Pubblicato il 10 aprile 2017 da ansa

ROMA. – Dal centro alla periferia, dalle chiese alle principali vie dello shopping. Massima attenzione nella Capitale per le festività di Pasqua, alla luce dell’allerta terrorismo generale e dei recenti attentati in Svezia ed Egitto. Il centro storico sarà super sorvegliato, con un rafforzamento dei controlli dei varchi di accesso sia per auto che per mezzi pesanti adibiti al carico e scarico merci.

Sotto la lente anche le zone in cui si svolgeranno gli eventi religiosi con il Pontefice, come l’area del Colosseo in occasione della via Crucis di venerdì sera e piazza San Pietro per la messa di domenica. Ad essere vigilate non saranno solo le basiliche più importanti, ma anche le chiese della periferia.

Intanto in prefettura si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza mentre per mercoledì è in programma un Tavolo tecnico in Questura in cui verranno messe a punto nel dettaglio le misure di sicurezza per il fine settimana in cui nella Capitale è previsto l’arrivo di numerosi turisti.

Presidiati, per questo, anche aeroporti, porti, stazioni e snodi autostradali. Controlli accurati nelle principali vie dello shopping, dove si riverseranno romani e turisti, ai mezzi pesanti, utilizzati in più di un recente attentato all’estero per travolgere la folla, e a tutti i luoghi in cui si radunerà la folla per assistere alle funzioni religiose.

Il delegato alla sicurezza della sindaca Virginia Raggi, Marco Cardilli, ha spiegato che in concomitanza con la via Crucis di venerdì sera la fermata metro Colosseo sarà chiusa e verrà interdetta al traffico via dei Fori Imperiali. E che nell’area dell’Anfiteatro Flavio sarà previsto un doppio filtro di controlli.

“Per la domenica di Pasqua, invece, si ripeterà l’esperienza positiva dell’ultima domenica delle Palme, con controlli stringenti nella zona di San Pietro e pedonalizzazione di una vasta aree di via della Conciliazione”, ha concluso Cardilli.

Mentre la prima cittadina, partecipando alla cerimonia per l’anniversario della polizia di Stato, ha sottolineato che “la sicurezza è un tema che riguarda tutti e l’approccio collaborativo tra tutte le forze è quello che riesce a garantire maggiormente la sicurezza”.

(di Chiara Acampora/ANSA)