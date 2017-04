Ultima ora

07:04Kashmir: esercito India uccide 4 infiltrati da Pakistan

NEW DELHI - Le forze di sicurezza indiane hanno sventato oggi una infiltrazione di militanti dal Pakistan uccidendone almeno quattro nel settore di Keran del distretto di Kupwara nello Stato indiano di Jammu & Kashmir. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. In un comunicato l'esercito indiano ha confermato che ''quattro militanti sono stati uccisi durante un tentativo di infiltrazione nel settore di Keran in Jammu & Kashmir''.

06:09Pirateria:navi India e Cina sventano sequestro in Golfo Aden

NEW DELHI - Una azione coordinata delle Marine di India e Cina ha sventato durante il fine settimana nel Golfo di Aden un attacco di pirati ad una nave porta-container battente bandiera di Tuvalu con 19 membri dell'equipaggio filippini, che sono tutti salvi. Lo riferisce oggi il quotidiano The Times of India. Rispondendo ad un appello dell'UK Maritime Trade Operations (UKMTO) di Dubai (contatto fra le navi in difficolta' e le forze militari che incrociano nella zona) riguardante un attacco di pirati alla portacontainer MV 'OS 35', quattro unita' indiane (Mumbai, Tarkash, Trishul e Adytia) e una cinese (Yulin) sono giunte in soccorso.

23:37Basket: serie A, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Risultati dell'11/a giornata di ritorno della serie A di basket: Dolomiti Energia Trentino - Banco di Sardegna Sassari 57-66 EA7 Emporio Armani Milano - Umana Reyer Venezia 88-80 Grissin Bon Reggio Emilia - Openjobmetis Varese 73-68 Sidigas Avellino - Mia-Red October Cantù 92-86 Enel Brindisi - Consultinvest Pesaro 93-94 Pasta Reggia Caserta - Fiat Torino 83-76 Vanoli Cremona - Germani Basket Brescia 80-86 The Flexx Pistoia - Betaland Capo d'Orlando 75-59 - Classifica: Milano 42; Venezia 34; Avellino 32; Sassari, Reggio Emilia e Trentino 30; Capo d'Orlando 28; Pistoia 26; Brescia, Brindisi e Torino 24; Varese 22; Cantù e Caserta 20; Pesaro 16; Cremona 14.

23:28Calcio: Lazio-Napoli 0-3

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Lazio-Napoli 0-3 nel posticipo serale della 31/a giornata del campionato di serie A. La squadra di Sarri è stata padrona del campo per tutto il match, andando a segno con Callejon al 25' pt e Insigne 5' e 47' st. Con questa vittoria il Napoli, che rimane terzo in classifica, torna a -4 dalla Roma e consolida il vantaggio sulla Lazio, che è quarta ma ora ha un distacco di 7 punti (67 contro 60). L'Europa che conta sembra quindi sul punto di sfumare per gli uomini di Simone Inzaghi.

23:25Pallavolo: semifinali scudetto,vincono Trentino e Civitanova

(ANSA) - ROMA, 9 APR - La Diatec Trentino torna in vantaggio nella serie di semifinale dei play off Scudetto della pallavolo e ora vede la possibile qualificazione alla Finale ad una sola vittoria di distanza. Sfruttando ancora una volta al massimo il fattore PalaTrento, la formazione di casa ha costretto nuovamente allo stop esterno la Sir Safety Conad Perugia, guadagnando il 2-1 nella serie che le consentirà di giocare fra dieci giorni in Umbria il primo di due match ball. Il 3-1 ((28-26, 30-28, 22-25, 25-21) con cui Lanza e compagni si sono aggiudicati gara 3 di oggi versi è stato simile a quello ottenuto nella prima sfida giocata a Trento. Come accaduto il 19 marzo scorso, la squadra di Angelo Lorenzetti ha dimostrato di essere più fredda e cinica degli avversari. A Civitanova sold-out all'Eurosuole Forum per gara 3 delle semifinali Scudetto tra Lube Civitanova e Azimut Modena, vinta 3-2, quindi al tie break, dalla squadra di casa, ora avanti 2-1.

22:47Calcio: Inter, Ausilio ‘motivo ko? Presunzione e arroganza’

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Abbiamo il dovere di generalizzare insieme all'allenatore, allo staff e ai calciatori, che devono sicuramente assumersi una grande responsabilità per questa prestazione, quali siano le motivazioni che hanno portato a una gara di questo tipo. Io le ho trovate semplicemente nell'atteggiamento, nella presunzione e nell'arroganza. Oggi in Serie A non puoi pensare di giocare una partita a qualsiasi livello senza correre uno per l'altro, senza essere concentrato, determinato e attento". E' duro Piero Ausilio nel commentare il ko dell'Inter a Crotone. "Se parti con 20' come siamo partiti noi, sei sotto 2-0, poi diventa difficile recuperare su qualsiasi campo - sottolinea il ds nerazzurro -. Le strategie, poi, sono una cosa diversa e quelle non si spostano di un millimetro. Noi siamo con Pioli e stiamo lavorando e programmando con Pioli. Questa settimana è stata molto difficile perché abbiamo perso due partite giocando male, soprattutto oggi e nel secondo tempo di Inter-Sampdoria".

22:45Calcio: Brasile, incidenti a derby Bahia, 45 arresti

(ANSA) - SALVADOR (BRASILE), 9 APR - E' di 45 persone arrestate ("ma il numero è in aumento", secondo fonti di polizia) il numero delle persone arrestate per essere rimaste coinvolte negli scontri fra tifosi che hanno caratterizzato il derby di Salvador tra Bahia e Vitoria. Nonostante gli appelli alla calma dei giorni scorsi, e il fatto che lo stadio fosse stato vietato agli esponenti dei gruppi più 'caldi' delle due tifoserie, gli incidenti si sono verificati, in particolare nella zona dello stadio Fonte Nova, a Dique do Tororó, e a di Ladeira da Fonte. Agenti della polizia militare sono intervenuti, e per riportare la calma hanno sparato proiettili di gomma e fatto uso di lacrimogeni. Non si sa ancora se ci siano stati feriti.