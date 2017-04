Ultima ora

17:55Calcio: serie B, Frosinone torna in testa

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Classifica di serie B dopo la 35/a giornata (Brescia-Spal domani alle 17.30; Novara-Verona lunedì alle 20.30): Frosinone 62; Spal 61; Verona 58; Benevento (-1) e Cittadella 54; Perugia 52; Spezia 51; V. Entella e Bari 50; Carpi 48; Novara e Salernitana 46; Avellino 44; Pro Vercelli 42; Cesena e Ascoli 39; Trapani 38; Vicenza 37; Brescia e Ternana 35; Pisa (-4) 32; Latina (-2) 31. Pisa quattro punti di penalizzazione per inadempienze Covisoc. Latina due punti di penalizzazione per violazioni Covisoc. Benevento un punto di penalizzazione per violazioni Covisoc. Brescia, Spal, Novara e Verona una partita in meno.

17:51Mosca, attacco Usa legato a lotta interna

(ANSA) - MOSCA, 8 APR - L'attacco di ieri in Siria "non ha nulla a che fare con la politica Usa nel Medio Oriente" ma anzi è da collegarsi alla "rivalità tra le élite militari e politiche a Washington". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova a Rossiya 1. Secondo Zakharova, i circolo militari e quelli politici sono adesso impegnati in una "lotta per la vita".

17:46Cannabis consigliera M5S Torino pianta semi,’cambiare legge’

(ANSA) - TORINO, 8 APR - La foto la ritrae sorridente, sotto gli occhiali da sole, mentre pianta alcuni semi di cannabis in un parco pubblico di Torino. "Seminiamo dissenso, raccogliamo libertà" recita il cartello davanti al quale è immortalata sul suo profilo Facebook la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Maura Poli. L'occasione è l'annuale 'festa della semina' organizzata dal centro sociale torinese Gabrio in vista della Cannabis Parade del 29 aprile. "Grazie ai ragazzi del Gabrio - scrive sul social la M5S - ho avuto l'opportunità di mettere a dimora una piantina di canapa. Una provocazione che ridicolizza il proibizionismo che ancora regola il nostro Paese e che ingrassa le mafie. Se una persona fuma erba è illegale, se cento persone fumano erba la legge è da cambiare".(ANSA).

17:45Pirati strada: bimba di 4 anni investita, denunciato 65enne

(ANSA) - MILANO, 8 APR - La Polizia locale ha denunciato un imprenditore italiano di 65 anni accusato di aver investito con uno scooter ieri pomeriggio in via Imbonati a Milano una bambina di 4 anni e di non essersi fermato a prestarle soccorso. La bambina, che era in compagnia della nonna, non ha riportato gravi conseguenze. Il 65enne è stato rintracciato già ieri sera dalla squadra interventi speciali della Polizia locale grazie alle indagini, alle immagini delle telecamere e alla collaborazione dei testimoni. L'imprenditore viaggiava senza assicurazione e senza patente perché gli era stata revocata: gli è stata sequestrato l'auto e gli sono state rilevate 7 diverse infrazioni del codice della strada. (ANSA).

17:44Blackout Gardaland:famiglia soccorsa a oltre 20m. d’altezza

(ANSA) - VERONA, 8 APR - E' stata una famiglia israeliana, genitori e due figli, a patire le conseguenze peggiori del blackout a Gardaland, soccorsa a oltre 20 metri d'altezza sull'attrazione 'Sequoia Adventure'. I quattro, che non hanno riportato alcuna conseguenza, sono stati raggiunti da una squadra di pronto intervento, con una scala d'emergenza, e riportati a terra. Nonostante la brutta avventura hanno voluto restare nel parco divertimenti veronese, la cui visita avevano prenotato da tempo. Dei quattro, solo la ragazzina, una 15enne, è riuscita a scherzare sul pauroso fuori-programma. I due adulti apparivano piuttosto provati.

17:42Blackout Gardaland: Ad, causa sbalzo energia Enel

(ANSA) - VERONA, 8 APR - E' un rimpallo di responsabilità quello che, al momento, si sta verificando sull'analisi delle cause del blackout elettrico che ha fermato le giostre di Gardaland, tra cui la vertiginosa 'Sequoia Adventura', sui cui c'era una famiglia di 4 persone. "Oggi un anomalo straordinario sbalzo di energia da parte di Enel ha causato guasti a uno dei trasformatori del Parco. Ciò ha comportato un immediato blackout dovuto alla mancanza di energia elettrica" ha riferito l'Ad di Gardaland, Aldo Maria Vigevani. Subito dopo la risposta di Enel, attraverso E-distribuzione, la società per la gestione della rete elettrica: "E-distribuzione smentisce di aver avuto alcun disservizio sulle proprie linee che alimentano il Parco Divertimenti di Gardaland. La circostanza è già stata verificata direttamente con gli Uffici Tecnici del Parco Divertimenti stesso".

17:39Calcio: serie B, Frosinone fermato ad Ascoli

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Risultati della 35/a giornata del campionato di serie B (Brescia-Spal domani ore 17.30; Novara-Verona, lunedì ore 20.30): Ascoli-Frosinone 1-1; Avellino-Carpi 1-0; Cittadella-Benevento 1-0; Latina-Vicenza 0-1; Pisa-Cesena 0-1; Pro Vercelli-Entella 1-0; Spezia-Bari 1-0; Ternana-Salernitana 1-0; Trapani-Perugia 3-0.