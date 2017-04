Ultima ora

18:48Ventenne assassinato nel Salernitano con una coltellata

(ANSA) - AGROPOLI (SALERNO), 7 APR - Assassinato ventenne ad Agropoli. Il corpo del giovane, Marco Borrelli, residente nella cittadina cilentana, è stato ritrovato poco dopo le 15:00 di oggi dai carabinieri e dagli uomini della protezione civile nei pressi del "Parco delle Ginestre", a poche decine di metri dal lungomare. Del giovane si erano perse le tracce dalla serata di ieri, quando erano scattate le ricerche ad opera degli uomini della compagnia dei carabinieri di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane sarebbe stato raggiunto da un fendente all'altezza della gola, e sarebbe morto dissanguato. Sul posto sono giunti gli uomini della Scientifica, e il medico legale Adamo Maiese, che ha già effettuato un primo esame esterno sul corpo della vittima. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

18:40Terrorismo: marocchino espulso, su Fb inneggiava a Isis

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 7 APR - Younef Faraoussi, il marocchino di 34 anni residente a Recanati espulso oggi dall'Italia perché voleva unirsi all'Isis, era molto attivo sui social, Facebook in particolare, dove aveva approvato a più riprese "le tesi estremiste di alcuni soggetti schierati in favore dello Stato islamico, e ideologie radicali di matrice jihadista". E' quanto si legge nel decreto di espulsione a carico del nordafricano, fermato ieri mattina alle 7 da agenti della Digos della Questura di Macerata nell'abitazione recanatese in cui viveva con i genitori. L'uomo, difeso dall'avv. Massimo Pistelli, nell'udienza di convalida del provvedimento svoltasi a Macerata ha sostenuto di essere affetto da disturbi della personalità, e di assumere psicofarmaci. Nel 2015 sarebbe stato ricoverato per questi motivi. Segnalato dalla procura di Milano, Faraoussi era in contatto con due foreign fighters: sul suo profilo Fb c'erano frasi inneggianti all'Isis e alla Sharia, e foto di esecuzioni sommarie.

18:08Coppa Davis: Lorenzi ko, Belgio avanti sull’Italia 1-0

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Belgio avanti 1-0 dopo il primo match dei quarti di finale di Coppa Davis contro l'Italia: sul veloce indoor dello Spiroudome di Charleroi Steve Darcis ha battuto Paolo Lorenzi in 4 set col punteggio di 6-7 6-1 6-1 7-6 dopo 3h e 20'. Adesso in campo Andreas Seppi contro David Goffin, n.14 Atp.

17:55False cittadinanze: Henrique “Io estraneo,fornirò documenti”

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Sono totalmente estraneo ai fatti e a disposizione per fornire tutta la documentazione necessaria a supporto della mia estraneità". Bruno Henrique Corsini - il giocatore del Palermo coinvolto nell'inchiesta della Procura di Nola sul rilascio di falsi passaporti italiani a calciatori brasiliani - esprime la sua serenità all'Ansa. Henrique fa anche sapere di avere un fratello cittadino italiano da anni e a lungo azzurro della nazionale di calcio a cinque. Henrique inoltre si riserva di agire per la tutela dei propri diritti e della sua immagine nelle competenti sedi giudiziarie e nutre completa fiducia negli organi inquirenti affinché possano svolgere un accertamento completo dei fatti.

17:53Stoccolma: Salvini e Meloni, ci ricorda che nemico è l’Isis

(ANSA) - ROMA, 7 APR -"Mentre i missili colpiscono la Siria, noi siamo di nuovo sotto attacco. Basta ossigeno ai terroristi, basta guerra, si fermino tutti: il nemico non è Assad ma i tagliagole islamici". Così il segretario della Lega Matteo Salvini sull'attacco a Stoccolma. Sulla stessa linea il Presidente di FdI, Giorgia Meloni: "Il terribile attentato di Stoccolma, solo l'ultimo di una lunga e drammatica serie, ci ricorda ancora una volta che il nostro vero nemico e' l'Isis e il terrorismo islamico". "L'unico crimine di guerra finora accertato e' la complicità di chi in questi anni ha permesso ai tagliagole dell'Isis di massacrare gli innocenti, sterminare le minoranze religiose e in particolare i cristiani, ridurre in schiavitu' donne e le bambine".

17:33Siria: jet via da Shayrat prima di raid

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 APR - Gran parte degli aerei militari governativi siriani presenti nella base aerea di Shayrat, colpita da missili americani nella notte, erano stati trasferiti prima dell'attacco Usa. Lo riferisce la tv panaraba al Mayadin, vicina all'Iran, che cita "fonti ben informate" in Siria. Secondo le ricostruzioni di analisti militari libanesi, i missili Usa hanno potuto colpire la base di Shayrat senza che sia entrato in funzione il sistema di contraerea missilistica Sam di recente aggiornato da militari russi.

17:33L. elettorale: Migliore, Dl ipotesi molto lontana

(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - "Considero quella del decreto legge un'ipotesi molto distante. E auspico che nonostante questo incidente, non banale" sull'elezione del presidente della I commissione "ci possa essere una proposta coesa delle forze politiche intorno ad una riforma della legge elettorale che noi come Pd vorremmo fosse il Mattarellum, cioè una legge coalizionale maggioritaria". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore oggi a margine dell'attività formativa della Scuola Superiore della Magistratura per l'anno 2017, rispondendo ad una domanda sulla possibilità dell'uso del decreto per la legge elettorale.