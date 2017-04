Ultima ora

09:34Pirati strada:in bici travolta e uccisa da auto nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 9 APR - Una donna è stata travolta e uccisa da un'auto pirata ieri sera a Codemondo, una frazione di Reggio Emilia, sulla strada provinciale. Viaggiava in bicicletta e l'urto l'ha sbalzata per diversi metri, scaraventandola nel fossato laterale. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Gli agenti della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi, hanno subito avviato le indagini per risalire al veicolo, che viaggiava a velocità sostenuta, anche sulla base di rottami rimasti sulla sede stradale. E' stata aperta un'inchiesta dal pm di turno Isabella Chiesi. (ANSA).

09:33Distrutto a Benevento gazebo Forza Nuova, forse anarchici

(ANSA) - BENEVENTO, 9 APR - Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per fare chiarezza sui momenti di tensione verificatisi a Benevento dove è stato distrutto un gazebo di Forza Nuova, allestito nella centrale piazza Risorgimento per la raccolta firme contro l'aborto e le adozioni gay. Secondo alcuni testimoni, a compiere il raid sarebbero state una decina di persone che avrebbero assalito il gazebo. In base a quanto riferito dagli esponenti di Forza Nuova si tratterebbe di esponenti di gruppi anarchici. Nel contatto tra le parti non sono mancati spintoni e, secondo alcuni, anche dei ceffoni. Sul posto si sono recati carabinieri e gli agenti della Polizia che stanno indagando sull'accaduto, ricostruire l'esatta dinamica del fatto e individuare i responsabili del raid.(ANSA).

09:19Golf: Masters, Garcia e Rose al comando

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Lo spagnolo Sergio Garcia (210 - 71, 69, 70, -6) e l'inglese Justin Rose (71, 72, 67) sono al comando prima del giro finale dell'81/o Masters Tournament, primo major stagionale, sul percorso dell'Augusta National (par 72), ad Augusta in Georgia (Usa). Francesco Molinari è salito dal 45/o al 32/o posto con 221 colpi (78, 72, 71, +5). Saranno in corsa per il titolo anche Rickie Fowler, terzo con 211 (-5), Jordan Spieth, Charley Hoffman e Ryan Moore, quarti con 212 (-4), l'australiano Adam Scott, settimo con 213 (-3), e il sudafricano Charl Schwartzel, ottavo con 214 (-2). Rose, campione olimpico, ha raggiunto Garcia con una grande progressione finale, mettendo a segno cinque birdie sulle ultime sette buche. Molinari ha cominciato con un bogey alla buca 2, poi ha segnato par fino alla 12/a. Ha cambiato passo con tre birdie nelle successive quattro e ha chiuso con un bogey per il 71 (-1). E' al sesto Masters dove quale miglior piazzamento ha ottenuto il 19/o posto nel 2012.

08:57Navi americane si spostano verso penisola coreana

(ANSA) - NEW YORK, 9 APR - Navi americane si sposteranno verso la penisola coreana. Lo riporta la Cnn citando un esponente dell'amministrazione Usa, secondo il quale l'aumento della presenza nell'area è "necessario" dato l'atteggiamento della Corea del Nord. Il gruppo di navi, chiamate Carl Vinson Strike Group, includono anche una portaerei e si sposterà da Singapore verso la penisola coreana.

08:38Kashmir: dimostrante morto in scontri con polizia a Srinagar

(ANSA) - NEW DELHI, 9 APR - Una persona è morta ed altre cinque sono rimaste ferite in incidenti fra forze dell'ordine e manifestanti avvenuti a Srinagar, capitale dello Stato indiano di Jammu & Kashmir, in occasione di un turno elettorale straordinario per sostituire parlamentari deceduti dell'Assemblea locale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. Poco dopo l'apertura delle operazioni di voto, hanno riferito testimoni oculari, la Polizia di sicurezza della frontiera (Bsf) ha aperto il fuoco per respingere dimostranti che lanciavano pietre contro i seggi vicino a Charar-e-Sharif, uno dei quali è deceduto sul posto, raggiunto da un proiettile. Violenti incidenti sono stati segnalati anche in altri distretti della Valle, fra cui in quello centrale di Budgam, dove pure abitanti hanno preso di mira il seggio locale. Per effetto di queste tensioni, segnala infine la Pti, l'affluenza alle urne in mattinata era "molto bassa" in varie zone del Kashmir.

08:12Afghanistan: nove agenti uccisi da esplosione mina nel nord

(ANSA) - KABUL, 8 APR - Nove agenti della Polizia locale afghana (Alp) sono morti ed altri cinque sono rimasti gravemente feriti ieri pomeriggio per l'esplosione di una mina nella provincia settentrionale di Balkh. Lo riferisce oggi Tolo tv di Kabul. L'incidente, ha precisato l'emittente, è avvenuto vicino a Alborz Mountain, nel distretto di Chamtal, quando gli agenti sono entrati in una roccaforte da poco sottratta ai talebani. Fonti ospedaliere hanno indicato che la vita di due dei cinque agenti è in pericolo per la gravità delle ferite riportate. La Alp è una forza di polizia locale organizzata su base etnica e finanziata dagli Usa, differente dalla Polizia nazionale afghana (Anp).

08:10Afghnaistan: morto soldato Usa in operazione contro Isis

(ANSA) - KABUL, 9 APR - Un soldato americano operante nell'ambito della missione 'Resolute Support' della Nato è morto ieri sera in Afghanistan per le gravi ferite riportate durante una operazione contro l'Isis nell'est del Paese. In un breve comunicato via Twitter il portavoce delle Forze statunitensi in Afghanistan (USFOR), capitano di Marina Bill Salvin, ha precisato che "il soldato è stato mortalmente ferito durante una operazione nella provincia di Nangarhar". L'intervento delle forze americane, ha infine detto Salvin, "mirava al contrasto di una cellula dell'Isis-Khorasan", nome che il 'Califfo' Abu Bakr al Baghdadi ha dato alla filiale del gruppo che opera fra Afghanistan e Pakistan. Giovedì scorso un portavoce della missione 'Resolute Support' ha sostenuto a Kabul che "il nostro obiettivo per il 2017 e' di eliminare completamente l'Isis dal territorio afghano".