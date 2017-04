Ultima ora

00:08Moto: Argentina, Rossi ‘una prima giornata molto difficile’

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "È stata una prima giornata molto difficile. Perché sono molto lontano dai primi e non sto andando forte. Pensavo di avere un feeling buono come in gara in Qatar e invece sono più ritornato alle prove''. Valentino spiega così la sua giornata da dimenticare nelle libere in vista del Gp d'Argentina dove si è dovuto accontentare nella seconda sessione di un magro sedicesimo tempo. ''Non riesco a guidare bene ammette il pilota della Yamaha - sono un po' in difficoltà e non sono abbastanza veloce. È difficile perché ci sono tanti piloti non 'big' che vanno forte e poi siamo in sedici in nove decimi. Speriamo di avere il tempo bello domani mattina per cercare di entrare in Q2 subito. Ma sarà difficile, siamo tutti lì".

23:53Basket: EA7 perde con Kazan, chiude ultima l’Eurolega

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 7 APR - L'EA7 Milano chiude l'Eurolega con un mesto ultimo posto in classifica. Decisiva la sconfitta casalinga patita nel trentesimo turno contro l'Unics Kazan (68-91), un vero e proprio spareggio per salvare l'onore. Sconcertante il terzo periodo giocato dall'Olimpia, iniziato sul 39-36 prima di incassare un parziale di 29-10 che ha chiuso la partita. Per Milano si salva il solito Pascolo (18 punti) mentre l'altra buona notizia per coach Repesa arriva dal recupero di Simon dopo un mese e mezzo (8 punti in avvio); i russi evitano così l'ultimo posto in classifica e possono festeggiare il titolo di capocannoniere di Langford (13 punti), ex di turno e accolto dal Forum con una sentita standing ovation.

23:27Uccisa 19enne a Pietra Ligure

(ANSA) - PIETRA LIGURE (SAVONA), 7 APR - Il corpo senza vita di una ragazza è stato trovato questa sera, intorno alle 22, a Pietra Ligure. La ragazza, 19 anni, è stata accoltellata. I carabinieri hanno fermato il fidanzato, 21 anni. Secondo quanto appreso, il ragazzo si sarebbe costituito.

23:15Calcio: doppietta Balotelli, Nizza sbanca campo Lille

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Una doppietta di Balotelli per continuare ad abitare nei piani alti della Ligue1. Grazie ai gol dell'ex attaccante di Inter e Milan, il Nizza fuori casa batte il Lille 2-1 in rimonta portandosi, in attesa degli altri match della 32/a giornata, a quota 70 punti scavalcando il Psg e ad una sola lunghezza dalla capolista Monaco.

23:15Trump-Xi, piano 100 giorni per negoziati commerciali

(ANSA) - NEW YORK, 7 APR - Un piano in 100 giorni per fare progressi nelle trattative sugli scambi commerciali. E' quanto hanno stabilito Stati Uniti e Cina, secondo quanto riferito dal segretario al Commercio Wilbur Ross. Il piano arriva dopo le tensioni degli ultimi mesi fra le due superpotenze economiche ed e' stato discusso da Donald Trump e dal presidente cinese Xi Jinping. Secondo Ross, la Cina ha mostrato interesse a ridurre gli squilibri commerciali fra i due paesi alla luce dell'impatto che stanno avendo sulla massa monetaria e l'inflazione.

23:13Stoccolma: polizia, autista camion è ancora ricercato

(ANSA) - ROMA, 7 APR - E' ancora ricercato il killer di Stoccolma: l'uomo arrestato dalla polizia svedese a nord di Stoccolma sarebbe in qualche modo coinvolto nell'attacco ma non è l'autista del camion piombato sulla folla. Lo precisa la polizia svedese dopo che alcuni media locali in precedenza avevano riferito che la persona fermata aveva confessato di essere il terrorista alla guida del mezzo.

21:44Francia: Mélenchon raggiunge Fillon nei sondaggi

(ANSA) - PARIGI, 07 APR - Spettacolare rimonta nei sondaggi di Jean-Luc Mélenchon, il candidato della sinistra alternativa (La France Insoumise) alle elezioni presidenziali francesi. Secondo un studio realizzato BVA/Salesforce Mélenchon è ormai gomito a gomito con Francois Fillon, il candidato della destra travolto dal PenelopeGate. Entrambi raccolgono il 19% delle intenzioni di voto nel primo turno del 23 aprile. Per Mélenchon si tratta di un salto in avanti di quattro punti, in seguito al confronto degli undici candidati in tv. Perfetta eguaglianza anche tra i due favoriti Marine Le Pen (Front National) e Emmanuel Macron (En Marche), entrambi al 23%. Per il candidato socialista, Benoit Hamon, è profondo rosso, con appena l'8,5% dei favori.