Ultima ora

23:27Uccisa 19enne a Pietra Ligure

(ANSA) - PIETRA LIGURE (SAVONA), 7 APR - Il corpo senza vita di una ragazza è stato trovato questa sera, intorno alle 22, a Pietra Ligure. La ragazza, 19 anni, è stata accoltellata. I carabinieri hanno fermato il fidanzato, 21 anni. Secondo quanto appreso, il ragazzo si sarebbe costituito.

23:15Calcio: doppietta Balotelli, Nizza sbanca campo Lille

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Una doppietta di Balotelli per continuare ad abitare nei piani alti della Ligue1. Grazie ai gol dell'ex attaccante di Inter e Milan, il Nizza fuori casa batte il Lille 2-1 in rimonta portandosi, in attesa degli altri match della 32/a giornata, a quota 70 punti scavalcando il Psg e ad una sola lunghezza dalla capolista Monaco.

23:15Trump-Xi, piano 100 giorni per negoziati commerciali

(ANSA) - NEW YORK, 7 APR - Un piano in 100 giorni per fare progressi nelle trattative sugli scambi commerciali. E' quanto hanno stabilito Stati Uniti e Cina, secondo quanto riferito dal segretario al Commercio Wilbur Ross. Il piano arriva dopo le tensioni degli ultimi mesi fra le due superpotenze economiche ed e' stato discusso da Donald Trump e dal presidente cinese Xi Jinping. Secondo Ross, la Cina ha mostrato interesse a ridurre gli squilibri commerciali fra i due paesi alla luce dell'impatto che stanno avendo sulla massa monetaria e l'inflazione.

23:13Stoccolma: polizia, autista camion è ancora ricercato

(ANSA) - ROMA, 7 APR - E' ancora ricercato il killer di Stoccolma: l'uomo arrestato dalla polizia svedese a nord di Stoccolma sarebbe in qualche modo coinvolto nell'attacco ma non è l'autista del camion piombato sulla folla. Lo precisa la polizia svedese dopo che alcuni media locali in precedenza avevano riferito che la persona fermata aveva confessato di essere il terrorista alla guida del mezzo.

21:44Francia: Mélenchon raggiunge Fillon nei sondaggi

(ANSA) - PARIGI, 07 APR - Spettacolare rimonta nei sondaggi di Jean-Luc Mélenchon, il candidato della sinistra alternativa (La France Insoumise) alle elezioni presidenziali francesi. Secondo un studio realizzato BVA/Salesforce Mélenchon è ormai gomito a gomito con Francois Fillon, il candidato della destra travolto dal PenelopeGate. Entrambi raccolgono il 19% delle intenzioni di voto nel primo turno del 23 aprile. Per Mélenchon si tratta di un salto in avanti di quattro punti, in seguito al confronto degli undici candidati in tv. Perfetta eguaglianza anche tra i due favoriti Marine Le Pen (Front National) e Emmanuel Macron (En Marche), entrambi al 23%. Per il candidato socialista, Benoit Hamon, è profondo rosso, con appena l'8,5% dei favori.

21:41Siria: Ondus, nuovi raid Damasco da base colpita dagli Usa

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Due aerei militari sarebbero decollati dalla base siriana colpita la notte scorsa dagli Stati Uniti, per "colpire obiettivi vicino a Palmira". Lo afferma l'Osservatorio siriano dei diritti umani. I velivoli "sono decollati dalla base di al Chaayrate, che è tornata parzialmente in servizio", specifica l'ong basata a Londra, come riporta il sito libanese L'Orient Le Jour.

21:40Stoccolma: polizia, un arresto

(ANSA) - ROMA, 7 APR - La polizia svedese ha confermato l'arresto di una persona in relazione all'attacco compiuto oggi a Stoccolma con un camion lanciato sulla folla. In precedenza, fonti della polizia citate dai media locali avevano detto che l'uomo arrestato aveva rivendicato l'attacco. Il quotidiano Aftonbladet, in particolare, riferisce che l'uomo, leggermente ferito, avrebbe confessato ai poliziotti di essere l'attentatore che nel pomeriggio ha lanciato il camion contro la folla nel centro di Stoccolma. Quanto al bilancio delle vittime, sono quattro i morti.