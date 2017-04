Ultima ora

18:47Droga: 16 anni di carcere per 93 chili di coca al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - E' stato condannato in tribunale a Bolzano alla pena di 16 anni di reclusione un cittadino albanese, G.E., 37 anni, che il 20 gennaio di un anno fa era stato arrestato al Brennero, insieme ad un connazionale al con 93 chili di cocaina purissima, per un valore di oltre 18 milioni di euro. Il connazionale, M.A. di 42 anni, era tornato in libertà per un vizio formale, ma oggi il giudice Emilio Schonsberg ha stabilito per lui il rinvio a giudizio: il processo partirà il prossimo 2 ottobre. La cocaina era nascosta nel vano della ruota di scorta di una Ford Kuga con targa tedesca, chiuso in modo ermetico, che poteva essere azionato con un congegno elettronico: a scovarlo, i finanzieri di Vipiteno, nel corso di servizi di controllo a ridosso dei confini con l'Austria. Il pm Mosna, per G.E., aveva chiesto 18 anni.

18:47Inchiesta Consip, falso in intercettazione di Tiziano Renzi

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il capitano del Noe carabinieri Giampaolo Scafarto è indagato dalla procura di Roma per falso come autore di un'informativa dell'inchiesta Consip in cui da un lato avrebbe accreditato erroneamente la presenza dei servizi segreti durante l'indagine e dall'altro attribuito ad Alfredo Romeo e non a Italo Bocchino la frase intercettata che recita "(Tiziano)...Renzi l'ultima volta che l'ho incontrato". "Questa frase - scrisse Scafarto - assume straordinario valore e consente di inchiodare alle sue responsabilità il Renzi Tiziano in quanto dimostra che effettivamente il Romeo e il Renzi si siano incontrati (circostanza, questa, che verrà riferita a verbale da Alfredo Mazzei sentito il 2 gennaio 2017), atteso che il Romeo ha sempre cercato di conoscere Renzi Matteo senza pero' riuscirvi". "Tale affermazione - scrivono i pm di Roma - era stata proferita da Bocchino come peraltro correttamente riportato sia nel sunto sia nella trascrizione". Oggi Scafarto si è avvalso della facoltà di non rispondere.

18:37Le Pen insiste sugli ebrei, ‘Vichy non era la Francia’

(ANSA) - PARIGI, 10 APR - "Vichy non era la Francia": attaccata su tutti i fronti per aver negato le responsabilità francesi nella deportazione degli ebrei al Vel d'Hiv, Marine Le Pen passa al contrattacco e cerca in tutti i modi di giustificarsi. Il regime collaborazionista di Vichy "non era la Francia", ha detto citando un'ordinanza del 9 agosto 1944, che portò alla sospensione dello Stato e della legittimità repubblicana durante l'occupazione.

18:35Clima: Gentiloni, non accettiamo passi indietro

(ANSA) - ROMA, 10 APR - L'Europa accetta l'opinione di tutti ma non accetta passi indietro rispetto agli impegni assunti a Parigi nella lotta al cambio climatico. Lo dice il premier Paolo Gentiloni al termine del vertice EuroMed a Madrid.

18:35Crotone: Nicola, perseverare è il piacere della sfida

(ANSA) - CROTONE, 10 APR - "Perseverare è il piacere della sfida. Non bisogna arrendersi mai, ma continuare nel lavoro". Parola dell'allenatore del Crotone, Davide Nicola, diventato personaggio della ribalta calcistica per la vittoria sull'Inter, che ha cancellato con tutta probabilità i sogni europei dell'undici di Pioli e rinfocolato le speranze di salvezza dei rossoblù. "Per raggiungere gli obiettivi - ha detto ancora Nicola -, bisogna essere umili e nel contempo ambiziosi. Può sembrare contraddittorio, ma sono i lati della stessa medaglia. Darsi una mèta e capire che da soli è difficile raggiungerla, perché serve il gioco di squadra". Oggi per Nicola si sono sprecati elogi e complimenti. Decine, inoltre, le richieste di interviste che ha ricevuto, perché in tanti vogliono capire il salto di qualità del Crotone. Dato per spacciato fino a poche settimane fa, con la vittoria in trasferta contro il Chievo e quella di ieri allo Scida contro i nerazzurri, il Crotone si è portato a -3 dall'Empoli, quart'ultimo in classifica.

18:34Gentiloni, accompagnare crescita ridiscutendo Patto

(ANSA) - MADRID, 10 APR - "La crescita che attraversa l'insieme dell'Ue deve essere accompagnata, sostenuta, accelerata" con "investimenti, politiche per l'occupazione e una discussione che è fondamentale sul patto di stabilità e le sue regole, in particolare su un aggiustamento strutturale del patto di stabilità". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del vertice EuroMed a Madrid, aggiungendo che "non è interesse di questo o quel paese ma dell'insieme dell'Unione europea".

18:20Calcio: Rossi “sono pronto a combattere per tornare”

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Bene, eccoci qua. Un altro ostacolo da superare. Ma sono pronto a combattere contro tutto per tornare a fare quello che amo più di ogni altra cosa al mondo: giocare a #CALCIO! Grazie di cuore per i vostri messaggi. Adesso inizia un nuovo percorso...". E' il messaggio che Giuseppe Rossi ha pubblicato su Facebook, il giorno dopo il brutto incidente al ginocchio, che gli ha fatto chiudere in anticipo la stagione e gli farà aprire in ritardo la prossima. Per 'Pepito' un'altra pagina triste di una carriera sfortunatissima.