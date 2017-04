Ultima ora

14:33Colpo in banca, bandito muore per malore

(ANSA) - PISA, 10 APR - Un rapinatore è morto colpito da malore durante un colpo alla banca popolare di Lajatico a Navacchio (Pisa). Poco dopo le 11 due banditi sono entrati in azione presentandosi in banca armati di taglierino, intimando agli impiegati di consegnare il denaro. Subito dopo le minacce uno dei due si è accasciato a terra: il complice ha provato a soccorrerlo e a rianimarlo, chiamandolo per nome. Poi ha tentato di trascinarlo via, ma ha rinunciato dandosi alla fuga. Sul posto le forze dell'ordine e il personale del 118 che ha provato a rianimare la persona a terra oltre a una piccola folla di curiosi.

14:28Marina Militare:Pinotti, al lavoro per rinnovare navi flotta

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 10 APR - Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ha partecipato questa mattina al varo in Fincantieri di Castellammare di Stabia, del troncone di prua dell'unità di supporto logistico LSS (Logistic Support Schio) 'Vulcano", unità commissionata a Fincantieri nell'ambito del piano di rinnovamento della flotta della Marina Militare. "È un momento di grande orgoglio, abbiamo superato momento di grande difficoltà e ora guardiamo al futuro con occhi diversi. Abbiamo potuto conciliare le esigenze del lavoro della Fincantieri con l'esigenza di rinnovare le navi della flotta della Marina Militare. Abbiamo deciso di farlo in modo intensivo, poiché lo scenario internazionale lo prevede" ha detto Pinotti.

14:26Polizia: questore Napoli ad agente ferito, ‘ti voglio bene’

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - "Nicola ti voglio bene": così, il questore di Napoli, Antonio De Iesu, ha ricordato, durante il suo discorso per la festa della Polizia, nel suo 165esimo anniversario, il poliziotto Nicola Barbato, gravemente ferito, nel quartiere di Fuorigrotta, con un colpo di pistola esploso da un estorsore, nel settembre 2015. Barbato, presente nella piazza della caserma Nino Bixio, dove si è svolta oggi la festa, ha definito il questore "un fratello maggiore, un grande poliziotto", che, talvolta, "gli faceva delle 'cazziate'" quando si precipitava, con troppa foga, quando era in servizio. "Me lo ha detto qui, me lo ha detto anche a Milano, dov'ero ricoverato per curare dei problemi di salute molto gravi, anche allora ebbe un pensiero per me", ha ricordato Nicola. Un pensiero, De Iesu, lo ha rivolto, come anche ha fatto il capo della Polizia nel suo messaggio, anche agli altri agenti che si sono sacrificati nell'adempimento del dovere.

14:23M5s: Cassimatis, “Vittoria politica, non solo legale”

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "Questa è una vittoria politica, non solo legale. E' la vittoria del rispetto delle regole, della democrazia, della legalità e della trasparenza su cui il Movimento fonda la sua esistenza". Lo ha detto Marika Cassimatis dopo la sentenza del giudice che riammette la sua lista per rappresentare il M5s alle Comunali di Genova. "Se il Movimento propone democrazia, legalità e trasparenza e non gestisce al suo interno in modo democratico e secondo le regole che si è dato la selezione dei candidati... Qualcuno può farsi delle domande". "A questo punto risulto la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle per le amministrative di Genova, essendo state accolte le istanze che avevamo presentato" dice ancora Marika Cassimatis a Tgcom24. "Siamo molto contenti per questa vittoria e spero che ci sia un incontro di chiarimento con lo staff e con Beppe Grillo", conclude.

14:22Russia: rilasciato Alexei Navalni

(ANSA) - MOSCA, 10 APR - Il blogger e oppositore Alexei Navalni è stato rilasciato. Lo ha detto Leonid Volkov, capo della campagna pre-elettorale di Navalni, a Reen Tv. Navalni era stato condannato a 14 giorni di arresto amministrativo per aver organizzato le manifestazioni non autorizzate dello scorso 26 marzo.

14:15G7: Alfano, domani vertice allargato sulla Siria

(ANSA) - SANT'ANNA (LUCCA), 10 APR - A margine dell'incontro del G7 dei ministri degli Esteri, in programma da oggi a Lucca, domani mattina "abbiamo chiesto ad altri Paesi che la pensano in modo simile al nostro sulla Siria di partecipare a un incontro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano a margine di una cerimonia al sacrario dei martiri di Sant'Anna di Stazzema (Lucca). "Abbiamo chiesto ad altri Paesi, dall'Arabia Saudita alla Turchia, dagli Emirati Arabi ad altri ancora come la Giordania - ha proseguito - di essere qui e riflettere per ragionare insieme a noi e agli altri Paesi del G7 su quale sia la strategia migliore per dare pace e sicurezza alla Siria". "E la presenza del segretario di stato Usa Rex Tillerson a questo evento è una presenza molto importante", ha aggiunto il ministro per il quale "l'Italia è centrale in questa riflessione".

14:12Calcio: Hamsik, ora proviamo a superare la Roma

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Ieri abbiamo ottenuto tre punti molto importanti contro una rivale diretta nella corsa alla Champions League. Siamo terzi a quattro punti dalla Roma: sarà molto difficile, ma proveremo a superarli". Lo afferma attraverso il suo sito web Marek Hamsik, commentando il successo del Napoli di ieri in casa della Lazio. "Abbiamo fatto un passo molto importante - scrive ancora il capitano - per avanzare verso la Champions. Contro un avversario forte abbiamo fatto una buona prestazione e i tifosi hanno potuto vedere un grande Napoli". Lo slovacco, blindato il terzo posto, rilancia quindi la sfida alla Roma. "È ancora possibile raggiungerla - conclude - Mancano sette turni e vogliamo ottenere il maggior numero di punti possibile".