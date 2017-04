Ultima ora

16:08Calcio: Massara, tante possibilità che Manolas resti a Roma

(ANSA) - BOLOGNA, 9 APR - "Quante possibilità ci sono che Manolas resti a Roma? In questo momento tante, perché vogliamo una squadra competitiva. Poi ci sono i vincoli e le norme del fair play finanziario che ti impongono di fare delle attente valutazioni, ma in questo momento non abbiamo nessuna necessità di vendere Manolas". Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara, intervistato da Premium Sport in occasione della sfida col Bologna, precisa il difensore greco di cui si parla tanto in chiave mercato ha buone chances di rimanere a Trigoria. E cosa dice Massara del rinnovo di De Rossi? "Non c'è nessun problema. Daniele è un membro di questa famiglia - risponde il d.s. -, ci confrontiamo su tutti i temi. Lui è concentrato su queste ultime gare e anche lui vuole la qualificazione in Champions. Poi faremo tutte le valutazioni". Inevitabile la domanda sul futuro di Spalletti. "Con lui c'è un rapporto sereno - spiega Massara -, siamo tutti focalizzati per migliorare le nostre ambizioni, Spalletti ha fatto un lavoro straordinario".

16:05Siria: Salvini,quando Trump spara missili dà mano terroristi

(ANSA) - PADOVA, 9 APR - "Quando Trump inizia a sparare missili, smetto di avere buoni rapporti, perché dà una mano ai terroristi islamici". A dirlo Matteo Salvini intervenendo ai microfoni di Radio Padova in diretta dal Vinitaly di Verona. "L'Italia è una superpotenza nella produzione del vino nonostante i vincoli e le tasse italiane ed europee - ha aggiunto Salvini - il falso made in Italy ci costa 60 miliardi all'anno. Il made in Italy è amato in tutto il mondo: uno può mettere i dazi che vuole, ma berranno vino italiano in Cina, a Mosca e a Washington a prescindere dalla protezione. E' l'Europa che non difende i nostri prodotti".

16:02M5S: Casaleggio, per futuro serve immaginazione no etichette

(ANSA) - IVREA (TO), 9 APR - "Capita che a volte si abbia la presunzione di valutare i cambiamenti e gli eventi futuri guardando al passato e solo attraverso analisi statistiche. Trovare vecchie etichette per classificare il nuovo non permette di capirlo. In questo momento storico il punto di partenza deve essere l'immaginazione. L'obiettivo dell'Associazione Gianroberto Casaleggio è di proseguire il pensiero di mio padre e di mantenere vive le sue idee. Ma potremo farlo solo con il sostegno di tutti voi". Lo scrive, in un post su Facebook, Davide Casaleggio invitando gli iscritti a fare una "donazione" per l'Associazione intitolata al padre che ha organizzato "Sum #01" a Ivrea. "Se avete apprezzato "Sum #01" vi chiedo di fare una donazione o di iscrivervi all'Associazione per aiutarci a fare eventi simili in futuro", scrive Casaleggio jr.

15:59Pd: Emiliano,mi candido perché ci credo a partito e a Italia

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Sono nel Pd e mi sto candidando alla segreteria perché penso che noi abbiamo ancora la forza di cambiare il mondo, ci credo sul serio, non lo dico solo perché sono candidato. Ci credo sul serio e sono ottimista, fortemente ottimista sul destino del paese, sul destino del Pd e, se mi permettete, sul destino di questa comunità nazionale, che è tutt'altro che un Paese in declino. Questo è un Paese che vuole combattere, che ha grande desiderio di reagire e che ha grande orgoglio". Lo ha detto Michele Emiliano concludendo il suo discorso alla Convenzione nazionale, trasmesso in un video. "Il Pd deve essere lo strumento attraverso il quale l'Italia tornerà a essere un grande Paese", ha concluso.

15:56Ue: Renzi, Europa sì, ma passiamo al “ve lo chiede l’Italia”

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Non possiamo continuare con il "Ce lo chiede l'Europa". Passiamo al "Ve lo chiede l'Italia". Europa sì, ma non così". Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento davanti alla platea della Convenzione Pd.

15:49Pugilato: Mondiale superpiuma Wbo,Lomachenko conserva titolo

(ANSA) - OXON HILL (USA), 9 APR - L'ucraino Vasyl Lomachenko, oro olimpico a Pechino e Londra, ha conservato il titolo mondiale dei superpiuma Wbo battendo lo statunitense Jason Sosa per Ko tecnico alla 9/a ripresa nel match disputato ieri notte sul ring dell'MGM National Harbor di Oxon Hill, nel Maryland. Lomachenko ha dominato l'incontro, durante il quale si è fatto beffe del rivale, fingendo durante la quinta ripresa di essere un torero impegnato in una corrida. Nel corso della stessa riunione, l'altro ucraino Oleksandr Usyk, oro olimpico nei 91 kg. a Londra dopo aver battuto Clemente Russo in finale, ha conservato il titolo mondiale dei massimi leggeri Wbo battendo lo sfidante americano Michael Hunter ai punti in 12 riprese, con decisione unanime: 117-110 per tutti e tre i giudici.

15:47Maltrattava alunni, sospeso maestro nel Bergamasco

(ANSA) - BERGAMO, 09 APR - Un provvedimento di sospensione dal pubblico ufficio di insegnante è stato emesso dal tribunale di Bergamo ed eseguito dai carabinieri di Treviglio nei confronti di un maestro di 60 anni, accusato di maltrattamenti agli alunni della scuola primaria dove insegna nel Bergamasco. Nel provvedimento cautelare il giudice parla di "sistematiche azioni violente e mortificanti poste in essere dal maestro nel corso dell'attività didattica". Gli episodi contestati sono diversi, verificatisi in classe ma anche in occasione di iniziative al di fuori delle mura scolastiche. E' quello che hanno ricostruito attraverso una lunga indagine i carabinieri. Si parla di strattoni, spinte, calci, pugni e schiaffi su varie parti del corpo, ma anche lancio di gomme e penne in particolare ai danni di un alunno. A tutto questo, si sommavano anche le mortificazioni verbali espresse con insulti vari di natura denigratoria nei confronti degli studenti.