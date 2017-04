Ultima ora

13:59Calcio: Delneri “una sola cosa certa, Karnezis giocherà”

(ANSA) - UDINE, 8 APR - ''L'unica cosa certa è che giocherà Karnezis''. Con il recupero degli infortunati, Felipe, Thereau e Karnezis, appunto, il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri si ritrova a fare i conti con un problema di abbondanza che lo costringerà a fare delle scelte di formazione per la gara di domenica contro il Genoa. Una la svela nella consueta conferenza stampa della vigilia, garantendo che il portiere greco ''ha recuperato appieno al suo malanno al dito, rientrerà al suo posto''. ''Gli altri stanno bene'', ma Delneri si prende ancora la notte per decidere, frenato da un unico dubbio, la tenuta sui 90 minuti. ''Thereau? Lo decido io se gioca'', conclude etichettando come una ''boutade'' la dichiarazione fatta in settimana dal francese che aveva annunciato la sua presenza in campo domenica. ''Abbiamo 22 giocatori e tutti vogliono giocare. Ma lo decide l'allenatore chi va in campo''.

13:45Mutua assistenza per spaccio, arresti polizia

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - Erano legati da una sorta di "mutua assistenza" un gruppo di nigeriani e un altro di ecuadoriani e peruviani impegnati, secondo la polizia, a far arrivare eroina (dai Paesi asiatici) e cocaina (dal sudamerica) a Perugia dall'estero anche mediante l'invio di pacchi postali: a loro carico la squadra mobile ha eseguito otto delle 11 misure cautelari disposte dal gip (sette di custodia in carcere e quattro di obbligo di dimora). Atri tre sono ricercati, anche all'estero. L'operazione, denominata Cricket, è stata condotta con il coordinamento della seconda divisione del Servizio centrale operativo della polizia. Il nigeriano considerato il "boss" del suo gruppo, nel corso del blitz nell'abitazione, ha tentato di disfarsi di circa otto chili e mezzo di marijuana, subito recuperati e sequestrati. Dall'indagine è emerso che i due gruppi avrebbero anche utilizzato corrieri per trasportare la droga in ovuli.

13:34Terremoto: da oggi a Castelluccio si semina la lenticchia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 8 APR - A Castelluccio di Norcia è cominciata stamani la semina della lenticchia, che garantirà, insieme al resto della flora del Pian grande, lo spettacolo della fioritura, che a fine giugno richiama da sempre migliaia di visitatori. "Da questa mattina si entra nel vivo - spiega Gianni Coccia, il portavoce degli agricoltori di Castelluccio - intanto si continua ad arare i terreni, visto che in questi ultimi giorni i lavori sono andati a rilento per via delle condizioni climatiche non ottimali". La semina proseguirà per un paio di mesi, mentre nel borgo, distrutto dal sisma, per la prossima settimana è prevista la riapertura di almeno una delle due strutture ricettive ancora agibili: "questo - spiega Coccia - ci permetterà di pernottare qui e di prolungare il nostro lavoro anche dopo le 19, orario fissato al momento per scendere a Norcia". Da lunedì scorso, quando i trattori sono stati fatti salire a Castelluccio, ogni giorno oltre 20 agricoltori arrivano al borgo alle 7 di mattina per poi scendere a valle poco prima dell'ora di cena, transitando sulla provinciale 477. Passaggio, questo, che viene accompagnato dal personale della Protezione civile.

13:28Siria: mons.Becciu, speriamo non si metta a rischio pace

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Speriamo che non sia un vortice che coinvolga e metta a rischio la pace". Lo ha detto il Sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana, mons. Angelo Becciu, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando il lancio di 59 missili degli Usa contro la Siria. "Siamo esterrefatti" dagli accadimenti in Siria, ha sottolineato mons. Becciu, "sia per l'attacco chimico contro la popolazione inerme e sia per le conseguenze che possono derivare dai contraccolpi successivi". Mercoledì scorso, in udienza generale, il Papa aveva definito l'attacco contro i civili nel quale si suppone siano state usate armi chimiche, una "inaccettabile strage", esprimendo inoltre "ferma deplorazione".

13:24L.elettorale: Renzi, perché non si fa? Perché mancano numeri

(ANSA) - BARI, 8 APR - "Perché non fate la legge elettorale? Perché non abbiamo i numeri". Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi, oggi a Bari. "In questi anni - ha aggiunto - abbiamo avuto un governo di coalizione, e abbiamo fatto dei miracoli a portare avanti dei risultati come quelli ottenuti". "Ma il sistema istituzionale - ha proseguito - vuole la palude, vuole tutti fermi, perché in Italia sono più abituati a contare i veti e non i voti".

13:19Rubavano giochi a bambini in ospedale, sorpresi 2 portieri

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Due addetti alla portineria dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino sono stati sorpresi dalle videocamere a rubare oggetti, tra cui giochi elettronici e peluche da una sala per lo svago dei bambini ricoverati, e a fumare marijuana in servizio. Nelle immagini si vedono i due operatori di portineria fare uso di stupefacenti durante il turno di servizio, e uno dei due con grosse buste della spesa, intento a portare via giochi elettronici per bambini e peluche sottratti ad una biblioteca allestita all'interno dell'Ospedale, oltre a televisori, acqua minerale e altri oggetti di pertinenza del nosocomio. Le perquisizioni eseguite presso le abitazioni dei due dipendenti ospedalieri hanno consentito il recupero della refurtiva e di altro materiale, tra cui coperte, lenzuola e altri giocattoli, anch'esso sottratto all'ospedale. In relazione ai furti - fanno sapere i carabinieri - sono state peraltro acquisite le prime ammissioni di responsabilità degli indagati.

13:11Calcio: Spalletti “delicata a Bologna,serve Roma fortissima”

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Domani per noi sarà una partita delicata ed insidiosa, per questo serve una Roma forte, fortissima". Così il tecnico Luciano Spalletti in vista della trasferta di Bologna che arriva dopo l'eliminazione dei giallorossi in Coppa Italia. "C'è dispiacere - ammette il toscano in conferenza stampa - e anche l'insidia che poi possa diventare una partita che può disturbare, difficile da superare. Con la squadra ci siamo detti che bisogna essere ancora più professionali nel modo di lavorare, col sorriso ma anche col ghigno che va ancora più di moda".