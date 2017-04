Ultima ora

20:04F1: Briatore, la Cina dirà che Ferrari sarà

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Vediamo come va la Cina: il gran Premio di Melbourne è strano, perché non è aerodinamico, è un po' diverso da tutti gli altri. Ma se la macchina è buona lì, non è che poi sia pessima in Cina. Io credo che in Cina cominciamo a capire i valori in campo, per cui ci vuol poco''. L'ex manager della Formula 1 Flavio Briatore parla di Ferrari e Fernando Alonso guardando al presente e al passato. ''Il team italiano della Ferrari ha fatto un superlavoro. Perché non è che sei lì perché hai avuto una botta di culo. È stato lì tutto il weekend, sono stati competitivi a Barcellona. Diciamo che il passo della Ferrari di quest'anno è migliorato tantissimo rispetto all'anno scorso. Le distanze con la Mercedes si sono ravvicinate, vediamo". Poi Briatore parla del 'suo' Alonso, ora in McLaren: "La grande delusione è quest'anno, perché quest'anno stiamo peggio di due anni fa. Questo vuol dire che non sentono, non ascoltano non fanno e a me sembra impossibile, mi sembra incredibile non avere alcun tipo di performance dalla Honda".

19:50Calcio: Fifa, bilancio in rosso,perdite per 346 milioni euro

(ANSA) - ZURIGO, 7 APR - Rosso profondo per il bilancio della Fifa. Nel report annuale delle finanze della federazione calcistica internazionale, riferito al 2016 e reso noto oggi,k si legge infatti che l'ente ha registrato perdite per 369 milioni di dollari, pari a circa 346 milioni di euro. Tutto ciò a causa di nuove norme contabili, ma soprattutto a causa di spese legali per i processi per corruzione e per alcuni investimenti avventati. C'è poi la fuga degli sponsor, determinata dagli scandali del recente passato: basti pensare che su 34 'slot' a disposizione per essere sponsor ufficiale dei Mondiali di Russia 2018 solo dieci sono quelli che sono già stati occupati, a poco più di un anno dall'inizio del torneo. Per questo, e il lievitare delle spese legali, che non si sono esaurite con l'anno scorso, la Fifa prevede di chiudere in rosso anche il bilancio del 2017, mentre sono ottimistiche le previsioni per il 2018, anno in cui ci saranno i Mondiali con conseguente fiume di denaro proveniente dai diritti televisivi.

19:42Legale Belen, ‘Soldi in nero guadagnati solo da Corona’

(ANSA) - MILANO, 7 APR - Non c'è alcun "collegamento" tra "i guadagni 'in nero', che il signor Corona riferisce di aver conseguito, e la persona della signora Rodriguez". E' quanto precisa in una lettera il legale di Belen Rodriguez, l'avvocato Marcello D'Onofrio, in relazione a un passaggio dell'interrogatorio di ieri dell'ex 're dei paparazzi' che, davanti ai giudici di Milano, ha raccontato di aver guadagnato una parte dei contanti, poi sequestrati in un controsoffitto, "nel 2009, quando con Belen Rodriguez siamo diventati una coppia mediatica eccezionale, come Bonnie e Clyde". Le affermazioni di Corona, spiega il legale, "sono state maliziosamente poste in relazione al pittoresco accostamento alla figura di 'Bonnie e Clyde', operato dallo stesso signor Corona al fine di offrire un'immagine di tale legame al tempo stesso iconica ed evocativa". Un riferimento, chiarisce l'avvocato, che è "comunque ben lungi dal voler operare un qualsivoglia collegamento tra i guadagni 'in nero" e Belen.

19:23Stoccolma:Mattarella,vile attacco,uniti contro terrore

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Le notizie sul vile attentato che poche ore fa ha causato morti e feriti nel centro di Stoccolma suscitano profonda tristezza e grande preoccupazione". Lo afferma Sergio Mattarella sottolineando tra l'altro che "la Svezia potrà sempre contare sulla collaborazione dell'Italia, nella consapevolezza che soltanto uniti potremo sconfiggere l'inutile violenza di quanti attaccano i nostri comuni valori di libertà, tolleranza e pluralismo".

19:14A Venezia selezione per vigili-atleti, anche salto in alto

(ANSA) - VENEZIA, 7 APR - Una corsa di 1.000 metri da compiere nel tempo massimo di 4'05", salto in alto di una altezza di 105 centimetri da superare in un massimo di tre tentativi, e 5 sollevamenti alla sbarra continuativi da effettuare al massimo in due minuti. Solo alcune delle prove di idoneità fisica previste nella preselezione al bando per l'assunzione di 70 nuovi vigili urbani a Venezia. Il bando, che fissa i titoli e gli esami richiesti per selezionare i 70 contratti di formazione e lavoro della durata di un anno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La preselezione è prevista nel caso (assai probabile) si presentino più di 350 candidati. I candidati dovranno non aver superato i 30 anni d'età. Tra le specifiche richieste, anche il possesso di due patenti: la B e una a scelta tra la A (moto) e la patente nautica. I test fisici fissano limiti leggermente più bassi per le candidate donna: 5'05" massimi per la corsa sui 1.000 metri, salto in alto di una altezza di 90 centimetri.

19:13Appalti: Cara Mineo,in 15 rinviati a giudizio da Gup Catania

(ANSA) - CATANIA, 7 APR - Il Gip di Catania, Santino Mirabella, accogliendo la richiesta della Procura, ha rinviato a giudizio 15 persone per turbativa d'asta nell'ambito dell' inchiesta sulla concessione dell'appalto dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo. Stralciata la posizione di Luca Odevaine, presidente della commissione aggiudicatrice, il cui patteggiamento a 10 mesi mesi di reclusione è stato ritenuto non congruo. Da questa tranche dell'inchiesta è uscito il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe Castiglione, indagato in qualità di allora soggetto attuatore del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande d'Europa, che ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Tra i 15 imputati ci sono il sindaco di Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l'ex direttore del consorzio 'Calatino terra d'accoglienza', Giovanni Ferrera; gli ex vertici delle Ati interessate. La prima udienza del processo si terrà il 12 ottobre davanti la terza sezione penale del Tribunale. (ANSA).

19:04F1: Hamilton tra sacro e profano ‘voglio essere come Ali’

(ANSA) - ROMA, 7 APR - ''Riuscire a guidare come faccio io, in mezzo a venti piloti affamati, è un dono. È un regalo di Dio che non ho voluto sprecare: per me stesso, per la mia famiglia, in onore del destino''. In una intervista su GQ di aprile Lewis Hamilton si racconta tra sacro e profano, tra la sua voglia di andare controcorrente, la sua profonda fede religiosa e il suo sogno di diventare come . ''Sono cattolico, sono un uomo di fede e prego più volte al giorno - assicura il tre volte campione del mondo della Formula 1 - quando mi sveglio, quando vado a letto e prima di ogni pasto. Ho una relazione stretta con Dio, lo ringrazio, chiedo aiuto per gli amici in difficoltà. E domando appoggio per me stesso quando lo stress diventa troppo forte''. Per quanto tempo correrà ancora? ''Per tutto il tempo necessario a diventare il migliore di sempre, a essere The Greatest, come Muhammad Ali - conclude Hamilton - Se saranno cinque anni, saranno cinque anni in cui migliorerò senza sosta''.