Ultima ora

09:38Calcio: esonerato Bauza, allenatore dell’Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 11 APR - Edgardo Bauza è stato esonerato quale ct della nazionale argentina: lo ha reso noto il neopresidente della Federcalcio di Buenos Aires, Claudio Tapia, al termine di un incontro con il rappresentante dell'allenatore, Gustavo Lescovich. 'Siamo giunti ad un accordo', ha commentato Lescovich, precisando che Bauza farà entro qualche ora una conferenza stampa. Ora i riflettori di Buenos Aires sono puntati verso la Spagna. Potrebbe essere infatti l'attuale ct del Siviglia, Jorge Sampaoli, il successore del 'Paton' Bauza, che è stato alla guida della nazionale per un periodo molto breve, appena otto incontri. L'Albiceleste è reduce dalla sconfitta qualche giorno fa a La Paz contro la Bolivia che ha messo a rischio la qualificazione per i mondiali in Russia. Al momento la nazionale di Messi è al 5/o posto nelle eliminatorie sudamericane, posto che consentirebbe di andare al playoff contro la finalista della zona Oceania.

08:18Migranti: Francia, incendio devasta campo Grande-Synthe

(ANSA) - GRANDE-SYNTHE (FRANCIA), 11 APR - Un enorme incendio ha devastato durante la notte il campo profughi di Grande-Synthe a Dunkirk, nel nord della Francia: le fiamme sono divampate qualche ora dopo scontri tra circa 150 migranti che avevano causato cinque feriti, tre dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Secondo le autorità il rogo e' collegato agli scontri. Centinaia di migranti sono stati evacuati dal campo aperto l'anno scorso da Medici senza frontiere, che ne ospita fino a 1.500. La polizia in tenuta antisommossa e' intervenuta per sedare gli scontri, che secondo la testimonianza di un migrante hanno coinvolto afghani e curdi. Per il momento non si segnalano feriti a causa dell'incendio.

05:24Giappone: popolazione ridotta del 30% nei prossimi 50 anni

TOKYO - La popolazione del Giappone diminuirà del 30% nei prossimi 50 anni, mentre continua ad aumentare l'aspettativa di vita, che portera' la percentuale delle persone anziane ad assestarsi al 38% sul totale dei suoi abitanti nel 2065. Lo rivela un rapporto dell'Istituto nazionale di Previdenza nipponico che pone l'allarme sull'incremento delle spese sociali e i costi di assistenza in rapporto alla popolazione attiva, destinata sempre piu' a ridursi a causa della bassa natalita' e le politiche restrittive del governo sull'immigrazione. Gli ultimi dati del censimento del 2015 hanno evidenziato una popolazione di 127 milioni di abitanti, indirizzati a scendere sotto i 100 milioni nel 2053, fino a restringersi a quota 88 milioni nel 2065.

04:57Corea Nord: monito a Usa, offensivo invio portaerei

PECHINO - La Corea del Nord attacca gli Usa e promette dure contromisure alle ''azioni offensive'': l'invio della portaerei Usa Carl Vinson, ha detto un portavoce del ministero degli Esteri ripreso dalla Kcna, conferma che le ''spericolate mosse americane per invadere la Corea del Nord hanno toccato una fase seria dei suoi scenari. Se gli Usa osano optare per una azione militare, come un 'attacco preventivo' e la 'rimozione del quartier generale', la Corea del Nord e' pronta a reagire a ogni tipo di guerra desiderato dagli Usa''.

04:21Messico: trovati 8 corpi vicino commissariato, segni tortura

CITTA' DEL MESSICO - I corpi di otto persone tutte tra i 25 e i 35 anni sono stati trovati all'interno di un furgone vicino ad un commissariato della polizia della citta' di Chilpancingo, capitale dello stato di Guerrero. Il veicolo si trovava lungo l'autostrada che porta ad Acapulco, ha reso noto il portavoce della sicurezza della zona, Roberto Alvarez. Gli otto corpi avevano segni di tortura, ha precisato Alvarez, sottolineando che in tutti i casi il decesso e' avvenuto per asfissia.

04:17Siria: Trump parla con May e Merkel,’sostegno per decisione’

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato in queste ore con la primo ministro britannica Theresa May e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che hanno espresso sostegno per la decisione di colpire la Siria in risposta all'uso di armi chimiche da parte del paese la scorsa settimana. Lo fa sapere la Casa Bianca. Trump ha tenuto due separate conversazioni telefoniche con May e Merkel, i leader si sono detti concordi sull'importanza di ritenere Assad responsabile per il suo operato.

04:15Morto bambino ferito a San Bernardino, identificato autore

WASHINGTON - Sale a tre morti il bilancio dell''omicidio-suicidio' che nelle scorse ore ha fatto ripiombare nella paura San Bernardino, in California, con la morte di uno dei due bambini feriti nella sparatoria in una scuola elementare a North Park. E' stato intanto identificato colui che si sospetta essere l'autore del folle gesto, Cedric Anderson di 53 anni, che ha sparato contro la moglie Elaine Smith, coetanea, maestra presso l'istituto.