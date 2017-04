Ultima ora

19:25Marcia a Budapest contro chiusura ateneo

(ANSA) - BUDAPEST, 9 APR - Migliaia di persone hanno partecipato a Budapest alla marcia di protesta contro la legge, votata in settimana, che mira a far chiudere l'università Ceu, fondata dal miliardario filantropo George Soros a Budapest. I manifestanti hanno chiesto al presidente della repubblica Janos Ader di non firmare la legge. Il capo dello stato, in principio, potrebbe rinviarla al Parlamento o chiedere un controllo costituzionale dalla Corte. L'intervento del governo di Viktor Orban per liquidare la scuola superiore di Soros, secondo i manifestanti, va contro la libertà degli atenei e contro il pensiero del liberalismo, dell'idea della società aperta, promossa da Soros nella regione, in contrasto con "lo stato illiberale" voluto da Orban. Secondo un portavoce governativo, la manifestazione è stata promossa "da agenti di Soros" che vogliono "far invadere l'Ungheria da migranti musulmani".

19:17Calcio: convocati azzurri ‘emergenti’, c’è Emerson Palmieri

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Sono 23 gli azzurri convocati da Gian Piero Ventura per il terzo raduno della Nazionale dedicato ai calciatori emergenti e in programma da lunedì 10 a mercoledì 12 aprile a Coverciano. Prima chiamata in Nazionale per Adjapong, Calabria, Dall'Orco, Emerson, Ferrari, Mandragora, Romagna, Baselli e Chiesa, tornano Simone Scuffet, convocato da Prandelli per due stage nel 2014, e Stephan El Shaarawy. Questa la lista completa dei convocati. Portieri: Meret (Spal), Scuffet (Udinese). Difensori: Adjapong (Sassuolo), Biraghi (Pescara), Calabria (Milan), Ceccherini (Crotone), Dall'Orco (Sassuolo), Emerson Palmieri (Roma), Ferrari (Crotone), Mandragora (Juventus), Romagna (Brescia). Centrocampisti: Baselli (Torino), Cataldi (Genoa), Locatelli (Milan), Pellegrini (Sassuolo). Attaccanti: Berardi (Sassuolo), Chiesa (Fiorentina), Di Francesco (Bologna), El Shaarawy (Roma), Falcinelli (Crotone), Inglese (Chievo), Lapadula (Milan), Petagna (Atalanta).

19:00Stoccolma: Akilov è il presunto killer

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Si chiama Rakhmat Akilov, il 39enne uzbeko arrestato dalla polizia svedese e considerato il sospetto numero uno dell'attacco nel cuore di Stoccolma. Lo riferisce Aftonbladet.

18:54Egitto: Alfano, il terrore sarà sconfitto

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Esprimo orrore per i due attentati alle chiese cristiano-copte egiziane nella Domenica delle Palme, a Tanta e ad Alessandria. Questi vili attentati hanno causato un tributo di sangue spaventoso in un luogo di pace: questo ha reso l'atto ancora più vile e malvagio". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Angelino Alfano esprimendo "vicinanza alle famiglie delle vittime e solidarietà alle chiese copte d'Egitto e al popolo egiziano". "Il terrore sarà sconfitto e il governo è al fianco delle nazioni impegnate in prima linea a contrastarlo", ha concluso.

18:51Milan: Galliani “Se ultima partita è stata bellissima”

(ANSA) - MILANO, 9 APR - "Ho sentito il presidente Berlusconi, se era la nostra ultima partita è stata bellissima, rimarrà negli occhi nostri occhi e dei tifosi". Così l'ad del Milan, Adriano Galliani, dopo il 4-0 al Palermo, a pochi giorni dal closing. "In 31 anni abbiamo portato il Milan in vetta al mondo. Se cambierà proprietà, ci ricorderemo di tutto quello che abbiamo fatto". "Io domani sarò a pranzo dal presidente - ha detto piuttosto emozionato a Milan tv -. Se si concretizzerà il cambio di proprietà, sabato vedrò il derby in tv".

18:44Terremoto: odg Psi Marche, ordinanze più chiare

(ANSA) - ANCONA, 9 APR - I consiglieri nazionali del Psi delle Marche hanno presentato al consiglio nazionale del partito un ordine del giorno, approvato all'unanimità, sul terremoto. Nel documento si impegna il segretario e vice ministro Riccardo Nencini a intervenire in particolare sul Governo per "sollecitare i commissari a riscrivere decreti e ordinanze più chiare e di semplice lettura e superare le difficoltà burocratiche causate anche da ordinanze complicate e di difficile interpretazione", rendere "più rapidi i provvedimenti e superare gli attuali ritardi per istallare le circa 2.500 casette e le 1.400 stalle programmate" e "emanare subito provvedimenti in favore delle finanze comunali per non fare andare i Comuni in dissesto finanziario causa il mancato introito di tributi sospesi per il terremoto". L'odg, presentato tra gli altri dall'assessore regionale al Turismo e Cultura Moreno Pieroni e dal segretario regionale del partito Maurizio Cionfrini, è stato illustrato da Dario Conti, ex sindaco di Camerino (Macerata).

18:44Terremoto: vescovo Norcia, sarà Pasqua diversa e difficile

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 APR - "Quella di quest'anno è senza dubbio una Pasqua diversa e difficile, perché le ferite del sisma sono ben visibili non solo nelle cose materiali, ma anche nel morale delle persone": a dirlo, all'ANSA, è monsignor Renato Boccardo, vescovo della diocesi Spoleto-Norcia. Per il quale comunque "i segnali di ripresa ci sono". "Nelle celebrazioni in occasione della domenica delle palme - ha sottolineato il presule -, sono stato particolarmente colpito dalla gente di San Pellegrino di Norcia che implora di rimuovere al più presto i segni del terremoto, che fanno tanto male al cuore". Per il vescovo "i segnali di ripresa ci sono". "Penso ad esempio - ha aggiunto - alle casette già consegnate. Quindi, quella che andiamo a vivere sarà anche una Pasqua di speranza. Ricominciare è possibile, magari accelerando un po' i tempi, cominciando appunto dal rimuovere proprio quelle macerie che tanto disturbano i cittadini". (ANSA).