17:43Tennis: Davis, Italia eliminata e Belgio in semifinale

(ANSA) - CHARLEROI (BELGIO), 9 APR - Non è riuscita l'impresa all'Italia di Coppa Davis: è il Belgio ad aggiudicarsi la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis, sul veloce indoor dello Spiroudome di Charleroi. Il punto del 3-1 per i padroni di casa è venuto dal singolare fra i numeri uno delle due formazioni, in cui David Goffin ha battuto Paolo Lorenzi per 6-3 6-3 6-2, in un'ora e 51 minuti di gioco, staccando così il pass per la semifinale dove i belgi affronteranno l'Australia a metà settembre.

17:39Calcio: Serie A, il Crotone batte l’Inter

(ANSA) - ROMA, 9 APR - La vittoria per 2-1 del Crotone sull'Inter è il risultato più eclatante della 31/a giornata di serie A in attesa del posticipo Lazio-Napoli. Dopo il pareggio tra Samp e Fiorentina (2-2) nella partita dell'ora di pranzo, tutte vittorie nelle cinque gare pomeridiane. Oltre a quella che dà nuove speranze ai calabresi per la lotta salvezza, si segnalano quella della Roma a Bologna (3-0), che riporta i giallorossi a -6 dalla Juve, e il 4-0 del Milan sul Palermo, con i rossoneri che superano i nerazzurri e si portano al sesto posto. il Torino vince 3-2 a Cagliari e l'Udinese batte 3-0 il Genoa.

17:16Calcio: Sousa “Fiorentina creato di più, meritava vittoria”

(ANSA) - GENOVA, 9 APR - "Per le chiare opportunità che abbiamo creato e per come ci siamo presentati meritavamo di vincere". Paulo Sousa non ha dubbi dopo il pareggio conquistato in rimonta dalla Fiorentina al Ferraris contro la Sampdoria. Per due volte infatti i padroni di casa sono passati in vantaggio e per due volte gli uomini in Viola hanno recuperato. "Abbiamo giocato contro una Samp che sta facendo molto bene ma noi abbiamo creato molto di più - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Loro erano ben organizzati e spinti da un gran tifo ma sin dai primi minuti abbiamo cercato di fare la nostra partita e oggi abbiamo dimostrato che questa squadra lavora bene e ci crede. Ogni giocatore da il meglio di se per aiutare la Fiorentina a vincere".

16:33Picchiata perchè senza velo, 15enne in comunità protetta

(ANSA) - VICENZA, 9 APR - Si è presentata a scuola piena di lividi e ha raccontato che a farglieli era stata il padre, arrabbiato per il suo rifiuto di portare il velo. Il nuovo caso vede protagonista a Bassano (Vicenza) una 15enne, ora affidata ad una comunità protetta. A far scattare l'allarme sono stati proprio gli insegnanti e il preside, che hanno avvertito le assistenti sociali. L' uomo e' stato segnalato all'autorità giudiziaria della quale sono attesi i provvedimenti.

16:17Pd: Guerini, rinvio primarie? Ormai la macchina è in moto

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Facciamo tanti auguri a Michele, ma la macchina è ormai in moto". Lo dice Lorenzo Guerini, coordinatore della mozione Renzi, a chi gli domanda, a margine della Convenzione Pd, della possibilità di un rinvio delle primarie dopo l'infortunio incorso a Michele Emiliano.

16:08Calcio: Massara, tante possibilità che Manolas resti a Roma

(ANSA) - BOLOGNA, 9 APR - "Quante possibilità ci sono che Manolas resti a Roma? In questo momento tante, perché vogliamo una squadra competitiva. Poi ci sono i vincoli e le norme del fair play finanziario che ti impongono di fare delle attente valutazioni, ma in questo momento non abbiamo nessuna necessità di vendere Manolas". Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara, intervistato da Premium Sport in occasione della sfida col Bologna, precisa il difensore greco di cui si parla tanto in chiave mercato ha buone chances di rimanere a Trigoria. E cosa dice Massara del rinnovo di De Rossi? "Non c'è nessun problema. Daniele è un membro di questa famiglia - risponde il d.s. -, ci confrontiamo su tutti i temi. Lui è concentrato su queste ultime gare e anche lui vuole la qualificazione in Champions. Poi faremo tutte le valutazioni". Inevitabile la domanda sul futuro di Spalletti. "Con lui c'è un rapporto sereno - spiega Massara -, siamo tutti focalizzati per migliorare le nostre ambizioni, Spalletti ha fatto un lavoro straordinario".

16:05Siria: Salvini,quando Trump spara missili dà mano terroristi

(ANSA) - PADOVA, 9 APR - "Quando Trump inizia a sparare missili, smetto di avere buoni rapporti, perché dà una mano ai terroristi islamici". A dirlo Matteo Salvini intervenendo ai microfoni di Radio Padova in diretta dal Vinitaly di Verona. "L'Italia è una superpotenza nella produzione del vino nonostante i vincoli e le tasse italiane ed europee - ha aggiunto Salvini - il falso made in Italy ci costa 60 miliardi all'anno. Il made in Italy è amato in tutto il mondo: uno può mettere i dazi che vuole, ma berranno vino italiano in Cina, a Mosca e a Washington a prescindere dalla protezione. E' l'Europa che non difende i nostri prodotti".