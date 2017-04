Ultima ora

22:17Calcio: Usa-Canada-Messico si candidano per Mondiali 2026

(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - Stati Uniti, Canada e Messico presentano la propria candidatura a ospitare i Mondiali di calcio 2026. La candidatura dei tre paesi arriva mentre il presidente statunitense Donald Trump punta a rinegoziare il Nafta, l'accordo di libero scambio fra i tre Paesi, e a costruire il muro con il Messico. L'unico altro caso in cui più Paesi hanno ospitato la Coppa del mondo è stato il 2002, con la Corea del Sud e il Giappone.

21:52Calcio: Lippi ‘spinge’ la Juve, col Barcellona puoi farcela

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Gli investitori del Milan? Qui in Cina non li conosce nessuno. E per domani forza Juve". Così, in estrema sintesi, parlò l'ex ct azzurro Marcello Lippi, intervenendo a 'La partita perfetta', su Sportitalia. "La lettura di Juve-Barca - sottolinea Lippi - passa da due fattori: la crescita importante della Juve e un piccolo ridimensionamento del Barcellona che non sembra più la schiacciasassi del passato. C'è qualche speranza in più, la Juve può passare il turno. La speranza è di non subire gol all'andata. Spero in un bel 2-0. Poi, bisogna vedere nei 180'". Capitolo milanesi. "Per loro - dice Lippi - è un momento difficile, anche da capire. L'Inter ha avuto ottimi periodi come quando ha battuto la Juve, disputando una grande partita, poi si è fermata. Il Milan? Bisognerebbe una volta per tutte chiudere questa vicenda della vendita della società. Nessuno in Cina sa chi sono queste persone. Mentre ovviamente la Suning che ha acquistato l'Inter è molto conosciuta".

21:27Calcio: Milan, Montella “derby per Europa e dominio città”

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Il Milan si presenta al derby di sabato, dopo il sorpasso all'Inter, ma Vincenzo Montella non si sente per questo favorito. "Quando si arriva al derby l'obiettivo è di vincere, ce la metteremo tutta. È una partita speciale, perché vale per la classifica e per il dominio della città. Sarebbe un grandissimo passo avanti per noi. Sicuramente il fatto di arrivarci davanti in classifica è un fattore importante, ma l'Inter ha giocatori importanti che, nella singola partita, possono esaltarsi", ha spiegato l'allenatore rossonero, che fra gli avversari dice di temere soprattutto il portiere Handanovic: "Dal canto nostro dovremo farci trovare concentrati e pronti. Speriamo di passare una bella Pasqua". "Quest'anno è atipico. Le squadre davanti corrono veloci, anche se nelle ultime giornate ci sono state delle sorprese - ha notato Montella, intervistato da Milan tv -. È difficile dire un numero sufficiente di punti per entrare in Europa, ma faremo di tutto per arrivarci".

21:12Ucciso da branco: fermata terza persona

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Michel Fortuna, 24 anni, è stato fermato dalla procura di Frosinone nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio e la morte di Emanuele Morganti, avvenuta ad Alatri il 26 marzo. Secondo quanto si è appreso, Fortuna è stato fermato a casa di parenti dai carabinieri di Frosinone e di Alatri. E' la terza persona arrestata dopo i fratellastri Mario Castagnacci e Paolo Palmisani. Secondo il procuratore Giuseppe De Falco, che coordina l'inchiesta sull'uccisione di Emanuele Morganti, la terza persona appartenente al branco fermata oggi sarebbe molto pericolosa e avrebbe avuto un ruolo attivo nelle fasi del'aggressione. "Il decreto di fermo - spiegano i carabinieri di Frosinone - si è reso necessario alla luce della rilevantissima pericolosità desumibile dal comportamento gravissimo posto in essere, in ragione del concreto pericolo che il fermato potesse darsi alla fuga nonché per prevenire il concreto rischio di inquinamento di prove dichiarative".

20:59Sarah: Michele Misseri in ospedale per dolore toracico

(ANSA) - LECCE, 10 APR - E' stato portato per accertamenti nell'ospedale di Lecce Michele Misseri, l'agricoltore di Avetrana (Taranto) condannato in via definitiva ad otto anni di reclusione per soppressione di cadavere nell'ambito del processo per l'uccisione della nipote quindicenne Sarah Scazzi. A quanto si è appreso, Misseri avrebbe avvertito forti dolori al torace mentre era nel carcere di Lecce dove sta scontando la pena, e viene ora sottoposto ad esami cardiologici. E' arrivato in ospedale nel tardo pomeriggio e si trova in una sala del pronto soccorso dedicata all'assistenza dei detenuti. I primi esami compiuti hanno escluso problemi cardiologici. Pare, comunque, che la momento il dolore toracico sia scomparso. L'agricoltore di Avetrana è recluso nel carcere di Lecce dallo scorso marzo, dopo la condanna definitiva per la morte della nipote. Per l'omicidio di Sarah stanno scontando l'ergastolo nel carcere di Taranto sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrina.

20:55Calcio: Allegri, in bocca al lupo a Giuseppe Rossi

(ANSA) - TORINO, 10 APR - "Voglio fare un grosso in bocca al lupo a Giuseppe Rossi, spero torni a giocare". Allegri ha voluto chiudere la conferenza stampa di presentazione di Juventus-Barcellona, inviando gli auguri a Giuseppe Rossi, attaccante del Celta Vigo, infortunatosi nuovamente al crociato: "Quello che gli è capitato è il suo quarto infortunio al ginocchio - ha aggiunto Allegri -, la Dea bendata gli ha voltato le spalle".

20:53Champions: Allegri,”4 davanti ci saranno,perché rinunciare?”

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Juventus con il 4-2-3-1 anche contro il Barcellona. "I quattro davanti (Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain, ndr) giocano tutti - annuncia Allegri - non vedo perché dovremmo rinunciare, è talmente bella questa sfida contro il Barcellona, che va giocata con la consapevolezza di potere passare il turno". L'unico dubbio di formazione dovrebbe essere il ballottaggio tra Alex Sandro e Asamoah. "La rimonta del Barcellona contro il PSG - ha aggiunto il tecnico bianconero - ci ha insegnato che a certi livelli nel calcio non c'è nulla di scontato. Ma difficilmente il Barcellona sbaglierà un'altra volta come gli è successo a Parigi".