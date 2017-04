Ultima ora

23:53Champions: Neuer verso il recupero, col Madrid ok Mueller

(ANSA-AP) - MONACO DI BAVIERA, 10 APR - Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, è tornato oggi ad allenarsi con i compagni. Aumentano, dunque, le possibilità che possa tornare fra i pali nel match di mercoledì sera, in Champions, contro i detentori del Real Madrid, per l'andata dei quarti. Neuer, che di recente ha subito un intervento chirurgico al piede sinistro, dopo essersi infortunato il 29 marzo, è stato costretto a saltare alcuni appuntamenti in Bundesliga. Il club tedesco sostiene che le possibilità di vedere il portiere della Nazionale in campo sono "buone". L'attaccante Robert Lewandowski, invece, oggi non si è allenato, dopo avere subito un colpo alla spalla destra nel match vinto sul Borussia Dortmund. Verso il recupero, infine, Thomas Mueller, che non ha giocato sabato. "Mi sono allenato normalmente e questo è un buon segno", ha detto l'attaccante. Mercoledì non sarà della partita il centrale di difesa Mats Hummels, a causa di un infortunio alla caviglia subito ieri in allenamento. (ANSA).

23:43La classifica del campionato di Serie B

(ANSA) - ROMA, 9 APR - La classifica del campionato di calcio di Serie B dopo il posticipo della 35/a giornata Novara-Verona: Spal punti 64; Frosinone 62; Verona 59; Benevento (-1) e Cittadella 54; Perugia 52; Spezia 51; V. Entella e Bari 50; Carpi 48; Novara 47; Salernitana 46; Avellino 44; Pro Vercelli 42; Cesena e Ascoli 39; Trapani 38; Vicenza 37; Brescia e Ternana 35; Pisa (-4) 32; Latina (-2) 31. Pisa quattro punti di penalizzazione per inadempienze Covisoc. Latina due punti di penalizzazione per violazioni Covisoc. Benevento un punto di penalizzazione per violazioni Covisoc.

23:35Calcio: Novara-Verona 2-2

(ANSA) - NOVARA, 10 APR - Un tiro al volo di Pazzini, in pieno recupero, salva il Verona dalla sconfitta a Novara. Finisce 2-2 il posticipo di Serie B, ma a recriminare sono i piemontesi, bravi nella ripresa a ribaltare il vantaggio di Siligardi del primo tempo (27') con Macheda (56') e Calderoni (92'). Davvero incredibili gli ultimi minuti di partita, con il Novara che assapora il bis della vittoria dell'andata e il Verona pronto ad acciuffare un pari che sembrava impossibile. Gli scaligeri, in classifica, salgono a 59 punti, 3 in meno del Frosinone secondo, 5 dalla capolista Spal. Il Novara manca l'aggancio al Carpi.

23:23Calcio: Premier, Arsenal travolto nel derby dal Crystal P.

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Arsenal travolto, nel 'monday night' della 32/a giornata di Premier. In uno dei tanti derby di Londra, disputato sul terreno del Crystal Palace, i 'Gunners' sono stati travolti 3-0: di Townsend al 17' pt, Cabaye al 18' st e Milivojevic su rigore al 23' st, le reti dei padroni di casa. La squadra di Arsene Wenger resta a 54 punti, a pari merito con l'Everton, al sesto posto in classifica. Prima dell'Arsenal ci sono, nell'ordine, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City e Manchester United.

23:21Onu: Malala nuova ‘Messenger of Peace’, è la più giovane

(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - La giovane attivista pachistana Malala Yousafzai, dopo essere stata la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace, e' diventata anche la più giovane 'Messenger of Peace' delle Nazioni Unite. Malala, 19 anni, e' stata nominata oggi dal segretario generale Antonio Guterres, e contribuirà a promuovere l'istruzione delle bambine in tutto il mondo. "E' una giornata emozionante - ha detto Guterres - Anche di fronte a gravi pericoli, Malala Yousafzai ha dimostrato un impegno costante per i diritti delle donne, delle bambine e di tutti i popoli". "Il suo coraggioso impegno per l'istruzione ha già coinvolto tante persone in tutto il mondo e ora, come Messaggero di pace Onu, può fare ancora di più per contribuire a creare un mondo più giusto e pacifico", ha continuato il leader del Palazzo di Vetro. "Voi siete le reali responsabili del cambiamento - ha spiegato da parte sua Malala rivolta alle giovani in Pakistan - non aspettate nessun altro, non aspettate i leader".

23:16Turchia: giornalista italiano fermato a confine Siria

(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 APR - Il documentarista e giornalista italiano Gabriele Del Grande è stato fermato in Turchia durante un controllo dalle autorità al confine con la Siria, nella provincia sudorientale di Hatay, e si trova tuttora in stato di fermo. Lo confermano all'ANSA fonti diplomatiche italiane. Non sono note al momento le ragioni del fermo. Le autorità italiane stanno seguendo la vicenda e si sono attivate per il suo rilascio. A quanto si apprende, Del Grande era giunto in Turchia qualche giorno fa per realizzare alcune interviste per il suo nuovo libro. Nei mesi scorsi, si era già recato diverse volte nel Paese. Noto soprattutto per il suo lavoro legato alle crisi migratorie nel Mediterraneo, in particolare con il blog Fortress Europe, Del Grande, 35 anni, si occupa da tempo dei rifugiati siriani ed è tra gli autori del documentario sul tema 'Io sto con la sposa'

22:46Commerciante cinese uccisa in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 10 APR - Una commerciante cinese è stata uccisa questa sera nel suo negozio a Budoni, sulla costa nordorientale della Sardegna. L'assassino ha infierito su di lei con undici coltellate. Il corpo è stato trovato poco dopo le 20 nel negozio che la donna gestiva nel centro del paese turistico costiero. La vittima si chiamava Lu Xian Cha, aveva 37 anni ed era mamma di due bimbi. Vicino al corpo della donna la cassa rovesciata, circostanza che fa propendere per un tentativo di rapina finito nel sangue. Sul posto è arrivato in questi minuti anche il procuratore della Repubblica di Nuoro, Andrea Garau. Le indagini sono svolte dai carabinieri del Nucleo operativo di Nuoro: ai sopralluoghi partecipano il comandante provinciale di Nuoro Saverio Ceglie e il comandante del reparto operativo Luigi Mereu.