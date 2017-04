Ultima ora

11:47G7: Alfano, unica soluzione per la Siria è politica

(ANSA) - LUCCA, 11 APR - Il G7 ritiene che l'unica soluzione in Siria sia quella "politica". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Angelino Alfano al termine della riunione straordinaria sulla Siria, a margine del G7 di Lucca, allargata ai Paesi del Golfo ed alla Turchia. "Dopo l'intervento americano, si è aperta una finestra di opportunità per costruire una nuova condizione positiva per il processo politico in Siria, che riteniamo essere l'unica soluzione", ha spiegato il titolare della Farnesina. La Russia non va isolata, anzi nei limiti del possibile va coinvolta nel processo di transizione siriano, e su questo punto il G7 "la pensa in modo significativamente unito", ha aggiunto Alfano. Quanto all'ipotesi di nuove sanzioni emersa nella discussione di ieri, Alfano ha affermato che "ognuno ha espresso la propria opinione, ma mi pare prevalente la linea di coinvolgimento della Russia al fine di una concreta collaborazione che eviti un conflitto militare e avvii un processo politico".

11:36Killer ricercato: cappellano carcere Ferrara, costituisciti

(ANSA) - FERRARA, 11 APR - "Ti supplichiamo: costituisciti e reintegrati in una compagnia ecclesiale piena di accoglienza e di perdono. Noi ti chiamiamo fratello, e per sempre, e ti chiediamo di consegnarti ed evitare altre irreparabili tragedie e scontri". E' la lettera-appello al killer in fuga, Igor alias Norbert, firmata dal cappellano del carcere di Ferrara, don Antonio Bentivoglio, e dai catechisti della casa circondariale. Fu don Bentivoglio a battezzare il serbo in carcere con il nome di Ezechiele. "Ci siamo conosciuti in carcere dove abbiamo condiviso un luogo di verità e di perdono che si chiama Chiesa. Questo bene può essere negato? Evidentemente tu lo stai negando. E quindi é stato tutto inutile? Assolutamente no, perché rimane in ogni istante la possibilità di ripresa. Dio ti ha creato per il bene, per amare e essere amato. Il male e il dolore che hai causato alle vittime, alle loro famiglie, e a tutta la nostra gente, non sarà recuperabile, ma ti scongiuriamo di riaprire la tua vita al mistero di Cristo". (ANSA).

11:32Calcio: Ranieri ‘giocatori Leicester non mi hanno tradito’

(ANSA) - LONDRA, 11 APR - Scagiona i suoi giocatori, non i dirigenti e il nuovo tecnico del Leicester: per la prima volta dal suo esonero Claudio Ranieri tornare a parlare davanti alle telecamere inglesi per raccontare lo shock vissuto a causa dell'improvviso licenziamento. Ranieri ha escluso che ci sia stata una cospirazione dello spogliatoio contro di lui. "Non posso credere che i giocatori non abbiamo dato tutto, c'erano altri problemi. L'anno prima guadagnavano di meno, quest'anno tutti avevano raddoppiato o triplicato l'ingaggio". Evita di fare i nomi, ma Ranieri ha idea di chi piuttosto lo abbia tradito. "Ho sentito molte storie, forse è stato qualcuno dietro di me. Ho avuto questi stessi problemi anche l'anno scorso ma abbiamo vinto il titolo. Forse queste stesse persone, approfittando delle nostre sconfitte, quest'anno hanno insistito di più. Ma non dirò a chi mi riferisco, sono una persona seria e leale. Quello che dovevo dire l'ho detto in faccia agli interessati".

11:15Toghe: Grasso, hanno diritto di andare in politica

(ANSA) - BARI, 11 APR - "Guardi la mia storia. Non voglio entrare nel merito. Però dico che i magistrati hanno il diritto come tutti i cittadini di andare in politica. E poi di non lasciare nessuna ombra sul fatto che possano essere di parte nel momento in cui ritornino in magistratura". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, oggi a Bari, ai cronisti che gli chiedevano del ruolo dei magistrati in politica. Grasso è al liceo Salvemini di Bari per incontrare gli studenti pugliesi del progetto "L'edificio della memoria".

11:12Arrestato direttore Agenzia Entrate Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di finanza. Il funzionario è accusato di corruzione. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. Perquisizioni in corso nel suo ufficio in via Fiume.

10:59Appalti truccati Asl Napoli 1, perquisizioni

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Perquisizioni, sequestri e acquisizioni documentali sono in corso a Napoli, da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (coordinate dal colonnello Giovanni Salerno), nell'ambito di una inchiesta della Procura di Napoli su appalti truccati nell'Asl Napoli 1. Tra gli indagati figurano il provveditore Loredana Di Vico, e alcuni appartamenti alla nota famiglia di imprenditori Dell'Accio.

10:56Droga: Polizia smantella traffico al Nord, 33 arresti

(ANSA) - MILANO, 11 APR - La Polizia di Stato sta eseguendo, dalle prime ore di oggi tra Milano, Trieste, Treviso e Varese, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone, di cui 27 italiani e 6 albanesi, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, importate e commercializzate nel capoluogo lombardo. Durante l'attività investigativa sono stati sequestrati circa 22 chili di cocaina, 30 chili di marijuana, 1,5 chili di hashish, alcune armi e circa mezzo milione di euro in contanti, oltre a 11 autoveicoli, 10 immobili, e 32 conti correnti. L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile meneghina e denominata ''Old Story Eden'', e' iniziata dopo aver monitorato un gruppo criminale che ha tentato di investire i proventi di alcune rapine nel mercato della droga. L'analisi dei flussi di denaro e dello stupefacente ha permesso ai poliziotti di risalire ai due gruppi di trafficanti italiani e albanesi.