Ultima ora

13:43Spara ad ucraino per gelosia, anziano arrestato

(ANSA) - TERZIGNO (NAPOLI), 11 APR - Accecato dalla gelosia gli spara ferendolo gravemente. È avvenuto a Terzigno (Napoli), dove i carabinieri hanno arrestato un 74enne, F. R. incensurato e ora accusato di tentato omicidio. Vittima un cittadino ucraino di 50 anni, ferito alla spalla è ricoverato in prognosi riservata (ma non è in pericolo di vita) all'ospedale di Boscotrecase. Secondo la ricostruzione fornita dai militari dell'Arma, intervenuti sul posto dopo una segnalazione, è emerso che il fatto potrebbe essere maturato a causa della gelosia per i rapporti che la vittima avrebbe con una donna molto più giovane, precedentemente badante della madre dell'anziano e ora compagna dell'ucraino. La perquisizione in casa dell'arrestato ha portato al rinvenimento e sequestro del fucile usato per il ferimento. Sulla provenienza dell'Arma sono ancora in corso accertamenti. (ANSA).

13:18Fdi, se cancella capilista noi pronti a votare con Renzi

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "L'ultima puntata della manfrina Pd sulla legge elettorale è andata in onda ieri sera: Renzi ha detto che vuole cancellare i capilista bloccati. È difficile credere alla sua faccia di bronzo ma se l'ex segretario Pd volesse fare sul serio non deve fare proclami in tv: alzi il telefono e dica ai suoi parlamentari di votare oggi stesso la modifica della legge elettorale in Parlamento. Noi di Fratelli d'Italia siamo pronti a votare con lui. Perché delle chiacchiere utili solo per riempire giornali e talk show e allungare la vita del quarto governo di fila non scelto dal popolo non ne possiamo più". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

13:15Incide nomi su pilastro Colosseo, denunciato

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Nuovo sfregio ai danni del Colosseo. Un turista ha inciso su uno dei pilastri il nome della moglie e della figlia. A notare la scena ieri pomeriggio il personale della soprintendenza speciale del Colosseo addetto alla vigilanza che ha avvistato i carabinieri della stazione di piazza Dante in servizio nell'area davanti l'ingresso pedonale. L'uomo, un cittadino dell'Ecuador di 55 anni, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di danneggiamento aggravato su edifici d'interesse storico e artistico.

13:01Migranti: Galantino, diritto asilo negato, anche in Italia

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il diritto d'asilo è stato negato, in passato anche dall'Italia. Lo ha detto il segretario generale Cei, mons. Nunzio Galantino, alla presentazione del Rapporto Astalli. "Questo movimento di persone generato da noi, dalla nostra indifferenza, dalla mancata solidarietà, dallo sfruttamento, dalle guerre 'giuste' e dalle guerre dimenticate" ha messo "alla prova il diritto d'asilo", "di fatto negato da respingimenti più o meno mascherati, talora condannati, di cui anche l'Italia è stata colpevole nel 2011 e l'Europa rischia di essere colpevole nel 2016". Il segretario generale della Cei ha ribadito che è "necessario aprire la possibilità di un permesso di soggiorno umanitario anche per i numerosi diniegati, stimati nei prossimi mesi in 40.000, per evitare la situazione di irregolarità per molte persone, soprattutto al Sud, che genererebbe sfruttamento, non tutela della dignità della persona e insicurezza". "Ripartire dalla legalità è fondamentale", ha sottolineato il vescovo.

12:57Migranti: Astalli, aumentano ostacoli accesso protezione

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Ci sono sempre più ostacoli da superare, in Italia, per chi richiede protezione internazionale: "le procedure amministrative continuano a non essere uniformi e alcune sono cambiate" nel tempo creando difficoltà. Molti anche gli ostacoli che impediscono a richiedenti e titolari di protezione di fruire di diritti garantiti per legge: l'iscrizione anagrafica "è uno dei primi scogli", a cui segue, ad esempio, la mancata esenzione del ticket sanitario per gli inoccupati. Così si crea "precarietà e marginalità", mentre serve un impegno "non occasionale" per "maggiori investimenti in integrazione". "Lavoro e casa sono le richieste più pressanti" dei rifugiati e preoccupa che la probabilità di ottenere protezione nell'ultimo anno si "sia ridotta". La denuncia è del Centro Astalli, il Servizio dei gesuiti per i rifugiati, che oggi a Roma ha presentato il Rapporto annuale 2017 sulle condizioni dei rifugiati e dei richiedenti asilo assistiti dai volontari.

12:46Sicurezza stradale: a via controlli per pneumatici sicuri

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Vacanze Sicure": l'iniziativa di Polstrada e 'Pneumatici sotto controllo' per sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza della manutenzione per la sicurezza stradale è ai nastri di partenza. Vedrà coinvolte Emilia Romagna, Sicilia, Calabria, Trentino Alto Adige, Sardegna e Puglia. I controlli previsti dal 20 aprile al 5 giugno sono oltre 10.000. "Le infrazioni più comuni statisticamente nel corso degli anni - spiega una nota - sono le gomme lisce, danneggiate, non rispondenti alla carta di circolazione o non omologate". L'iniziativa negli scorsi anni ha portato risultati positivi sia ai fini dell'informazione e sensibilizzazione, sia ai fini della riduzione delle infrazioni. "Con un parco auto sempre più vecchio, il 50% ha più di 10 anni, la manutenzione dell'auto assume un ruolo fondamentale per la sicurezza stradale", spiegano Polstrada e 'Pneumatici sotto controllo'.

12:45Furbetti cartellino: 8 dipendenti sospesi da Comune Pompei

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Otto dipendenti del Comune di Pompei (Napoli) sono stati sospesi dall'esercizio delle funzioni per periodi variabili tra i due ed i tre mesi mentre un avviso di conclusione indagine è stato notificato ad altri 19 dipendenti comunali. I provvedimenti sono stati eseguiti, nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, dagli agenti del commissariato di Pompei in esecuzione dell'ordinanza emessa dal gip. Le indagini erano state avviate nel mese di aprile 2015 a seguito di denunce relative a episodi di assenza ingiustificata dal lavoro di alcuni dipendenti in servizio al Comune. Qualche indagato - riferisce il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Alessandro Pennasilico - nel periodo in cui aveva fatto figurare la sua presenza era invece 'impegnato' in altre attività quali effettuare acquisti in esercizi commerciali della zona, recarsi al bar o presso l'abitazione propria o di parenti e più in generale dedicarsi ad incombenze private.