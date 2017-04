Ultima ora

11:52Pd: Boccia, Emiliano azzoppato, rinviare primarie

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Non chiediamo nulla, ma è evidente che già stiamo facendo un congresso con rito abbreviato e c'è un candidato azzoppato, la rottura del tendine è dolorosa e prevede che per 15 giorni si stia immobili. Ci aspettiamo che gli altri candidati abbiano un sussulto di umanità". Lo dice Francesco Boccia, sostenitore della mozione Emiliano, a chi gli chiede di un possibile rinvio delle primarie. "E' evidente: ci sono 2 soli candidati, uno non è potuto venire. Se vogliono fare un congresso a due... E' come andare in campo e non avere di fronte l'avversario, ma collegato da un ospedale", aggiunge Boccia. "Sono assolutamente d'accordo - ha detto l'altro candidato, Andrea Orlando - se un competitor è impossibilitato a fare campagna elettorale, sarebbe sensato" rinviare le primarie. "La ricerca della vittoria a tavolino sarebbe antisportiva e somiglierebbe a quei goal segnati con l'uomo a terra, gesti di mera vigliaccheria", ha affermato Dario Ginefra, sostenitore di Emiliano.

11:40Egitto: bomba in una chiesa copta, 21 morti

(ANSA) - IL CAIRO, 9 APR - Una bomba esplosa nella chiesa copta di Mar Girgis, a nord del Cairo, ha provocato 21 morti e decine di feriti. Lo riferiscono i media locali. La chiesa era affollata perché si stava celebrando la domenica delle Palme. La minoranza copta in Egitto è stata vittima di numerosi attacchi.

11:06Killer ricercato: si cerca il covo nella palude

(ANSA) - BOLOGNA, 9 APR - Via Spina a Molinella, dove ieri sera il fuggitivo ha abbandonato il Fiorino rubato per sottrarsi all'arresto scappando nei campi, è in linea d'aria molto vicino a Consandolo, dove la sera del 29 marzo una guardia giurata era stata rapinata della pistola. Per questo si pensa che la zona palustre a cavallo tra le province di Bologna e Ferrara sia la 'base' di Igor Vaclavic, ricercato per gli omicidi di Budrio e di Portomaggiore, oltre che per la rapina al Securpol. Il latitante potrebbe cioè avere una sorta di covo nella palude, all'interno delle oasi naturalistiche di Marmorta e Campotto, dove potrebbe essere rimasto nascosto in questi giorni e dove forse stava facendo ritorno ieri sera, quando è stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri. Nella notte si è alzato in volo anche uno speciale elicottero con i visori notturni, che dall'alto ha ispezionato la zona tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna dove Vaclavic potrebbe nascondersi. (ANSA).

11:03Reagisce a rapina, fotografo francese ferito a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - E' ricoverato in osservazione all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli un fotografo francese, di 33 anni, accoltellato per aver reagito a un tentativo di rapina. L'uomo, che é in Italia per lavoro da circa due mesi, si trovava nei pressi del Belvedere di via Girolamo Santacroce quando è stato avvicinato da due scooter su ognuno dei quali c'erano due persone. Uno dei componenti del gruppo ha minacciato con un coltello il francese, chiedendogli di consegnare la macchina fotografica. L'uomo ha tentato di reagire ed è stato accoltellato a un fianco. I rapinatori sono scappati con la macchina fotografica. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Fatebenefratelli dove gli è stata refertata una ferita da punta e taglio. Sul fatto indaga la polizia.(ANSA).

10:58F1: Hamilton “sarà campionato equilibrato e divertente”

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Complimenti a Sebastian (Vettel ndr.) ma soprattutto a questo ragazzo qui.... Ha fatto davvero una gran gara". Lewis Hamilton, vincitore del Gp della Cina, si congratula sul podio, abbracciandolo, con il giovane olandese della Red Bull, Max Verstappen, arrivato terzo con una grande rimonta dalla 16/a posizione in griglia. "Sarà un campionato equilibrato, forse il più equilibrato di quelli cui ho partecipato - ha proseguito l'inglese della Mercedes -. Con Vettel negli ultimi giri ci siamo scambiati il giro veloce e sono convinto che il Mondiale sarà molto emozionante, una battaglia molto serrata. Le macchine sono più belle e divertenti da guidare".

10:56Calcio: Allegri “siamo Juve, col Barca sereni e senza paura”

(ANSA) - TORINO, 9 APR - "Sereni, senza paura e con consapevolezza su chi siamo": questo lo stato d'animo della Juventus e del suo tecnico, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria con il Chievo, a tre giorni dall'andata dei quarti di Champions League contro il Barcellona. "Arriviamo da #Juve a una sfida che darà emozioni a tutti i nostri tifosi", aggiunge Allegri su Twitter, mostrando ottimismo per il doppio confronto con i blaugrana. Con il Chievo la Juventus ha conquistato "punti importanti verso l'obiettivo", dice Bonucci sul suo profilo Instagram. "Da ora testa alla Champions" - prosegue il difensore - servirà dare il massimo in campo e fuori!". Tre punti "fondamentali" anche per Marchisio, che sempre attraverso i social incita i compagni a non abbassare la guardia nonostante la vittoria. "La corsa per arrivare all'obiettivo finale diventa sempre meno lunga, ma non bisogna mollare".

10:53F1: Vettel “gara emozionante, bel duello con Ricciardo”

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "E' stata una gara emozionante, mi sono molto divertito. Peccato all'inizio per l'ingresso della safety car proprio quando le gomme erano entrate in temperatura. Sono rimasto bloccato nel 'trenino', ero arrabbiato. Il mio obiettivo era raggiungere Hamilton, quindi ho dovuto fare dei sorpassi, prima su Kimi poi su Ricciardo, con il quale abbiamo avuto un bel duello". Cosi' il ferrarista Sebastian Vettel dal podio del Gp della Cina. "Ho fatto di tutto per passare Daniel - ha proseguito il tedesco - è stato molto divertente. Lui mi ha bloccato all'interno, quindi ho provato all'esterno e li' per fortuna mi ha lasciato spazio, poi ci siamo toccati ma è andato tutto bene. Poi ho cercato di inseguire Lewis, ma ad ogni mio giro veloce lui reagiva".