. Darius Arya prosegue il viaggio sotto la città di Napoli, tra acquedotti, cimiteri e teatri risalenti ai tempi di Nerone. Si scende anche nelle Solfatare di Pozzuoli, un luogo davvero emozionante, che ha dato origine alla città partenopea.

Territorio. Edoardo Camurri e il suo allegro carrozzone concludono il viaggio nella città rinascimentale di Vigevano sempre alla ricerca dei lati inediti e curiosi di questa provincia capitale. In questa tappa si scoprono le tradizioni culinarie che arrivano dalla corte degli Sforza, pensatori che hanno lasciato il segno nella coscienza del nostro paese.

Made in Italy e l’arte di fare la spesa insegnata ai giovani. Alberto, originario di Prato, studia economia e commercio, vive a Roma, sogna di lavorare all’estero, ma non sa ancora come organizzare la sua vita da solo. Non lo aiutano certo gli altri due coinquilini toscani, che però chiamano Tinto, l’esperto enogastronomico a studiare uno schema d’attacco per riordinare il frigo.

• Venerdì 14 Aprile

Arte. Ancora alla scoperta di Napoli. Darius Arya si addentra nelle sue viscere, nei suoi sotterranei sorprendenti, tra gli architetti dell’Antica Roma e gli ingegneri militari del Regno dei Borboni, mentre in superficie brulica la vita di tutti i giorni.

Territorio. Prosegue il viaggio nella provincia italiana in compagnia di Edoardo Camurri che in questa puntata si ferma nella particolarissima atmosfera di Trieste: città ponte tra Europa occidentale e orientale.

Nella pagina dedicata al Made in Italy c’è Frigo, il programma che insegna agli studenti italiani fuori sede come far la spesa e cucinare. E’ la di volta Alberto, promettente studente di Economia, alle prese con una ricetta toscana: la zuppa di farro con lardo di Colonnata. Dopo una visita al mercato rionale, dove ha reperito tutti gli ingredienti, il giovane è pronto per la sua prova del cuoco sotto l’occhio vigile del suo professore tutor.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h15.15

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h16.15

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h16.15

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h12.00

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h14.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h15.15

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da 19 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via skype con i telespettatori dei cinque continenti.

In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni, con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Il significato della Festa delle Palme e l’odierna Giornata Mondiale Della Gioventù sul tema “Grandi cose ha fatto in me il Signore” con la benedizione e la processione delle palme lungo Via della Conciliazione, i riti e i simboli della Settimana Santa nei vari Paesi, il Triduo Pasquale con la Messa «in Coena Domini» e il gesto della lavanda dei piedi, la Via Crucis al Colosseo e il valore della Sindone orma di Dio nella storia, le popolari processioni del Venerdì Santo per le vie delle città e i riti della notte pasquale. Questi gli argomenti di Cristianità nel giorno in cui la Chiesa rievoca la Passione di Cristo e inizia la Settimana Santa.

Al centro la S. Messa presieduta dal Papa in Piazza S. Pietro con la lettura completa del Vangelo della Passione del Signore e, al termine, l’Angelus con i fedeli giunti da tutto il mondo.

Interviste, servizi, collegamenti con l’estero e ospiti in studio: Padre Savio Zanetta, Superiore dei Legionari di Cristo; Carlos De Rocha, Legionari di Cristo e Anthony Freeman, studente americano.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 9 Aprile h03.15

BUENOS AIRES Domenica 9 Aprile h04.15

SAN PAOLO Domenica 9 Aprile h04.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 9 Aprile h15.15

SYDNEY Domenica 9 Aprile h17.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 9 Aprile h09.15

LO SPORT SU RAI ITALIA

Serie A

► EMPOLI – PESCARA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 8 Aprile h09.00

BUENOS AIRES Sabato 8 Aprile h10.00

SAN PAOLO Sabato 8 Aprile h10.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Sabato 8 Aprile h21.00

SYDNEY Sabato 8 Aprile h23.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 8 Aprile h15.00

► ATALANTA – SASSUOLO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 8 Aprile h12.00

BUENOS AIRES Sabato 8 Aprile h13.00

SAN PAOLO Sabato 8 Aprile h13.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 9 Aprile h00.00

SYDNEY Domenica 9 Aprile h02.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 8 Aprile h18.00

► JUVENTUS – CHIEVO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 8 Aprile h14.45

BUENOS AIRES Sabato 8 Aprile h15.45

SAN PAOLO Sabato 8 Aprile h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 9 Aprile h02.45

SYDNEY Domenica 9 Aprile h04.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 8 Aprile h20.45

► SAMPDORIA – FIORENTINA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 9 Aprile h06.30

BUENOS AIRES Domenica 9 Aprile h07.30

SAN PAOLO Domenica 9 Aprile h07.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 9 Aprile h18.30

SYDNEY Domenica 9 Aprile h20.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 9 Aprile h12.30

► LA GIOSTRA DEI GOL

All’interno la cronaca della partita BOLOGNA – ROMA e l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 9 Aprile h08.15

BUENOS AIRES Domenica 9 Aprile h09.15

SAN PAOLO Domenica 9 Aprile h09.15

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 9 Aprile h20.15

SYDNEY Domenica 9 Aprile h22.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 9 Aprile h14.15

► LAZIO – NAPOLI

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 9 Aprile h14.45

BUENOS AIRES Domenica 9 Aprile h15.45

SAN PAOLO Domenica 9 Aprile h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 10 Aprile h02.45

SYDNEY Lunedì 10 Aprile h04.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 9 Aprile h20.45

► INTER – MILAN

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 15 Aprile h06.30

BUENOS AIRES Sabato 15 Aprile h07.30

SAN PAOLO Sabato 15 Aprile h07.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Sabato 15 Aprile h18.30

SYDNEY Sabato 15 Aprile h20.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 15 Aprile h12.30

► LA GIOSTRA DEI GOL

All’interno la cronaca di una partita e l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 15 Aprile h08.15

BUENOS AIRES Sabato 15 Aprile h09.15

SAN PAOLO Sabato 15 Aprile h09.15

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Sabato 15 Aprile h20.15

SYDNEY Sabato 15 Aprile h22.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 15 Aprile h14.15

► SASSUOLO – SAMPDORIA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 15 Aprile h12.00

BUENOS AIRES Sabato 15 Aprile h13.00

SAN PAOLO Sabato 15 Aprile h13.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 16 Aprile h00.00

SYDNEY Domenica 16 Aprile h02.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 15 Aprile h18.00

► NAPOLI – UDINESE

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 15 Aprile h14.45

BUENOS AIRES Sabato 15 Aprile h15.45

SAN PAOLO Sabato 15 Aprile h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 16 Aprile h02.45

SYDNEY Domenica 16 Aprile h04.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 15 Aprile h20.45