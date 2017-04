Ultima ora

04:21Messico: trovati 8 corpi vicino commissariato, segni tortura

CITTA' DEL MESSICO - I corpi di otto persone tutte tra i 25 e i 35 anni sono stati trovati all'interno di un furgone vicino ad un commissariato della polizia della citta' di Chilpancingo, capitale dello stato di Guerrero. Il veicolo si trovava lungo l'autostrada che porta ad Acapulco, ha reso noto il portavoce della sicurezza della zona, Roberto Alvarez. Gli otto corpi avevano segni di tortura, ha precisato Alvarez, sottolineando che in tutti i casi il decesso e' avvenuto per asfissia.

04:17Siria: Trump parla con May e Merkel,’sostegno per decisione’

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato in queste ore con la primo ministro britannica Theresa May e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che hanno espresso sostegno per la decisione di colpire la Siria in risposta all'uso di armi chimiche da parte del paese la scorsa settimana. Lo fa sapere la Casa Bianca. Trump ha tenuto due separate conversazioni telefoniche con May e Merkel, i leader si sono detti concordi sull'importanza di ritenere Assad responsabile per il suo operato.

04:15Morto bambino ferito a San Bernardino, identificato autore

WASHINGTON - Sale a tre morti il bilancio dell''omicidio-suicidio' che nelle scorse ore ha fatto ripiombare nella paura San Bernardino, in California, con la morte di uno dei due bambini feriti nella sparatoria in una scuola elementare a North Park. E' stato intanto identificato colui che si sospetta essere l'autore del folle gesto, Cedric Anderson di 53 anni, che ha sparato contro la moglie Elaine Smith, coetanea, maestra presso l'istituto.

23:53Champions: Neuer verso il recupero, col Madrid ok Mueller

(ANSA-AP) - MONACO DI BAVIERA, 10 APR - Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, è tornato oggi ad allenarsi con i compagni. Aumentano, dunque, le possibilità che possa tornare fra i pali nel match di mercoledì sera, in Champions, contro i detentori del Real Madrid, per l'andata dei quarti. Neuer, che di recente ha subito un intervento chirurgico al piede sinistro, dopo essersi infortunato il 29 marzo, è stato costretto a saltare alcuni appuntamenti in Bundesliga. Il club tedesco sostiene che le possibilità di vedere il portiere della Nazionale in campo sono "buone". L'attaccante Robert Lewandowski, invece, oggi non si è allenato, dopo avere subito un colpo alla spalla destra nel match vinto sul Borussia Dortmund. Verso il recupero, infine, Thomas Mueller, che non ha giocato sabato. "Mi sono allenato normalmente e questo è un buon segno", ha detto l'attaccante. Mercoledì non sarà della partita il centrale di difesa Mats Hummels, a causa di un infortunio alla caviglia subito ieri in allenamento. (ANSA).

23:43La classifica del campionato di Serie B

(ANSA) - ROMA, 9 APR - La classifica del campionato di calcio di Serie B dopo il posticipo della 35/a giornata Novara-Verona: Spal punti 64; Frosinone 62; Verona 59; Benevento (-1) e Cittadella 54; Perugia 52; Spezia 51; V. Entella e Bari 50; Carpi 48; Novara 47; Salernitana 46; Avellino 44; Pro Vercelli 42; Cesena e Ascoli 39; Trapani 38; Vicenza 37; Brescia e Ternana 35; Pisa (-4) 32; Latina (-2) 31. Pisa quattro punti di penalizzazione per inadempienze Covisoc. Latina due punti di penalizzazione per violazioni Covisoc. Benevento un punto di penalizzazione per violazioni Covisoc.

23:35Calcio: Novara-Verona 2-2

(ANSA) - NOVARA, 10 APR - Un tiro al volo di Pazzini, in pieno recupero, salva il Verona dalla sconfitta a Novara. Finisce 2-2 il posticipo di Serie B, ma a recriminare sono i piemontesi, bravi nella ripresa a ribaltare il vantaggio di Siligardi del primo tempo (27') con Macheda (56') e Calderoni (92'). Davvero incredibili gli ultimi minuti di partita, con il Novara che assapora il bis della vittoria dell'andata e il Verona pronto ad acciuffare un pari che sembrava impossibile. Gli scaligeri, in classifica, salgono a 59 punti, 3 in meno del Frosinone secondo, 5 dalla capolista Spal. Il Novara manca l'aggancio al Carpi.

23:23Calcio: Premier, Arsenal travolto nel derby dal Crystal P.

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Arsenal travolto, nel 'monday night' della 32/a giornata di Premier. In uno dei tanti derby di Londra, disputato sul terreno del Crystal Palace, i 'Gunners' sono stati travolti 3-0: di Townsend al 17' pt, Cabaye al 18' st e Milivojevic su rigore al 23' st, le reti dei padroni di casa. La squadra di Arsene Wenger resta a 54 punti, a pari merito con l'Everton, al sesto posto in classifica. Prima dell'Arsenal ci sono, nell'ordine, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City e Manchester United.