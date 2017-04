Ultima ora

21:49Calcio: Francia, Falcao-gol e Monaco rafforza leadership

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Il Monaco prosegue la marcia in vetta alla classifica della Ligue 1. La squadra monegasca, in una partita valida per la 32/a giornata, ha battuto in trasferta l'Angers per 1-0. Ha deciso il confronto la rete siglata da Radamel Falcao, dopo 61' di gioco, su assist di Dirar. Con questo successo, il Monaco è salito a quota 74 punti, ossia a +4 sul Nizza, ieri vittorioso, e a +6 sul PSG, che scenderà in campo domani sera (alle 21) nel Parco dei Principi contro il Guincamp. (ANSA).

21:40Calcio: Germania, Bayern M. a valanga e poker al B.Dortmund

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Poker del Bayern Monaco, nella 28/a giornata della Bundesliga. La squadra di Ancelotti ha battuto per 4-1 il Borussia Dortmund con i gol di Ribery al 4', Lewandowski al 10' pt e al 23' st, Robben al 4' st. Per gli ospiti inutile la rete di Guerreiro che, al 20' pt, aveva accorciato le distanze. I bavaresi guidano sempre la classifica con 68 punti e con 10 punti di vantaggio sul Lipsia, che ha battuto per 1-0 in casa il Bayer Leverkusen, grazie a una rete del danese Yussuf Poulsen al 94'. (ANSA).

21:35Calcio: Premier, Chelsea non si ferma, Tottenham resta a -7

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Il Chelsea non si ferma e nella 32/a giornata di Premier vince in trasferta anche contro il Bournemouth per 3-1. 'Blues' in vantaggio grazie a un autogol di Smith al 17'; a raddoppiare ci pensa Hazard dopo altri 3' di gioco e partita in cassaforte. I padroni di casa, però, la riaprono al 42' con King (assist di Afobe). Nella ripresa Marcos Alonso chiude i conti al 23'. E' tornato alla vittoria il Manchester City, che si è imposto per 3-1 sull'Hull City, cui non è bastato il secondo gol di Ranocchia in Premier, realizzato al 40' della ripresa. Un autogol di Elmohamady al 31' pt, i gol di Aguero al 48' st e Delph al 19' st hanno fatto pendere l'ago della bilancia a favore dei Citizens. Vittorioso anche il Liverpool, ma in trasferta, per 2-1 sullo Stoke City (Coutinuo e Firmino per i 'Reds'). In classifica Chelsea a punti 75, Tottenham (4-0 al Watford) a 68, Liverpool 63 e City a 61. (ANSA).

21:30Birmania:collisione traghetto-nave da carico, 20 morti

(ANSA) - YANGON, 8 APR - Almeno 20 persone sono morte e oltre 12 risultano disperse in seguito alla collisione tra un traghetto che trasportava circa 66 persone e una nave da carico nella zona del delta del fiume Ayeyarwaddy, nel sud della Birmania: lo ha reso noto la polizia locale. Trenta persone sono state tratte in salvo dopo che il traghetto si è capovolto sul fiume Ngawun. La maggior parte dei passeggeri del ferry, che proveniva da Pathein e si dirigeva verso il villaggio di Yakhinekone, stava tornando da un matrimonio.

21:13Marotta: “Presupposti per continuare con Allegri”

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Il rinnovo del contratto di Allegri? In questo momento non ci sono ingredienti per consideralo un argomento da definire. Ha un contratto fino al 2018 con noi, ma l'aspetto che conta è che ha iniziato un ciclo che non è ancora finito. Da parte nostra e sua ci sono tutti i presupposti per continuare insieme". Lo ha detto Beppe Marotta, dg della Juventus.

21:08Spagna: 40 anni fa legalizzato il Pce

(ANSA) - MADRID, 8 APR - La stampa spagnola celebra il 40mo anniversario di una storica decisione presa nell'ambito della transizione fra dittatura e democrazia il 9 aprile del 1977 dall'allora premier centrista Adolfo Suarez: la legalizzazione del Partito Comunista Spagnolo. Una decisione coraggiosa, rileva l'analista di La Vanguardia, Enric Juliana, presa in aperta sfida ai comandi militari nominati da Franco, a due anni dalla morte del dittatore nel 1975 e in una fase di fragile e prudente transizione verso la democrazia. Il Pce e il suo segretario Santiago Carrillo erano considerati dal franchismo il principale nemico interno. Dopo la morte del 'caudillo', Carrillo era rientrato in Spagna ma il partito rimaneva 'clandestino'. Dopo la legalizzazione del Pce il suo segretario divenne uno degli padri della costituzione del 1978 e uno dei garanti, accanto al centrista Suarez e a leader socialisti e popolari, dei compromessi che permisero senza spargimento di sangue di traghettare il paese dalla dittatura alla democrazia.

20:57Torna a Rimini madre ragazza russa trovata morta in trolley

(ANSA) - RIMINI, 8 APR - È rientrata in Italia dalla Russia, con un volo atterrato a Bologna, la madre della ragazza russa trovata morta in un trolley blu il 25 marzo nelle acque del porto canale di Rimini. La donna, 48 anni, è indagata per dispersione di cadavere e morte conseguente a maltrattamenti. Arrivata alle 18.30 all'aeroporto Marconi di Bologna, è stata prelevata dalla squadra mobile della questura romagnola e portata in Procura a Rimini per essere interrogata dal pm che coordina le indagini, Davide Ercolani. La donna, che ha già assunto un avvocato di fiducia, deve chiarire molti lati oscuri della vicenda, che ha portato la figlia ventisettenne a morire per anoressia. Soprattutto deve spiegare il motivo dell'abbandono della ragazza, per almeno due mesi lasciata chiusa in una camera senza reazioni, e del suo cadavere nascosto in una valigia poi gettata nel porto canale di Rimini.