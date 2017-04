Ultima ora

14:05Killer ricercato:con sé 2 pistole, una rubata ferito

(ANSA) - FERRARA, 9 APR - Ha già ucciso e avrebbe con sé almeno due pistole: la persona che ieri ha sparato e ucciso la guardia volontaria Valerio Verri era armata con una calibro 9x21 e poi è fuggito prendendo con sé un'altra pistola, l'arma dell'agente di polizia provinciale rimasto ferito, Marco Ravaglia. Al momento il fascicolo aperto dalla procura di Ferrara per omicidio e tentato omicidio è ancora in ogni caso contro ignoti. Non ci sono infatti certezze probatorie che il responsabile sia Igor Vaclavic. Ora in Procura, le indagini sono state coordinate fino a tarda notte dal pm di turno Ciro Alberto Savino, si attende che l'agente ferito venga stabilizzato - è in coma farmacologico - e possa riferire cosa è successo e riconoscere, eventualmente, dalle foto segnaletiche l'autore dell'agguato.

13:54Droga: a 80 anni spaccia dal balcone, arrestato

(ANSA) - MILANO, 9 APR - A ottant'anni spacciava dal balcone di casa della sua abitazione di Corsico, nell'hinterland milanese. I carabinieri se ne sono accorti perché erano un po' troppe le persone che si avvicinavano al pensionato e gli porgevano la mano per salutarlo. Quando i militari hanno fatto irruzione in casa sua, in un armadio hanno trovato alcune dosi di cocaina. In un flacone di bolle di sapone, che il pensionato ha detto essere del nipote, altri 15 grammi di cocaina divisa in 30 dosi. Per l'uomo, che appartiene a una famiglia di origini siciliane che ha numerosi componenti noti alla giustizia, ma è incensurato, è stato disposto l'obbligo di firma. Durante l'arresto ha provato a giustificarsi: "Ho 500 euro di pensione, come credete possa farcela?". (ANSA).

13:49Egitto: Israele, paese è sotto attacco terrorismo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 APR - "L'attacco terroristico ad una chiesa copta al Cairo è un memento che anche l'Egitto è sotto attacco dei terroristi". Lo ha detto viceministro degli esteri israeliano Tizpi Hotevely nella prima reazione ai fatti di Tanta. "Il terrorismo non si ferma a Stoccolma, San Pietroburgo, Berlino, Londra e Gerusalemme. Insieme alla tristezza e al dolore dobbiamo unire le forze con pugno di ferro - ha aggiunto - contro l'Asse del Male e il terrore. Israele è un partner in questa lotta contro il terrorismo ovunque colpisca".

13:48Calcio: Lichtsteiner, ‘Juve carica. Ko Barca? Non c’entra’

(ANSA) - TORINO, 9 APR - "Il Barcellona? Siamo molto carichi". La Juventus arriva all'appuntamento con i quarti di Champions League nelle migliori condizioni fisiche e mentali secondo Stephan Lichtsteiner. "Mentalmente siamo in un ottimo stato di forma - spiega il laterale svizzero dopo la vittoria per 2-0 con il Chievo in campionato - abbiamo superato l'ostacolo Napoli, siamo in finale di Coppa Italia, in campionato siamo in testa e ora giochiamo contro il Barcellona". Il Barcellona arriva a Torino dalla sconfitta in Liga contro il Malaga, ma Lichtsteiner non si fida. "Non c'entra niente il loro ko - dice -. Noi? Abbiamo fatto una buona gara contro il Chievo, una vittoria importantissima".

13:46Egitto: tv, esplosione in una chiesa ad Alessandria

(ANSA) - IL CAIRO, 9 APR - Una forte esplosione si è verificata nella chiesa di San Marco ad Alessandria. Lo riferisce la tv di Stato secondo la quale ci sono feriti.

13:44Cadavere nel trolley: la madre, non so perché l’ho fatto

(ANSA) - RIMINI, 9 APR - "Volevo portare via mia figlia con me in Russia, ma poi ho pensato che all'aeroporto avrebbero controllato la valigia e allora l'ho buttata in mare". "Il perché non lo so". Alla polizia e al pm Davide Ercolani, che ieri l'hanno interrogata fino a tarda sera, non ha saputo dare una spiegazione razionale e logica alle sue azioni Gulnara Laktionova, 48 anni, che dopo aver visto la figlia Katerina morire per le conseguenze dell'anoressia l'ha messa in un trolley e l'ha buttata nelle acque del porto canale di Rimini. Rientrata in Italia prima del previsto, dopo averlo concordato con il difensore di fiducia, Mario Scarpa, Gulnara è arrivata al Marconi di Bologna, prelevata dalla squadra Mobile di Rimini e portata in Procura. In un lungo interrogatorio, tra le lacrime, i "non so perché l'ho fatto", la donna, badante con regolare permesso di soggiorno, ha ricostruito l'ultimo mese di vita della ragazza, che il 22 febbraio si era recata in Questura per chiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. (ANSA).

13:43Stoccolma: ad autista camion era stato rifiutato asilo

(ANSA) - STOCCOLMA,9 APR - L'uomo sospettato di essere stato alla guida del camion che falciato la folla a Stoccolma aveva presentato domanda di asilo e questa era stata respinta. Lo rende noto la polizia svedese. Intanto, altre cinque persone sono state fermate in relazione all'attacco compiuto venerdì, mentre altre 500 persone sono state interrogate. Ha aggiunto la polizia.