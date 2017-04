Ultima ora

19:48Tiro a volo: ancora un successo Italia,Bacosi negli Emirati

(ANSA) - AL AIN (EMIRATI ARABI), 9 APR - Diana Bacosi e Katiuscia Spada brillano nella gara di Skeet donne del campionato Internazionale intitolato a Sua Altezza Fatima Bint Mubarak, moglie del fondatore e primo presidente degli Emirati Arabi Uniti e ultimo Emiro di Abu Dhabi. L'olimpionica di Rio, 70/75 in qualificazione, si è poi imposta con un eccellente 56/60 sulla compagna di squadra Katiuscia Spada (72; 54), poliziotta umbra, e sulla tiratrice dell'Azerbaigian Nurlana Jafarova. "Prima di tutto sono contenta. - è il commento a caldo della Bacosi, che nei prossimi giorni dovrebbe incontrare a Trigoria il suo idolo Francesco Totti -. Una vittoria dà sempre morale, ma sono particolarmente soddisfatta di come ho sparato in finale. Sinceramente nelle prime gare della stagione ho fatto fatica a digerire la nuova formula. Passare da 16 piattelli di finale del precedente quadriennio olimpico ai 60 previsti da ora in poi per poter sperare di vincere c'è bisogno di un modo diverso di approcciarsi alla competizione".

19:25Marcia a Budapest contro chiusura ateneo

(ANSA) - BUDAPEST, 9 APR - Migliaia di persone hanno partecipato a Budapest alla marcia di protesta contro la legge, votata in settimana, che mira a far chiudere l'università Ceu, fondata dal miliardario filantropo George Soros a Budapest. I manifestanti hanno chiesto al presidente della repubblica Janos Ader di non firmare la legge. Il capo dello stato, in principio, potrebbe rinviarla al Parlamento o chiedere un controllo costituzionale dalla Corte. L'intervento del governo di Viktor Orban per liquidare la scuola superiore di Soros, secondo i manifestanti, va contro la libertà degli atenei e contro il pensiero del liberalismo, dell'idea della società aperta, promossa da Soros nella regione, in contrasto con "lo stato illiberale" voluto da Orban. Secondo un portavoce governativo, la manifestazione è stata promossa "da agenti di Soros" che vogliono "far invadere l'Ungheria da migranti musulmani".

19:17Calcio: convocati azzurri ‘emergenti’, c’è Emerson Palmieri

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Sono 23 gli azzurri convocati da Gian Piero Ventura per il terzo raduno della Nazionale dedicato ai calciatori emergenti e in programma da lunedì 10 a mercoledì 12 aprile a Coverciano. Prima chiamata in Nazionale per Adjapong, Calabria, Dall'Orco, Emerson, Ferrari, Mandragora, Romagna, Baselli e Chiesa, tornano Simone Scuffet, convocato da Prandelli per due stage nel 2014, e Stephan El Shaarawy. Questa la lista completa dei convocati. Portieri: Meret (Spal), Scuffet (Udinese). Difensori: Adjapong (Sassuolo), Biraghi (Pescara), Calabria (Milan), Ceccherini (Crotone), Dall'Orco (Sassuolo), Emerson Palmieri (Roma), Ferrari (Crotone), Mandragora (Juventus), Romagna (Brescia). Centrocampisti: Baselli (Torino), Cataldi (Genoa), Locatelli (Milan), Pellegrini (Sassuolo). Attaccanti: Berardi (Sassuolo), Chiesa (Fiorentina), Di Francesco (Bologna), El Shaarawy (Roma), Falcinelli (Crotone), Inglese (Chievo), Lapadula (Milan), Petagna (Atalanta).

19:00Stoccolma: Akilov è il presunto killer

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Si chiama Rakhmat Akilov, il 39enne uzbeko arrestato dalla polizia svedese e considerato il sospetto numero uno dell'attacco nel cuore di Stoccolma. Lo riferisce Aftonbladet.

18:54Egitto: Alfano, il terrore sarà sconfitto

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Esprimo orrore per i due attentati alle chiese cristiano-copte egiziane nella Domenica delle Palme, a Tanta e ad Alessandria. Questi vili attentati hanno causato un tributo di sangue spaventoso in un luogo di pace: questo ha reso l'atto ancora più vile e malvagio". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Angelino Alfano esprimendo "vicinanza alle famiglie delle vittime e solidarietà alle chiese copte d'Egitto e al popolo egiziano". "Il terrore sarà sconfitto e il governo è al fianco delle nazioni impegnate in prima linea a contrastarlo", ha concluso.

18:51Milan: Galliani “Se ultima partita è stata bellissima”

(ANSA) - MILANO, 9 APR - "Ho sentito il presidente Berlusconi, se era la nostra ultima partita è stata bellissima, rimarrà negli occhi nostri occhi e dei tifosi". Così l'ad del Milan, Adriano Galliani, dopo il 4-0 al Palermo, a pochi giorni dal closing. "In 31 anni abbiamo portato il Milan in vetta al mondo. Se cambierà proprietà, ci ricorderemo di tutto quello che abbiamo fatto". "Io domani sarò a pranzo dal presidente - ha detto piuttosto emozionato a Milan tv -. Se si concretizzerà il cambio di proprietà, sabato vedrò il derby in tv".

18:44Terremoto: odg Psi Marche, ordinanze più chiare

(ANSA) - ANCONA, 9 APR - I consiglieri nazionali del Psi delle Marche hanno presentato al consiglio nazionale del partito un ordine del giorno, approvato all'unanimità, sul terremoto. Nel documento si impegna il segretario e vice ministro Riccardo Nencini a intervenire in particolare sul Governo per "sollecitare i commissari a riscrivere decreti e ordinanze più chiare e di semplice lettura e superare le difficoltà burocratiche causate anche da ordinanze complicate e di difficile interpretazione", rendere "più rapidi i provvedimenti e superare gli attuali ritardi per istallare le circa 2.500 casette e le 1.400 stalle programmate" e "emanare subito provvedimenti in favore delle finanze comunali per non fare andare i Comuni in dissesto finanziario causa il mancato introito di tributi sospesi per il terremoto". L'odg, presentato tra gli altri dall'assessore regionale al Turismo e Cultura Moreno Pieroni e dal segretario regionale del partito Maurizio Cionfrini, è stato illustrato da Dario Conti, ex sindaco di Camerino (Macerata).