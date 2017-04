Ultima ora

01:46Trovato ordigno a Oslo, fermato un sospettato

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Un ordigno è stato trovato in pieno centro ad Oslo dalla polizia che ha fermato un sospetto. Lo riportano i media internazionali. Secondo la polizia l'ordigno avrebbe un "potenziale esplosivo limitato". Tutta la zona del centro è stata transennata e sono intervenuti gli artificieri. Tutti i ristoranti e i negozi della zona sono stati chiusi. E sono intervenute in modo massiccio le forze dell'ordine. Sui social si susseguono le immagini del centro blindato e gli inviti ai cittadini a rimanere chiusi in casa. Gli artificieri, secondo i media, sono al lavoro su un pacco di 30 centimetri per 30 che conterrebbe l'ordigno. Il ritrovamento avviene all'indomani dell'attacco di Stoccolma.

01:12Calcio: Luis Enrique, Champions è una competizione diversa

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Non ho idea di cosa accadrà in futuro: la Liga e la Champions sono due diverse competizioni, posso solo dire che stasera, contro il Malaga, la squadra ha lottato fino alla fine e avrebbe di certo meritato la vittoria. Il risultato della Rosaleda è stato assolutamente ingiusto per noi". Così Luis Enrique ha commentato, in conferenza stampa, la sconfitta del Barcellona a Malaga, a pochi giorni dalla prima sfida contro la Juventus, per i quarti di Champions. (ANSA).

01:12Calcio: Maran “buon atteggiamento,in partita fino alla fine”

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Quando si perde non si è mai contenti, abbiamo disputato una partita di contenimento, cercando poi di ripartire. La Juve ha sbloccato subito con una grande giocata, poi è difficile recuperare, ma siamo rimasti in partita; ho rivisto l'atteggiamento giusto che non avevamo avuto nelle sfide precedenti". Lo ha detto Rolando Maran, commentando la sconfitta del Chievo contro la Juventus. "Squadra con poche motivazioni perché già salva? Mi infastidisco quando sento parlare di mancanza di motivazioni: dobbiamo spingere fino in fondo per migliorare la classifica - ha aggiunto l'allenatore del Chievo - anche se abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo. Io pronto per la panchina di una grande? Uno gioca sempre per vincere il più possibile, ma non vuol dire che voglio cambiare squadra, era solo un discorso da allenatore". "Faccio il mio lavoro, dando il massimo in ogni situazione. Non voglio fare nessuna richiesta alla società, ho solo risposto a una domanda in conferenza", ha concluso.

01:12Calcio: Higuain, difficile vincere ora pensiamo a Barcellona

01:11Calcio: Allegri, abbiamo grandi opportunità di passare turno

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Per il Barcellona ci dobbiamo sentire pronti, è un quarto di finale. Dobbiamo avere grande rispetto del Barcellona, ma dobbiamo essere consapevoli di avere grandi opportunità di passare il turno: dovremo essere molto bravi nelle due fasi, quella offensiva e quella difensiva". Così Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sul Chievo e in vista dell'andata dei quarti di Champions contro i catalani. "Il Barcellona sconfitto in campionato? Non si deve considerare questa cosa - aggiunge -. Il Barcellona è abituato a giocare questo tipo di partite, noi veniamo da due match difficili contro il Napoli e contro il Chievo eravamo un pochino stanchi: questa era una delle partite più difficile di tutta la stagione". "Siamo in una buona condizione, Higuain è tornato una settimana prima dalla sosta delle nazionali e ora sta molto bene, ha sottolineato.

01:11Calcio: Higuain, difficile vincere ora pensiamo a Barcellona

01:11Calcio: Maran “buon atteggiamento,in partita fino alla fine”

